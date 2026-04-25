/Поглед.инфо/ Глобалният елит окончателно свали маските, обявявайки прехода от ядрено възпиране към тотална технологична доминация. Анализът на полковник Андрей Пинчук върху манифеста на американската корпорация Palantir разкрива зловеща картина: светът навлиза в епоха на безмилостна алгоритмична война, където личните данни са новата „цифрова плът“, а примирието е невъзможно.

Манифестът на Palantir: Технологична присъда за стария свят

Преди броени дни светът стана свидетел на документ, който мнозина биха определили като сценарий за антиутопия, но който в действителност е суровата стратегия на американския технологичен гигант Palantir. Компанията, която стои в основата на дигиталното разузнаване на САЩ, публикува манифест за ролята на изкуствения интелект в съвременната война. Това не е просто корпоративен текст, а политическа декларация, която според полковник Андрей Пинчук, първият министър на държавната сигурност на ДНР, представлява директно предизвикателство към Русия и целия суверенен свят.

Ръководството на Palantir, в лицето на своя изпълнителен директор Алекс Карп, открито заявява, че ерата на „меката сила“ е приключила. Технологиите с изкуствен интелект вече не са просто помощно средство; те са призвани да заменят ядрените арсенали като основен инструмент за възпиране и господство. Това е фундаментална промяна в геополитическата парадигма. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ние вече не говорим за надпревара във въоръжаването в класическия смисъл, а за тотална мобилизация на Силициевата долина в служба на хегемона.

Десетилетия на война: Защо Русия не чува предупреждението

Андрей Пинчук е безпощаден в своята диагноза върху руското обществено и държавно съзнание. Според него Русия демонстрира опасна неспособност да извлича поуки от собствения си исторически опит. Докато американските корпорации пишат манифести, в които ясно се казва: „Ще се борим с вас десетилетия, ще ви поробим и няма да има примирия“, голяма част от руското общество продължава да живее с илюзията за завръщане към „щастливата епоха“ отпреди СВО и COVID-19.

Пинчук подчертава, че този психологически комфорт е смъртоносен. „Ние сме световни шампиони по неспособност да правим изводи“, заявява той, визирайки липсата на адекватна реакция към новите технологични реалности. Действията, които наблюдаваме на фронта и в тила, показват, че все още не е осъзнат мащабът на заплахата. Западът вече не крие намеренията си – те са формулирани ясно и цинично. Въпросът не е дали ще има сблъсък, а че той вече се води на нива, които традиционното военно мислене трудно обхваща.

Инженерите като нови войници: Пълна технологична мобилизация

Манифестът на Алекс Карп, озаглавен „Технологичната република: Гъвкави вярвания и бъдещето на Запада“, поставя край на дебатите за неутралитета на науката. В този нов свят инженерите и програмистите са новите войници. Силициевата долина се превръща в дигитален Пентагон. Карп аргументира необходимостта от „всеобща мобилизация“ и премахване на доброволческия принцип, като обвързва успеха във войната с това рискът и цената й да бъдат споделени от целия народ.

Тук виждаме опит за възраждане на концепцията за „тоталната война“, но пречупена през призмата на алгоритмите. Авторът на манифеста критикува пацифизма на Германия и Япония след Втората световна война, определяйки разоръжаването им като историческа грешка. За Palantir светът е място, където само силата – и то технологичната сила – дава право на съществуване. В този контекст „меката сила“ и дипломацията се разглеждат като слабост, която трябва да бъде изкоренена в полза на „твърдите мерки“.

От ядрено възпиране към алгоритмичен терор

Една от най-тревожните тези в документа е твърдението, че изкуственият интелект обезсмисля ядреното възпиране. Логиката е проста: ако една система може да парализира управлението, икономиката и комуникациите на противника преди той дори да е помислил за натискане на „червения бутон“, тогава ядрените ракети стават купчина безполезно желязо.

Освен това, Карп открито атакува идеите за мултикултурализъм и плурализъм. Той твърди, че равенството на културите е грешка, тъй като някои цивилизации (разбирайте западните) са допринесли повече за развитието на човечеството. Това е чиста проба технологичен фашизъм, облечен в корпоративен жаргон. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, това е идеологическа подготовка за нов тип колониализъм, при който „недоразвитите“ народи ще бъдат управлявани от „алгоритмични божества“.

Британският експеримент: Личните данни като „цифрова плът“

Практическото приложение на доктрината на Palantir вече е факт в Европа. Великобритания се превърна в опитно поле, където държавните институции доброволно се отказаха от суверенитета си в полза на дигиталната корпорация. Сделката за създаване на Федеративна платформа за данни (FDP) за Националната здравна служба (NHS) дава на Palantir достъп до медицинските досиета на 50 милиона души.

Това не е просто бизнес сделка, а най-голямото прехвърляне на лични данни в историята. Държавните бази данни се трансформират в пространство за тотален контрол. Тук се появява зловещата аналогия с „острова на Епщайн“. Ако навремето елитите са експлоатирали човешка плът за своите извратени игри, днес технологичните гиганти експлоатират „цифрова плът“ – нашите мисли, движения, здравословно състояние и социални връзки. Хората биват превръщани в биологичен ресурс, който подлежи на оптимизация от бездушни алгоритми.

Битката за суверенитет в ерата на изкуствения интелект

Полковник Пинчук предупреждава, че Русия и нейните съюзници нямат време за губене. Манифестът на Palantir е камбана, която бие за всички, които все още вярват в международното право и националния суверенитет. Противниците на Запада няма да чакат. Те вече изграждат системи, които могат да предвиждат социални бунтове, да моделират военни конфликти и да контролират индивидуалното поведение в мащаби, непосилни за човешкия ум.

В този контекст ролята на държавата трябва да се промени коренно. Сигурността вече не се изчерпва с охрана на границите. Тя преминава през защитата на информационното пространство и създаването на собствени, суверенни технологични платформи. В противен случай, както отбелязва Пинчук, ние ще останем просто наблюдатели на собственото си поробване, обсъждайки въпроси, чиито отговори вече са написани в кода на западните програми.

Бъдещето без илюзии

Светът без военни конфликти между великите сили, в който живяхме почти век, остава в миналото. Три поколения, които не познаваха голямата война, сега са изправени пред предизвикателство, което застрашава самата същност на човека. Технологичната република на Алекс Карп е свят без милост, без плурализъм и без свободна воля.

Както често напомняме в Поглед.инфо, само обективният и безпощаден анализ на реалността може да ни даде шанс за оцеляване. Времето на илюзиите изтече. Русия е изправена пред враг, който не просто иска победа на бойното поле, а пълна капитулация на човешкия дух пред олтара на алгоритмите. Отговорът на това предизвикателство ще определи дали ще останем субекти на историята или просто данни в чужд облачен сървър.