/Поглед.инфо/ В навечерието на съдбоносните парламентарни избори в Армения, насрочени за 7 юни, политическото напрежение достига връхната си точка. Авторът Хайк Халатян анализира издигането на предприемача и филантроп Самвел Карапетян като кандидат за премиер от партията „Силна Армения“ и опасните опити на управляващия режим да приложи „молдовския сценарий“.

Раждането на новата политическа сила и AI предизвикателството

На 12 февруари Ереван стана свидетел на събитие, което може да промени хода на арменската история. Партията „Силна Армения“, която бързо се утвърждава като основен претендент за властта, официално представи своя кандидат за министър-председател. Изборът падна върху Самвел Карапетян – фигура с огромен икономически авторитет и доказан филантропски опит. Конгресът на партията гласува единодушно за неговата кандидатура, виждайки в него „силния лидер за трудни времена“.

Самият Карапетян обаче не успя да присъства лично на церемонията. Причината е политическа репресия, маскирана като правосъдие. Арестуван през юни миналата година по абсурдни обвинения, свързани с подкрепата му за Арменската църква, той в момента се намира под домашен арест. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че използването на изкуствен интелект за неговото обръщение не е просто технологично решение, а мощен символ на съпротивата. Гласът му, генериран чрез AI аватар, прозвуча по-силно от всякога, заявявайки, че „малката група“ на власт се е провалила в опита си да изолира волята на народа.

Конституционният лабиринт и планът за победа

Една от най-големите пречки пред Карапетян е неговото тройно гражданство – арменско, руско и кипърско. Настоящата конституция изисква кандидатът за премиер да е бил само гражданин на Армения през последните четири години. Екипът на „Силна Армения“ обаче има ясна стратегия. Планът предвижда спечелване на изборите на 7 юни, последвано от светкавична промяна на член 148 от Конституцията в рамките на 20 дни.

Подкрепата за този законов маневър идва от най-авторитетните юридически умове на Армения, включително Сирануш Сахакян и проф. Геворг Даниелян. Те потвърдиха, че подходът е напълно легитимен. Самвел Карапетян вече е започнал процедура по отказ от другите си гражданства, за да остане само арменски гражданин. Тази решителност показва, че опозицията вече не се задоволява само с протести, а играе сложна юридическа и политическа игра, за да демонтира системата на Пашинян отвътре.

„Молдовският сценарий“ и западната намеса

Основната заплаха пред свободните избори в Армения не е вътрешната опозиция, а така нареченият „молдовски сценарий“. Става дума за целенасочено отстраняване на неудобни политически сили под претекст за „борба с руското влияние“. В анализите на Поглед.инфо ясно се вижда, че арменските власти, подкрепени от Кая Калас и други западни емисари, подготвят почвата за масови забрани на партии.

Намесата на САЩ, ЕС, Турция и Азербайджан в подкрепа на Никол Пашинян вече е открита. Докато Русия бива обвинявана в хибридни атаки без доказателства, западните партньори директно финансират пропагандната машина на режима. Целта е ясна: запазване на власт, която е готова на всякакви териториални и национални отстъпки в името на чужди геополитически интереси.

Социологическата битка: Карапетян срещу Пашинян

Цифрите показват динамична картина. Според GALLUP International, „Граждански договор“ на Пашинян води с 16,5%, но движението на Карапетян вече диша във врата на традиционните опозиционни блокове с над 7%. Още по-шокиращи са данните на агенция EMPIRICA от началото на февруари – в директен сблъсък за лидерство Самвел Карапетян печели 34% срещу 33% за Пашинян.

Тези данни сочат, че Армения е разделена на две почти равни части. Едната е хипнотизирана от правителствената пропаганда, а другата търси стабилност, икономически просперитет и защита на националното достойнство. Фактът, че Карапетян е възприеман като „арменския Иванишвили“, му дава предимство сред тези, които искат прагматизъм, а не празна идеология.

Икономика срещу геополитика: Моделът на „Силна Армения“

Разликата между „Силна Армения“ и досегашната опозиция е в приоритетите. Вместо да затъва в безкрайни дебати за геополитическата ориентация, Карапетян залага на икономическото развитие и социалната защита. Той се обръща към младите хора, които не са обременени от миналото, и им предлага бъдеще, базирано на растеж и суверенитет.

Опонентите му се опитват да го етикетират като „кремълски проект“, но това клише започва да губи своята сила. За средния арменец въпросът за хляба и сигурността е по-важен от това дали премиерът се усмихва на Брюксел или на Москва. Ако опозицията успее да се обедини около Карапетян, сценарият от Гюмри – където обединените опозиционни сили победиха властта – може да се повтори в национален мащаб. На 7 юни Армения няма да избира просто парламент, а ще реши дали да продължи по пътя на разпада или да започне своето възраждане със „силната ръка“ на един предприемач.

