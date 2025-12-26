/Поглед.инфо/ 2025 г. се оказва година на необратимото: второто президентство на Доналд Тръмп влиза в историята като консервативна „революция на здравия разум“, която реже глобалистката инерция и връща Америка към суров суверенитет, интерес и сделка. Но зад лозунга стои тежка цена: растящ дълг, финансови балони, тарифни войни и натиск върху съюзниците – до степен Западът да започне да се разпада като геополитическа единица. Украинската криза ускорява процеса: Европа плаща сметката, а Вашингтон търси „стратегическа стабилност“ и нов баланс на силите в свят, който вече не е еднополюсен.

Събитията от изминалата година внесоха по-голяма яснота относно естеството на повратната точка в глобалното развитие, която преживяваме. Докато преди беше възможно да се съмняваме в зрелостта на ключовите тенденции, истинското им значение и за какво трябва да се подготвим, вече няма причина за това.

„Революцията на здравия разум“

Първата година от наистина трансформационното второ президентство на Доналд Тръмп беше поучителна. Първото му президентство беше фалстарт – или по-скоро сянка, хвърлена от бъдещето, преди то да настъпи. Сега то настъпи.

Но за да се случи това, демократическата администрация на Джо Байдън трябваше да доведе до логичен край либерално-глобалистките политики, които разрушаваха Америка отвътре, като отричаха установената ѝ идентичност и история („култура на отмяната“, „теорията за критичната раса“, „уокизма/пробуждането“, трансджендъризма и т.н.), разкривайки тоталитарните дълбини на либерализма, който, както се оказва, се различава малко от болшевизма с неговата зависимост от маргинализирани сегменти от населението („който беше нищо, ще стане всичко“), докато глобализацията правеше това навън.

Консервативната „революция на здравия разум“ е американската версия на съветската перестройка. Идеята е, че имперското „преразтягане“ се е случило, докато е бил изгубен прозорецът за вътрешни реформи. Глобалното господство на Америка е било отделено от националната ѝ почва и страната е станала заменима за космополитните сили.

Това е станало ясно веднага след края на Студената война и разпадането на СССР. Инерционното съзнание и триумфализмът на елитите са попречили на навременна промяна на курса и вътрешна трансформация. Моментът, принципно отдавна закъснял, е настъпил.

Глобализацията е призната за грешка, която е опустошила американското общество отвътре: загуба на работни места поради деиндустриализация, унищожаване на средната класа като стълб на демократичния процес, финансиализация на икономиката и неконтролирано печатане на пари, с комбиниран дефицит на федералния бюджет и текущата сметка от 10% от БВП.

Беше необходимо „да се кроят дрехите според плата“: да се ограничи глобалната империя и да се признае неизбежността на формирането на многополюсен световен ред, основан на междуцивилизационни основи. Вековното господство на Запада в световната политика, икономика и финанси също беше приключило.

Но това признание трябваше да започне „отгоре“, тоест с „американското лидерство“, което на практика предизвика дисонанс в рамките на Запада. Американците бяха първите, които разбраха, че дните на господство в затворена система са отминали и че е необходимо да се адаптираме към живота в отворена глобална среда, която внезапно стана силно конкурентна.

Украинската криза и поражението на Европа

Украинската криза, провокирана от западните елити като средство за окончателно разрешаване на „руския въпрос“ – с други думи, за бързо и евтино смазване и разчленяване на Русия чрез посредници – се очерта като острие на тази геополитическа трансформация.

През цялата тази година успехите на руските въоръжени сили, силата на нашия военно-промишлен комплекс, устойчивостта на икономиката и вътрешната консолидация на обществото не оставиха никакво съмнение, че Западът е загубил този кръг от конфронтация с Русия.

Очевидно е, че Европа, а не Съединените щати, трябва да загуби. За известно време беше възможно да се живее в паралелна реалност, както правят европейските елити, водени от Берлин и Лондон, но не за дълго, тъй като Западът и Европа станаха предимно жертва на бумеранга на санкциите, който разруши техните икономики и общества.

Кризата разкри интелектуалния и морален фалит на западните елити. Когато възникна въпросът за конфискация на замразени руски суверенни активи, беше необходимо да се признае, че това изисква състояние на война с Русия и Западът не беше готов да се бие директно с нас за „справедливата кауза“ в Украйна.

Тръмп действаше по тази логика, когато стартира украинския мирен процес. По време на преговорите с Москва той беше принуден да признае, че точно както политиките на либералните глобалистки сили създадоха екзистенциална заплаха за самата Америка, външно, под формата на превъоръжена и нацифицирана Украйна, те създадоха също толкова екзистенциално предизвикателство – на ниво идентичност и история – за Русия.

Следователно не е случайно, че украинският конфликт се превърна както в средство за унищожаване на Запада като исторически установена политическа общност и цивилизация в упадък, така и в необходимо условие за руско-американска нормализация. И, едновременно с това, в признаването на многополярността, поне първоначално в „триъгълен формат“ с участието на Китай.

Всичко това, включително първият опит от свиването на империята, намери своето концептуално разбиране в Стратегията за национална сигурност (СНС) на администрацията на Тръмп, публикувана на 5 декември тази година. Много от това, което може би е изглеждало случайно и произволно, включително на американските съюзници, изведнъж си дойде на мястото.

След Концепцията за външна политика на Русия от 2023 г., която определи Русия като „самостоятелна държава-цивилизация“, Тръмп беше принуден да се обърне към категориите култура, цивилизация и идентичност, за да общува с американския народ и света.

И така, кое беше най-значимото нещо, което се случи в света в повратната точка на 2025 г.?

Американската икономика: Опит за излизане от капана

Националният дълг на САЩ продължи да расте, достигайки 38 трилиона долара в края на тази година, като плащанията само по лихвите надхвърлят 1 трилион долара – тоест една шеста от разходната част на федералния бюджет, който за последно постигна балансиран бюджет преди 24 години.

Ръстът на дълга се дължи на свързани с COVID плащания към домакинствата и бизнеса и на покачване на лихвения процент на Федералния резерв (до 5,5%), причинено от действието на бумеранга на санкциите заради украинския конфликт.

По мнението на Лари Съмърс, реалната инфлация е била поне 8% през последната година от администрацията на Байдън. Няма причина да се смята, че тя е намаляла тази година, въпреки че Федералният резерв, под натиск от Тръмп, започна да я намалява – до общо 3,5-3,75 процентни пункта.

Стратегията за национална сигурност интерпретира настоящия привилегирован статут на долара като едно от средствата (и предимствата) за „Да направим Америка отново велика“. Делът на долара в световните валутни резерви на централните банки обаче е спаднал до рекордните 58%. Балонът на фондовия пазар в САЩ расте от година, достигайки 500% пазарна капитализация, най-високата от век, без традиционната корекция.

Този растеж се движи от приблизително десет корпорации с изкуствен интелект (ИИ), въпреки факта, че според проучване на Масачузетския технологичен институт 97% от анкетираните корпорации не са съобщили за увеличение на производителността или рентабилността в резултат на внедряването на ИИ.

През август САЩ приеха т. нар. „Брилянтен закон“, легализиращ емитирането на „стейбълкоинс“, стабилни монети, еквивалентни на долара на Федералния резерв, от частни банки, като същевременно забранява подобно емитиране от самия Федерален резерв.

Заражда се хибридна система за парично емитиране, която се връща към ерата преди Федералния резерв и разширява възможностите за увеличаване на публичния дълг с помощта на криптовалута. В същото време цената на златото се повиши с 56% през годината, което предизвика активни покупки от емитенти на криптовалути, включително Tether (USDT).

Европейският съюз превантивно забрани стабилните монети като част от своите регулации за криптовалутите (в сила от 30 декември 2024 г.), докато Пекин напълно забрани криптовалутите (въпреки че въвеждането през 2015 г. на електронната междубанкова система за съобщения и плащания CIPS, която включва клиринг, обхвана 185 държави до средата на 2024 г.).

Изглежда, че Америка е стартирала процес на монетизиране на ресурси от всякакъв вид чрез придобиването им от частни американски банки, използващи стейбълкойни, които са по-податливи на неизпълнение поради дигиталния си характер и частния характер на техните емитенти.

Тарифните войни

През годината става все по-ясно, че рязкото обръщане на Тръмп към статута на велика сила предвещава края на Запада като геополитическа единица. Това се подкрепя от концептуалните разпоредби на Стратегията за национална сигурност, включително абсолютната стойност на суверенитета и независимостта на Америка и националните държави като участници в международните отношения.

Приятелите и съюзниците са поставени на едно ниво с всички останали страни по отношение на изграждането на балансирани търговски и инвестиционни отношения, с цел елиминиране на търговския дефицит. Суровата тарифна агресия е разширена до всички.

А съюзниците са задължени да закупят американски втечнен природен газ (LNG) на стойност стотици милиарди долари (за ЕС - 750 милиарда долара за три години) и да инвестират в САЩ (ЕС - 600 милиарда долара, Япония - 500 милиарда долара, Южна Корея - 350 милиарда долара). Не е изненадващо, че лидерите на Япония, Южна Корея и дори Австралия не присъстваха на срещата на върха на НАТО през юни в Хага.

Китай успя да парира тарифната атака на Вашингтон, като въведе лицензиран режим на износа на редкоземни елементи (Китай представлява 70% от световното производство и 90% от преработката). Никоя съвременна високотехнологична индустрия, включително електрическите превозни средства и военно-промишленият комплекс, не може да функционира без тях.

Американците трябваше да приемат това. Когато Тръмп се срещна със Си Дзинпин в Южна Корея в навечерието на срещата на върха на АТИС в края на октомври, не беше подписано нищо, което показва твърдото желание на Пекин да използва този лост, за да противодейства на натиска на САЩ по търговските и други въпроси.

Съществува ясен идеологически антагонизъм между Америка на Тръмп и либерално-глобалистките елити на Обединеното кралство и повечето страни от ЕС. Стратегията за национална сигурност не пести усилия, като посочва на европейците демократичен дефицит и перспективата за „цивилизационно заличаване“, освен ако елитите, „Европейският съюз и други транснационални организации“ не променят курса си и не спрат да „подкопават политическата свобода и суверенитет“ и да се откажат от „дейности, които трансформират континента и създават раздори и разделения, цензурират свободата на словото, потискат политическата опозиция и водят до загуба на цивилизационна идентичност и самочувствие“.

Всичко това е в съответствие с лекцията за демокрацията в Европа, изнесена от вицепрезидента Дж. Д. Ванс на Конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари. Ако европейските лидери бяха „шокирани“ тогава, сега, когато това е записано на хартия и на ниво политически и философски обобщения, те са поне двойно по-шокирани.

Упадъкът на Европа

Дълбоко вкорененият характер на проблемите на Европа е очевиден и в нейния икономически упадък: делът на Европа в световния БВП е спаднал от 25% през 1990 г. до 14% днес (според данни, цитирани от американски източници, това отразява обедняването на европейците, които са с 80% по-бедни от американците).

От Европа на практика се иска да се преструктурира в духа на тръмпизма и да си възвърне „величието“ и „цивилизационното самочувствие“. За тази цел Съединените щати ще подкрепят „възраждане на духа“ в Европа, а „нарастващото влияние на европейските патриотични партии (тоест тези, които елитите етикетират като „десни популисти“) наистина служи като основание за голям оптимизъм“.

По същество Съединените щати настояват европейските си съюзници да заменят елитите си с национално ориентирани, следвайки в дейността си принципа „прави както аз“.

Експертите разглеждат международното позициониране на САЩ в новата геополитическа среда като вид консолидиране на американското влияние, използващо съществуващите инструменти, включително съюзите. От съюзниците се иска да поемат основната отговорност за собствената си отбрана.

Ключов приоритет е възстановяването на контрола над Западното полукълбо, предпазването му от извънрегионално влияние, включително разполагането на чуждестранни военни сили и оръжия, което очевидно е насочено към Китай и Русия, и инвестирането в логистика (пристанища и др.), вериги за доставки и достъп до критични минерални ресурси.

Невоенните разпоредби на „Поправката на Тръмп към доктрината Монро“ биха могли да бъдат адресирани до Европейския съюз, който все още не е подписал споразумение за свободна търговия с Меркосур (самата свободна търговия е анатема в сравнение с пазарния капитализъм!).

Предизвикателствата за света и мира

Следващият по ред сред регионите е Азия, с ясен фокус върху сдържането на Китай и запазването на статуквото по отношение на Тайван. Съюзниците, включително европейските, се присъединяват, целящи да намалят експортния потенциал на Китай и да съсредоточат икономиката му върху вътрешното потребление. Едва след това в списъка с регионални приоритети влизат Европа, Близкия изток и Африка.

Чрез избирателно оттегляне от пряко участие в региони и макрорегиони (с изключение на Западното полукълбо, където нито Канада, нито Гренландия, нито Арктика не са конкретно споменати. В края на декември обаче Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник за Гренландия и обеща да „направи Гренландия част от Съединените щати“.

Вашингтон въвежда система за своеобразен аутсорсинг (или франчайзинг) на „съюзници и приятели“. Как ще работи това, не е ясно, но във всеки случай става въпрос за „меко“ оттегляне от регионите или нещо средно, с цел намаляване на разходите за глобално господство и връщане към баланс на силите в стил Кисинджър, който е изрично посочен в Стратегията за национална сигурност и напомня на британската политика за поддържане на „европейски баланс“ (този път от морето, въпреки че концепцията за офшорно балансиране не е изрично посочена) и по отношение на всички стратегически региони, включително Европа и Близкия изток.

Любопитно е, че за разлика от Европа, където американците критикуват съюзниците си за изоставяне на споделените демократични и цивилизационни ценности, Стратегията призовава за отказ от „предразположението към намеса“ в чужбина (възможни са изключения, но само поради необходимостта от елиминиране на заплахите за американската сигурност – тероризъм, наркокартели, които Тръмп приравнява към „международни терористични организации“ и други).

Венецуела изглежда отговаря на условията за такова изключение. Америка на Тръмп се отказва от „погрешния курс“ на „насърчаване на свободата и демокрацията“ по целия свят, предимно в Близкия изток, само ако съответните процеси там са „органични“ и се развиват на собствена почва. На практика това доведе до ликвидирането на Американската агенция за международно развитие (USAID) и нейната мрежа от агенции, които, наред с други неща, финансираха антируски неправителствени организации.

Въпреки че признава необходимостта от поддържане на „военното превъзходство“ на САЩ, Тръмп набляга на икономическата и технологична мощ на страната, включително лидерството в областта на изкуствения интелект, енергетиката и „автономните системи“, където конкуренцията е основният инструмент. Белият дом дори се застъпи за ядрено разоръжаване.

Тръмп си приписва заслугите за разрешаването на осем въоръжени конфликта, включително индо-пакистанския и тайландско-камбоджанския, които се възобновиха през декември. Това не беше без дължимия прагматизъм, прикрит с реторика за успеха или преобладаващия успех на американската интервенция и посредничество, както беше в конфликта между Израел и Иран през юни и през цялата година в Газа (според „20-точковия план“ на Тръмп).

Прави впечатление, че въпреки натиска от Бенямин Нетаняху, Белият дом настояваше да даде приоритет на възстановяването на Газа (и едва след това да се обърне внимание на въпроса за Хамас) и не принуди арабските страни, включително Саудитска Арабия, да нормализират отношенията си с Израел при настоящите обстоятелства като условие за трансфер на съвременни оръжия.

Във всеки случай са установени строги ограничения за американската намеса – само „бърза и решителна победа“ (това свежда украинската авантюра на Байдън до категорията на провала, каквото точно си и беше), което означава нищо продължително и никакво „зацикляне“, което е пряко адресирано до европейските столици.

САЩ и Русия: Завръщане към „стратегическата стабилност“

Стратегията на Тръмп очертава целта за нормализиране на отношенията с Русия през призмата на необходимостта от поддържане на „стратегическа стабилност“ между нас – термин, който ни връща към отношенията по време на Студената война и след нея.

Срещата на 15 август между руския и американския президент в Анкъридж имаше не само практическо значение (по отношение на постигането на споразумение за параметрите на украинското уреждане), но и дълбоко символично значение.

По същество и двете страни са ангажирани с преодоляването на идеологическите пластове в отношенията ни – наследство от 20-ти век. Стратегията говори за „традиционни политически идеологии“ и защита на „основни, жизненоважни национални интереси“, което е в съответствие с нашите искания за отношения, основани на равенство и взаимно уважение.

Главното е, че Русия (както и Китай) вече не се появява в американските документи за стратегическо планиране като пряка заплаха за Америка, нещо, което беше отбелязано в Кремъл. Освен това Вашингтон заема позиция на своеобразен надзор върху Европа, което е в съответствие с традиционното американско отношение към Стария свят като виновник за две световни войни, в които Америка беше принудена да участва.

Този път фокусът е върху „управлението на отношенията на европейските страни с Русия, което изисква значителен американски дипломатически ангажимент, за да се възстанови стратегическата стабилност в Евразия и да се намали рискът от конфликт между Русия и европейските държави“.

Оттук и необходимостта от „бързо прекратяване на военните действия в Украйна (форматът – мир или прекратяване на огъня – е пропуснат), за да се стабилизира европейската икономика, да се предотврати непреднамерена ескалация или разширяване на войната и да се възстанови стратегическата стабилност с Русия“.

Декларира се и необходимостта от „прекратяване на възприятието за НАТО като постоянно разширяващ се съюз – и предотвратяване на самата тази реалност“. По този начин се установява пряка връзка между разрешаването на украинския конфликт (или необходимостта от излизане от него като един от „фаталните провали“ на предишната администрация) и руско-американската нормализация.

Европа, където САЩ ценят „стабилността“ и нейния „характер“, по този начин е всеобхватно и, трябва да се каже, креативно, дори елегантно, отстранена от двустранните отношения между Вашингтон и Москва, която от своя страна непрекъснато декларира на всички нива липсата на намерение и причина да атакува европейски държави.

Администрацията на Тръмп също посочва, че не вярва в тази възможност и осъжда опитите на „дълбоката държава“ да разпространява провокативни медийни репортажи, позовавайки се на мнението на така наречената разузнавателна общност.

Разпадът на антируския фронт

Краят на годината бе белязан от натиск върху съюзниците на Тръмп относно подхода му към Украйна. ЕЦБ, МВФ, частните банки и лоялните съюзници се мобилизираха, за да подкрепят белгийците по въпроса за замразените руски активи. Срещата на върха на ЕС завърши с неуспех на този фронт - Европа беше принудена да се задоволи с колективен заем от 90 милиарда евро в помощ на Киев.

Губещите бяха германците - канцлерът Фридрих Мерц и Урсула фон дер Лайен. Дисциплината на Берлин отиде още по-далеч: германският министър на отбраната Борис Писториус, повтаряйки Тръмп, посочи, че не вярва, че Русия възнамерява да атакува Европа.

Победата на Русия и успехът на Световното мнозинство

Така нашата победа в СВО слага край на третия опит на Запада през последните два века да смаже Русия, този път в хибридна прокси война в Украйна – поради чудовищната некомпетентност на западните либерално-глобалистки елити, които вярваха в неисторичността на глобалните процеси и възможността за реванш за победата ни над нацистка Германия.

В същото време геополитическите, макроикономическите, технологичните и други процеси, които въплъщаваха глобалната хегемония на Запада, превърнала се в спирачка за глобалното развитие, приключват. Светът ясно се раздели на Запада (и страните, които се асоциират с него) и Глобалното мнозинство (Глобалния Юг и Изток), с което Русия се асоциира.

Ако качествената промяна в характера и ролята на американския фактор при Тръмп илюстрира едната страна на радикалната трансформация на геополитическия пейзаж, другата страна е свързана с реакцията на протичащите промени в Глобалния Юг и Изток и ролята на Русия в модерирането на тяхната самоорганизация чрез изграждането на алтернативни архитектури за сигурност, търговски, икономически, парични, финансови, логистични и други механизми на ниво макрорегиони (предимно Евразия) и в трансконтинентален мащаб. Това се случва в рамките на обединения като ШОС и БРИКС, както и на двустранна основа.

Тези процеси, които напреднаха значително през последната година, включително в отговор на американските санкции и тарифен натиск (например върху Индия в навечерието на 25-ата среща на върха на ШОС в Тиендзин от 31 август до 1 септември), разбираемо е, че не са отразени в Стратегията на Тръмп.

Нито пък се споменават Бразилия (17-ата среща на върха на БРИКС се проведе в Рио де Жанейро през юли) или Южна Африка, които не се вписват в американските планове. Претория отказа официално да предаде председателството на Г-20 на Съединените щати поради американския бойкот на срещата на върха в Йоханесбург под претекст за „преследване на белите“ в Южна Африка.

От януари Индонезия – най-голямата страна в ислямския свят с население от 285 милиона – се присъедини към БРИКС, която се разшири до дузина държави през последната година. През декември в Санкт Петербург беше подписано споразумение за свободна търговия между Джакарта и ЕАЕС.

По отношение на баланса на силите, Русия остана сред четирите водещи икономики в света по паритет на покупателната способност, заедно с Китай, Съединените щати и Индия. Страните от БРИКС+ представляват 40% от световния БВП, в сравнение с 29% за западната „Г-7“.

Към края на 2025 г. можем да заключим, че в света е достигната критична маса от промени и че тези промени са станали необратими. Западът губи позиции, разпада се и вече не е в състояние да налага волята си на останалия свят. Съединените щати предприемат едностранна политика, възприемайки принципа на деидеологизация на международните отношения и признавайки правото на другите на собствени ценности и модели на развитие.

Ролята на водещите незападни държави и техните формати рязко се увеличава, включително в демонтажа на неоколониалната зависимост. Това важи и за Русия, която устоя на конфронтацията със Запада. Можем да очакваме ускоряване на всички положителни процеси в глобалното развитие и по-нататъшно укрепване на международната позиция на страната ни, основано на възстановяването на това, което президентът Владимир Путин нарече „връзката между епохите“ по време на пряката си линия на 19 декември.

