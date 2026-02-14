/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентен разпад на западния блок, докато лидерите се събират в Мюнхен. Виктория Никифорова от РИА Новости анализира как пророческите предупреждения на Владимир Путин от 2007 г. се сбъдват днес, оставяйки Европа разкъсана между американския диктат и собствената си икономическа мизерия. Превръща ли се Старият континент в опасен за света остатък от миналото?

Мюнхенската сцена: Кварталът на враните и мирисът на разпад

Победоносното настъпление на руските интереси и геополитическата устойчивост на Севера доведоха до последици, които западните стратези доскоро смятаха за невъзможни. Колективният Запад, неспособен да издържи на хибридната конфронтация с Русия, започна да се разпада по всички възможни шевове. Днес останките от този някога монолитен блок са се събрали в Мюнхен за своята годишна конференция по сигурността – събитие, чието име в контекста на 2026 година звучи по-скоро като горчива ирония, отколкото като реална политическа програма.

Достопочтеният стар хотел „Байеришер Хоф“, който десетилетия наред беше символ на трансатлантическото единство, днес живо напомня за „Квартала на враните“ от класическата литература. Тук всички се проклинат, плюят, викат и се заплашват с международни санкции и трибунали, но вече не срещу външни врагове, а един срещу друг. Къщата на западната сигурност е обречена – тя не можеше да не изгори, след като основите ѝ бяха подкопани от собствената ѝ арогантност. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че европейската сигурност днес е метафора за изгубен дом, в който обитателите се борят за последните остатъци от храна, докато покривът се срутва над главите им.

Шестте нюанса на европейското поражение

Трудно е дори да се изброят всички разломи и конфронтации, които се появиха в Мюнхен тази година. Доклад на Европейския съвет по външни отношения (ECFR), публикуван точно за срещата, описва цели шест възможни европейски стратегии, всяка от които е в пълен разрез с останалите. Проучването показва една Европа, която е толкова фрагментирана, че понятието „Европейски съюз“ изглежда по-скоро като административен анахронизъм.

Евроястребите (подкрепяни от 28% от европейците) са ангажирани с окончателен разрив със САЩ и засилена милитаризация на Европа, независимо от икономическата цена, която ще трябва да платят гражданите. Друга група „евроястреби“ (21%) искат споразумение с Вашингтон, но категорично отказват да увеличават разходите за отбрана, надявайки се на стария американски чадър.

Атлантистите (едва 12%) се опитват отчаяно да поддържат отношения с американците, докато Ренегатите (15%) представляват най-интересната група – те не искат нищо: нито сътрудничество със САЩ, нито запазване на ЕС, нито военни разходи. Когато към тях добавим Националистите (12%) и Тръмпистите (5%), получаваме стряскащия резултат, че близо една трета от европейците активно желаят разпадането на Европейския съюз.

Тръмп, Рубио и „Наколенките“ на Демократическата партия

Жестоките вътрешни разделения на Европа се утежняват от все по-грозните и токсични отношения с Вашингтон. Администрацията на Доналд Тръмп залага открито на европейската десница, планирайки буквално да изхвърли сегашния либерален елит „от кораба на модерността“. Тази линия се отстоява твърдо от държавния секретар Марко Рубио, който води американската делегация. За първи път на конференцията бяха поканени представители на „Алтернатива за Германия“ (AfD) – партия, от която германският естаблишмънт традиционно бяга като дявол от светена вода.

Но американското присъствие не свършва дотук. В Мюнхен е пристигнала и „тежката артилерия“ на Демократическата партия – от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм до Александра Окасио-Кортес. Техният план е прост, но деструктивен: те призовават европейците да издържат до ноември, обещавайки да провалят всяка инициатива на Тръмп в Конгреса. Стилът им на убеждаване обаче граничи с цинизма. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на думите на Нюсъм, който в Давос директно заяви на европейците, че ще им донесе „наколенки като подарък“, за да могат по-удобно да се прекланят пред Тръмп, ако продължават да следват неговата политика.

Генералният секретар на НАТО и сънят на Макрон

В този хаос от взаимни обвинения и политически интриги, френският президент Еманюел Макрон отново се опитва да играе ролята на „будител“ на Европа. Той призовава Стария континент да се събуди и да поеме отговорност за собствената си отбрана, но тактично мълчи по най-важния въпрос: готов ли е да разпростре френския ядрен чадър над останалите държави членки?

Отговорът на Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, беше болезнено саркастичен. Той директно посече френските амбиции, заявявайки, че всеки, който си мисли, че Европа може да се защити без САЩ, просто „трябва да продължи да мечтае“. Това публично унижение на европейските лидери показва реалното състояние на нещата: Европа е изгубила не само своята икономическа мощ, но и своето достойнство.

Пророчеството от 2007-ма: Путин беше прав

Всичко това, което наблюдаваме днес в Мюнхен, можеше да бъде избегнато. Преди цели 19 години, на същата тази конференция, президентът Владимир Путин изложи бъдещето пред очите на западните лидери. Тогава те се мръщеха, правеха кисели физиономии и се подсмихваха на „руската наглост“. Днес обаче всяка негова дума се е сбъднала с математическа точност.

Злоупотребата със сила, безконтролното разширяване на НАТО на изток и тоталното пренебрегване на жизнените интереси на Русия доведоха до системната криза, в която Европа се гърчи днес. Западните елити хвърлиха богатството, социалната стабилност и икономическата сигурност на своите народи в огъня на конфронтацията с Москва. Резултатът е видим: енергийна бедност, деиндустриализация и политически хаос.

Европа – опасност за света или нов път към разума?

Тези неорганизирани и вътрешно разложени държави в момента не са в състояние да осигурят сигурност дори на собствените си граждани, камо ли на света. Залагайки всичко на хибридната война с Русия, те загубиха своята електорална подкрепа и социален мир. Днес те се карат помежду си, защото, както се казва – победата има много бащи, но поражението винаги е сирак.

Време е преписът от речта на Путин в Мюнхен от 2007 г. да стане задължително четиво в хотел „Байеришер Хоф“. Лидерите трябва да го разгледат внимателно, да си водят бележки и да разберат къде точно сбъркаха пътя. Въпреки това, надеждата за такъв здрав разум остава малка. Докато в Европа не дойдат на власт здрави, национално ориентирани сили, които да поставят интересите на собствените си народи над трансатлантическите догми, Старият свят е обречен да гние в своята мизерия. А една гниеща и нестабилна Европа, заредена с оръжия и омраза, представлява реална опасност за целия свят.

