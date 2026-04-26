/Поглед.инфо/ Анализаторът Алексей Чичкин подлага на дълбока дисекция най-новите тектонични движения на енергийната карта. В условията на засилващо се геополитическо напрежение и опити за блокада, осем ключови държави от ОПЕК+ взеха стратегическото решение да увеличат добива. Този ход не е просто пазарна корекция, а мащабна операция за заобикаляне на Ормузкия проток и неутрализиране на американския натиск в региона. Докато САЩ губят лостовете си за влияние, Русия и Саудитска Арабия демонстрират монолитна координация, която пренаписва правилата на световната икономика.

Новата архитектура на петролния пазар: Сигналът от април

В самото начало на април 2026 година, когато светът затаи дъх пред поредната ескалация в Близкия изток, осем държави от разширения формат ОПЕК+ проведоха поредица от онлайн консултации, които завършиха с ясен и недвусмислен сигнал към световните пазари. Беше постигнато споразумение за увеличаване на квотите за производство на петрол през май с общо 206 000 барела на ден. За незапознатия наблюдател това число може да изглежда скромно на фона на глобалното потребление, но в контекста на геополитическата икономика то носи заряда на тектонично разместване.

За сравнение, през април увеличението беше фиксирано на 170 000 барела на ден. Тази възходяща тенденция в квотите за добив разкрива една по-дълбока стратегия: производителите не просто реагират на търсенето, те активно моделират пазарната среда, за да намалят критичната зависимост на света от транзита през Ормузкия проток. Този тесен морски път, който традиционно е "гърлото" на световната енергетика, се превръща в заложник на конфликта с Иран и агресивната политика на САЩ и Израел. Решението на ОПЕК+ де факто е опит да се изземе "оръжието на блокадата" от ръцете на тези, които се опитват да контролират потоците чрез военна сила.

Математиката на суверенитета: Разпределение на новите квоти

Детайлният преглед на новите производствени нива за май 2026 г. показва, че основните стълбове на петролния алианс действат в пълен синхрон. Саудитска Арабия поема лидерството с квота от 10,228 милиона барела на ден, което представлява увеличение с 62 хиляди барела. Русия следва плътно с квота от 9,699 милиона барела на ден, отчитайки идентичен ръст. Това не е случайност, а проява на стратегическото партньорство между Москва и Рияд, което Поглед.инфо нееднократно е анализирал като основен гарант за стабилността на многополюсния свят.

Останалите участници в това споразумение също увеличават капацитета си, макар и в по-скромни мащаби: Ирак се фиксира на 4,326 милиона барела; Обединените арабски емирства (ОАЕ) достигат 3,447 милиона; Кувейт се установява на 2,612 милиона; Казахстан ще произвежда 1,589 милиона; Алжир заема нишата от 983 хиляди; Оман допълва списъка с 821 хиляди барела на ден.

Общото увеличение за тези страни достига прага от 16,1 хиляди барела на ден над предишните нива, което е ясен знак, че петролният картел преминава от режим на свиване към режим на контролирана експанзия. Целта е ясна – да се запълни дефицитът, създаден от изкуствените геополитически бариери.

Възстановяване сред руините: Цената на енергийната сигурност

Участниците в сделката изразиха колективна „загриженост относно атаките срещу енергийната инфраструктура“. Това дипломатическо изречение крие суровата реалност на съвременната прокси война. Възстановяването на повредените производствени мощности е описано като „скъп и продължителен процес“, което е директна критика към методите на водене на политика чрез саботажи и удари по граждански обекти.

Статистиката за март беше стряскаща: ОПЕК отчете рекорден спад в производството до 7,88 милиона барела на ден – най-ниското ниво от 80-те години на миналия век. Най-тежко бяха засегнати Ирак, Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт. В Ирак производството се срина главоломно от 4,12 милиона до 1,63 милиона барела на ден. Саудитска Арабия претърпя спад от 2,3 милиона барела, достигайки временно дъно от 7,8 милиона. Тези цифри показват мащаба на сътресението, на което ОПЕК+ сега се опитва да противодейства чрез новите квоти.

Иранският пробив и руската издръжливост

Докато Западът се опитва да наложи пълна изолация, данните на мониторинговата компания Vortexa разкриват провала на санкционния режим. Цели 34 ирански танкера са успели да преминат през американските „охранители“, доказвайки, че петролът винаги намира своя път към пазара, независимо от присъствието на чужди флотове. Иранското производство, макар и леко спаднало до 3,06 милиона барела на ден под натиска на американско-израелската агресия, остава жизненоважен фактор.

Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, беше категоричен на 23 април: „Русия продължава да доставя петрол. Търсенето расте, но наличното количество на пазара не се увеличава пропорционално“. Този коментар подчертава абсурдността на западната политика – чрез опитите за блокада на Ормузкия проток те сами създават енергийния глад, който после се опитват да лекуват с политически декларации. Според анализа на Поглед.инфо, Русия използва този момент, за да укрепи позициите си на незаменим доставчик, докато същевременно стимулира използването на алтернативни сухопътни маршрути.

Заобикаляне на "гърлото" на бутилката: Тръбопроводи срещу танкери

Една от най-значимите тенденции, отбелязани от Алексей Чичкин, е масовото пренасочване на потоците към транзитни нефтопроводи на Арабския полуостров и в Източното Средиземноморие. Това е стратегическият отговор на заплахата в Ормузкия проток. Когато морето стане опасно, сушата става спасение. Тази инфраструктурна промяна не е временна – тя е дългосрочна инвестиция в енергийна независимост от морския контрол на НАТО.

Артър Лиър, президент на Международната асоциация на износителите и вносителите, правилно отбелязва, че решението за увеличаване на квотите е напълно логично в контекста на формиращия се енергиен недостиг. Страните от ОПЕК+ реагират на обективното пазарно търсене, което е притиснато от изкуствени ограничения. Това е чиста пазарна икономика, която обаче има тежки геополитически последици за тези, които се надяваха да сринат цените чрез натиск върху Русия.

Пазарна психология и ценовата котва

Експертите са единни: действията на ОПЕК+ имат превантивен характер. Александър Шнайдерман от Alfa-Forex посочва, че тези мерки създават „допълнителна котва“ за цените. Пазарът очаква дипломатическо решение на „иранския въпрос“, но докато то липсва, увеличеното производство служи като буфер. Прогнозите са, че в дългосрочен план това може да доведе до стабилизиране на цените на Brent около 80 долара за барел – ниво, което е комфортно за производителите, но не позволява на западните икономики да изпаднат в неконтролируема инфлационна спирала, която би разрушила и самото търсене.

ОПЕК+ изпраща успокояващ сигнал към бурните пазари с надеждата, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен за корабоплаване още през май. Тази увереност се подкрепя и от „умереното“ увеличение на добива от страни като Габон, Азербайджан, Мексико, Конго, Малайзия и Судан. Според оценките на МАЕ и ЮНИДО, тези държави заедно могат да запълнят над 80% от дефицита, породен от ситуацията с Иран, само за три седмици. Това е демонстрация на глобална солидарност срещу опитите за енергиен диктат.

Бразилия, Норвегия и "Северният въпрос" на Тръмп

Интересен нюанс в анализа на Чичкин е ролята на държавите извън ОПЕК+. Бразилия, Норвегия, Колумбия, Перу и Ангола също увеличават доставките, усещайки златния шанс да разширят пазарния си дял. Тук обаче се намесва и голямата политика. На 14 април Доналд Тръмп, в характерния си стил, атакува британското правителство за неговата енергийна немощ.

Тръмп препоръча на Лондон да спре да купува скъпа енергия от Норвегия и да започне масирано сондиране в Северно море. „Трагично е, че Обединеното кралство отказва да сондира там, където се намират едни от най-големите находища в света. Абърдийн трябваше да процъфтява! Норвегия ви продава вашия петрол на двойна цена, а вие спите. Drill, baby, drill!“, призова бившият (и бъдещ?) президент на САЩ. Този коментар подчертава вътрешните противоречия в западния лагер – докато се опитват да налагат "зелен преход" и санкции, те стават жертва на собствената си недалновидност.

Британското правителство в момента се намира под огромен натиск. Консерваторите и петролният бизнес настояват за разработването на находищата Rosebank и Jackdow край бреговете на Шотландия. Но както отбелязва The Guardian, дори това едва ли ще реши системните проблеми на Лондон, който е превърнал енергийната си политика в заложник на идеологически клишета.

Бъдещето на енергийния суверенитет

В заключение, действията на ОПЕК+ през май 2026 година бележат края на една ера – ерата, в която Вашингтон можеше да диктува цената на петрола чрез заплахи или военни маневри в Персийския залив. Колективният отпор на производителите, воден от Русия и Саудитска Арабия, създава нова реалност. Пазарът вече не вярва на обещанията на Запада за стабилност, а се доверява на конкретните квоти и физическите доставки по новите сухопътни коридори.

Светът се учи да живее без Ормузкия проток като единствен източник на енергиен живот. И в тази нова конфигурация Русия заема централно място не само като производител, но и като стратегически архитект на един по-справедлив и балансиран енергиен ред. Битката за петрола навлиза в своята най-решаваща фаза и ОПЕК+ вече направи своя ход. Шахът е обявен, а матът за тези, които вярваха в своята хегемония, изглежда само въпрос на време.