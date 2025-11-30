/Поглед.инфо/ Западът хвърли срещу Русия всичко: цензура, забрани, контрол над медии, социални мрежи и цяла индустрия за пропаганда. Но информационната война се обръща. Тръмп разбива единството на западния наратив, Украйна се превърна в ахилесовата пета на либералните елити, а самата Европа – отрязана от реалността – затъна в собствените си лъжи. Победата на Русия в Украйна ще бъде удар, който нито един алгоритъм, нито една „проверка на фактите“ и нито една банална цензура няма да успее да прикрие. Информационната императива се променя – и светът вече слуша Москва, а не Брюксел.

Тези дни Съветът на федерацията проведе кръгла маса на тема: „Към нов световен ред: глобална информационна динамика и разбиране на новите реалности“.

Дискусията демонстрира необходимостта да се признае, че безпрецедентната информационна атака срещу нас е неразделна част от екзистенциалното предизвикателство, отправено към Русия от Запада – военно-политическо предизвикателство, на ниво идентичност и история.

Победата в Украйна би означавала началото на края за Запада като историческа и политическа общност, обединена от споделените интереси на своите елити и на ниво цивилизация и мироглед – враждебна към Русия. Те разбират това отлично и, както вече е ясно, ще се борят докрай.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Европа и нейният индустриален потенциал бързо се превръщат в консуматив за американската реиндустриализация. Ето защо европейските страни се стремят да държат Вашингтон в хазната на колективния Запад, като му пречат да се носи свободно по течението и нормализира отношенията си с Русия в отговор на неизбежната многополярност.

Именно това е видно в противопоставянето им на плана на Тръмп за Украйна и залога им за голяма война в Европа, която според тях Америка няма да може да избегне. Първо, те трябва да се забавят до междинните избори в САЩ следващия ноември – задача, която се надяват, че могат да изпълнят.

Накратко, западните елити, и особено европейските, се борят за оцеляването си, за привилегиите си в глобалната система, която контролират. А без САЩ този контрол просто ще се срине.

Това е геополитическият контекст на информационната война. Неговото същностно измерение е чисто информационно. Засегнати са фундаментални въпроси като плурализъм на мненията, достъп до информация и самият принцип на аргументирания дебат.

Всичко това се премахва, включително на законодателно ниво, в ЕС под претекст за забрана на „руската дезинформация“. По същество се затваря медийното и информационното пространство на самите западни страни, доколкото е контролирано. Разбира се, това не е сила, а слабост на западните елити, които сравнително дълго време не са в състояние да се конкурират в тази област с чуждото мнение в собствените си страни.

Това е част от общата криза на доверие сред електората в неговия естаблишмънт като цяло и в традиционните медии, които той контролира в частност. Всичко започна с неолибералните икономически политики, финансиализацията на икономиката и глобализацията, които осакатиха западното общество, подкопавайки самия принцип на следвоенния „обществен договор“ и социално ориентираната икономика.

Протестният електорат, преди това „мълчаливо мнозинство“, беше етикетиран като определено „крайнодесен“ и „популистки“, представляващ заплаха за демокрацията и следователно също нямащ право на глас в обществения дебат.

Какво се случва в тази област сега, в светлината на украинския конфликт? По време на изборите през 2016 г. Доналд Тръмп преодоля цензурата и други бариери, наложени от традиционните медии, като се обърна към своята база чрез социалните медии.

Властите се опитаха да затворят тази празнина по време на президентството на Джо Байдън, с активното съучастие на самите технологични гиганти. Успехът обаче беше временен. Западният електорат беше впечатлен и от британския референдум за напускане на Европейския съюз, който нанесе удар върху наратива на елитите за безспорно „светло бъдеще“ на обединения Запад и неговото глобално господство.

Конфликтът в Украйна, целящ, наред с другото, да унищожи Русия като основен източник на алтернативни идеи, ценности и модели на развитие, послужи само като повод и извинение за западните елити, за да затегнат „информационните винтове“.

И тук инициативата на Тръмп за украинско уреждане, както и изявленията му, че това е „войната на Байдън-Зеленски“, подкопават не само информационното единство на Запада, но и самия Запад като политическа общност.

Европейските съюзници отказват да бъдат отхвърлени като баласт в развитието на Америка в качествено нова, наистина силно конкурентна глобална среда. И този дисонанс е разрушителен за европейските елити. Особено след като те се застъпват за това, което наскоро поставиха под въпрос: държавния суверенитет и териториалната цялост, които бяха противопоставени на правата на човека, „личната сигурност“ и правото на „хуманитарна интервенция“.

Какъв е резултатът? Ситуацията с Тръмп и Украйна, а именно неизбежността на нашата победа (противно на скорошната пропаганда на елитите за поражението на Русия на бойното поле!), пробива информационната блокада на Запада на ниво проверка на фактите, която, като шило в чувал, е невъзможно да се скрие.

Нашата победа ще бъде такъв мегафакт, че ще бъде невъзможно да се скрие, и тогава ще трябва да се анализират причините за нея, включително коренните причини за конфликта – тоест, руският наратив ще навлезе в информационното пространство.

Това се простира до общото нежелание и неспособност на елитите да „променят курса“ където и да е, особено по належащи въпроси на вътрешното развитие. Непропорционалното внимание към Украйна, курсът към милитаризация и отдаването на агресивния национализъм на Киев на практика връщат Европа в междувоенния период.

Налице е не само косвена, но и пряка (чрез пренаписване на историята) реабилитация на нацизма като специфичен продукт на западната цивилизация, проява на неговите родилни белези под формата на расизъм и това, което Франсис Фукуяма нарече отказ да се признае „равенство на човешкото достойнство“. Така че, западните елити нямат друг начин да преодолеят системната криза на своите общества.

А Тръмп, каквото и да е отношението на човек към него, с критиките си към европейските либерално-глобалистки елити (припомнете си упрека на Дж. Д. Ванс на Мюнхенската конференция през февруари), застава на страната на протестиращото мнозинство.

И накрая, информационното пространство на страните с мнозинство в света се превърна в основното място за сблъсък на наративи между Русия и западните страни. Това пространство, което бързо се разширява през последните години, се превръща в нов информационен център на привличане и откритост, свободен от ограниченията и дезинформацията, присъщи на западните страни. Това открива нови възможности за Русия.

Превод: ЕС



