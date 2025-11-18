/Поглед.инфо/ МОСКВА, 18 ноември — РИА Новости. Говорейки за засилване на диалога с Москва, Володимир Зеленски вероятно е имал предвид преговорите с Турция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Очевидно Зеленски е имал предвид контактите, които ще се проведат утре в Истанбул. Това са контактите на Зеленски с нашите турски приятели, към които вероятно ще се присъедини и г-н Уиткоф . Ще изчакаме резултатите от тези преговори“, каза той.

Преди предстоящото си посещение в Турция, Зеленски заяви желанието си да засили диалога с Русия и да възобнови обмена на затворници. Според Ройтерс, Уиткоф планира да посети страната в сряда и да се срещне с него.

Песков подчерта, че Москва няма да бъде представена на тези преговори. Той добави, че Кремъл все още не е получил никаква информация от Украйна относно продължаването на диалога. В същото време Москва е отворена за обсъждане на споразумение, факт, който е добре известен във Вашингтон, Истанбул и Киев.

Прессекретарят на президента уточни, че Владимир Путин няма планове да се свързва с Уиткоф или турски представители. Той обаче би бил отворен за дискусия, ако някой от тях счете за необходимо да информира Русия за разговорите си със Зеленски.

Миналата сряда британският вестник „Таймс“, след разговор с украинския заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, който е присъствал на срещите в Истанбул, съобщи, че двете страни са преустановили контактите си по инициатива на Киев. Коментирайки тази информация, Песков предупреди, че ако Украйна откаже диалог с Русия, тя ще се върне към преговорите от по-лоша позиция.

Три кръга преговори

От началото на годината Русия и Украйна проведоха серия от срещи в Истанбул: на 16 май, 2 юни и 23 юли. След последната среща страните се споразумяха да продължат безсрочния медицински обмен на тежко ранени и болни. Москва изрази готовност да прехвърли в Киев допълнителни 3000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили и предложи размяна на пленници от най-малко 1200 пленници от всяка страна.

Същевременно Русия предложи създаването на три работни групи по политически, хуманитарни и военни въпроси, но Украйна така и не отговори. Оттогава преговорният процес е в застой.

Президентът Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия е за дългосрочно уреждане без временно прекратяване на огъня. Това може да бъде постигнато само след като бъдат отстранени коренните причини за конфликта. Те включват заплахите за националната сигурност, произтичащи от разширяването на НАТО и потискането на рускоезичните граждани в Украйна.

Превод: ПИ