/Поглед.инфо/ МОСКВА, 30 октомври — РИА Новости. Кремъл не вярва, че е започнал нов кръг от надпревара във въоръжаването между Русия и Съединените щати, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Все още не“, отговори той на съответния въпрос.

Така прессекретарят коментира съобщението на Доналд Тръмп за незабавното започване на ядрени изпитания. Той обоснова решението си, като посочи други страни, за които се твърди, че правят същото. САЩ, според шефа на Белия дом, имат тестови полигони, а подробности за тестовете ще бъдат публикувани по-късно.

Други изявления на Песков

Вашингтон не е уведомил Москва за намеренията си да проведе ядрени опити.

Ако някой се откаже от мораториума , Русия ще действа съответно, както Владимир Путин многократно е заявявал.

Москва се надява, че информацията за тестовете на „Буревестник“ е била предадена правилно на президента на САЩ.

„Тръмп спомена в изявлението си, че други държави уж тестват ядрени оръжия. <...> Ако по някакъв начин се има предвид тестът „Буревестник“, тогава това не е ядрен тест.“

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл

Русия и САЩ многократно са говорили за необходимостта от експертни преговори за ядрено разоръжаване, но те все още не са проведени.

Тестване на уникални оръжия

На 26 октомври Владимир Путин посети командния пункт на Обединената група сили. Освен всичко друго, той обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“ с ядрена мощност. Както съобщи началникът на Генералния щаб Валери Герасимов , изстрелването се е състояло на 21 октомври: ракетата е изминала 14 000 километра за 15 часа.

Атомната електроцентрала на „Буревестник“ е сравнима по мощност с реактора на ядрена подводница, но е хиляда пъти по-малка и стартира за минути или секунди.

Превод: ПИ