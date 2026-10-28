/Поглед.инфо/ Зад гърба на европейските декларации за пълно скъсване с руските енергоносители се подготвя съвсем друг сценарий в арктическите ширини. Твърди се, че Москва е готова да предложи на Вашингтон технологичен пробив за проекта Polar LNG в Аляска срещу падане на ограниченията над нейните мощности в Белокаменка и „Арктик СПГ 2“. Анализаторите отбелязват, че този ход е насочен не само към заобикаляне на европейското ембарго от 2027 г., но и към балансиране на ценовия натиск от страна на Пекин.

По публикации на РИА Новости и анализи на военни и енергийни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарният примък около руския арктически газ

Европа си постави краен срок — 1 януари 2027 година. На тази дата влиза в сила пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ на територията на Европейския съюз. Какво означава това в сухи числа? Само през първата половина на миналата година европейските терминали са поели близо 9.89 милиона тона от завода „Ямал СПГ“. Този огромен ресурс не може просто да бъде „затворен в тръбата“. Той се нуждае от нови купувачи, нови логистични маршрути и най-вече — от американски търговски посредници, които разполагат с глобална дистрибуторска мрежа.

В същото време Китай се възползва максимално от ситуацията. Пекин демонстрира прагматизъм, като отвори два специализирани терминала за санкционирания завод „Арктик СПГ 2“ и възобнови доставката на критично важни модули за третата му линия. Но китайските държавни гиганти CNPC и CNOOC играят твърдо. Те изискват сериозни отстъпки в цената, защото знаят, че в момента са единственият голям купувач. Москва обаче няма намерение да попада в пълна ценова зависимост от Пекин.

Стоманобетонните платформи от Мурманск срещу проектите в Аляска

Технологичният възел на този проблем се намира край Мурманск — в Центъра за изграждане на офшорни съоръжения с голям капацитет в Белокаменка. „Новатек“ вече доказа, че може да произвежда уникални стоманобетонни платформи от гравитационен тип, върху които се монтират цялостните съоръжения за втечняване. Според изтекли анализи на енергийни експерти, точно тази технология е необходима на американския проект Polar LNG в Аляска, оценяван на над 25 милиарда долара.

Строителството на подобни обекти в суровите условия на самата Аляска е финансова и логистична кошмарна процедура. Американските компании са изправени пред високи разходи и климатични ограничения. Руската страна обаче може да сглоби платформата в Белокаменка и да я транспортира готова по вода. Всичко това обаче е блокирано от преките санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу самия мурмански хъб.