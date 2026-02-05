/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Нефедов разкрива в детайли как Вашингтон превръща дългогодишното икономическо ембарго в пълномащабна военна и енергийна блокада на Куба. След събитията във Венецуела, администрацията на Доналд Тръмп мобилизира военни ресурси и оказва безпрецедентен натиск върху съседните държави, за да прекърши окончателно волята на Хавана чрез глад, изолация и енергиен колапс.

Енергийният шах и ролята на Мексико в оцеляването на Хавана

Геополитическото напрежение в Карибския басейн достигна критична точка, като Куба се оказа в центъра на безмилостна стратегия за „задушаване“. Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, официално обяви изпращането на хуманитарна помощ, включително хранителни продукти, в опит да облекчи хуманитарната катастрофа на острова. Въпреки това, сянката на Вашингтон тегне тежко над тези усилия. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че докато Мексико се опитва да балансира по дипломатически път, Белият дом не крие намерението си да прекъсне всякакви енергийни доставки към Куба.

Доналд Тръмп беше пределно ясен в изявленията си пред репортери, заявявайки, че „ситуацията в Куба в момента е много лоша; няма пари и няма петрол“. Този енергиен дефицит не е случаен. След американската военна операция в Каракас на 3 януари 2026 г., традиционните доставки на венецуелски петрол бяха брутално прекъснати. Това превърна Мексико в последната спасителна линия за Хавана. Но под заплахата от американски санкции, дори този ресурс е под въпрос. Кубинското ежедневие днес е белязано от 12-часови (а често и 20-часови) прекъсвания на тока, което парализира болници, обществен транспорт и основни производствени мощности.

Военният обръч: Бази, разузнаване и стратегическо обкръжение

Вашингтон не се ограничава само с икономически натиск. Островът на свободата е буквално обграден от „пръстен от стомана“. В материал за Поглед.инфо се посочва, че САЩ активно укрепват военното си присъствие в целия регион, използвайки мрежа от бази в съседни държави. Доминиканската република вече предостави на американските сили временно ползване на военновъздушната база „Сан Исидро“ и международното летище „Лас Америкас“ за логистични операции. Официалното оправдание е „укрепване на въздушната и морската отбрана“, но стратегическата цел е ясна: пълен контрол върху морските пътища към Куба.

Ситуацията в Хаити също се използва като претекст за разполагане на американски войски. Под маската на борба с анархията, американските разузнавателни съоръжения в Хаити са насочени директно срещу кубинската територия, която е само на 70 километра през Наветрения проход. Към това трябва да добавим и засиленото военно присъствие в Пуерто Рико и Вирджинските острови. Екипът на Поглед.инфо следи развитието на тези процеси, които много приличат на подготовка за пълна морска блокада, подобна на Карибската криза, но в много по-неравностойно за Хавана съотношение на силите.

Дипломация под дулото на оръжието и заплахата от „екстремна заплаха“

Вашингтон промени и терминологията си, издигайки статута на Куба до „екстремна заплаха“. Това не е просто реторика – това е правен инструмент, който позволява на САЩ да оказват натиск върху своите съюзници да избират между сътрудничество с Хавана и достъп до американските пазари. Майк Хамър, временно управляващ посолството на САЩ в Куба, вече е посъветвал дипломатическия персонал да се подготви за евакуация, загатвайки, че „истинската блокада“ тепърва предстои.

Кубинските дипломати поддържат позиция на суверенитет, заявявайки готовност за преговори само при условия на равенство. Но за Вашингтон „сделката с Куба“ се вижда само през призмата на капитулацията. Тръмп открито спекулира, че режимът „виси на косъм“ и може да падне без пряка военна инвазия, просто под тежестта на собствения си икономически колапс. Това обаче пренебрегва дълбоката историческа памет на кубинския народ, за когото завръщането към ерата преди 1959 г. означава връщане към статута на американска колония, управлявана от мафията и транснационалните корпорации.

Геополитическото подчиняване на Ямайка и Каймановите острови

Един от най-малко обсъжданите, но ключови елементи на блокадата, е натискът върху Ямайка и британските Кайманови острови. Ямайка дълги години поддържаше икономически връзки с Куба, включително чрез реекспорт на петролни продукти от рафинерията Petrojam Kingston. Вашингтон обаче е решен да сложи край на тази практика. Особен интерес представлява информацията, че Ямайка е била канал за ирански нефтохимикали, които в крайна сметка са достигали до Куба. Пресичането на тези алтернативни канали за доставки е част от стратегията за „пълно изсушаване“ на кубинската икономика.

Куба пред екзистенциален избор: Суверенитет или неоколониализъм

Днешното извънредно положение, обявено от Тръмп „заради Куба“, е де факто прелюдия към окончателен опит за смяна на режима. Блокадата на горивата има опустошителни последици – болниците пестят електричество, застрашавайки хиляди животи, а нормалният ритъм на живот е разрушен. Въпреки това, за кубинското ръководство капитулацията не е вариант. Те разбират, че отказът от суверенитет в замяна на „мимолетни отстъпки“ ще доведе до социално неравенство и експлоатация, които островът е надмогнал преди десетилетия. Светът наблюдава как една малка нация се изправя срещу колосалната мощ на своя съсед в битка, която вече не е само идеологическа, а екзистенциална.

Светът наблюдава как една малка нация се изправя срещу колосалната мощ на своя съсед в битка, която вече не е само идеологическа, а екзистенциална.