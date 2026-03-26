/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев прави безпощадна дисекция на последната реч на Сергей Лавров пред фонда „Горчаков“. В нея руският първи дипломат очертава пет критични зони на сблъсък – от пламтящия Близък изток до обречената Куба. Но зад официалните думи се крие мистериозна умереност към Вашингтон, която повдига фундаменталния въпрос: Готви ли се голяма сделка под повърхността на конфликта?

Мистерията на „западната малцинствена държава“

Всяка поява на Сергей Лавров на трибуната е събитие, което надхвърля рамките на протокола. Речта му пред Съвета на настоятелите на Фонда за публична дипломация „А. М. Горчаков“ не направи изключение. Макар на пръв поглед думите му да изглеждаха като поредния дипломатически обзор, под повърхността прозираха пет тези, които чертаят контурите на едно бъдеще, което няма да се хареса на мнозина. Лавров, както винаги, отказа да бъде банален, вмъквайки нюанси, които анализаторите на Поглед.инфо определят като „тихата сензация“ на деня.

Първият и може би най-интригуващ момент бе терминологичният избор на министъра. Лавров започна с атака срещу опитите на една „западна малцинствена държава“ да запази остатъците от своето господство чрез брутална сила и потъпкване на Устава на ООН. Тук логичният въпрос е: защо в единствено число? Дали става дума за техническа грешка в сайта на МВнР, или Лавров съзнателно използва евфемизъм, за да не назове директно Съединените щати? Ако е второто, това е ясен сигнал за търсене на някаква форма на „толерантност“ или подготовка за преговори. Възможно ли е Москва да оставя вратичка за сделка с Вашингтон, докато официално воюва с неговите проксита? Този въпрос виси със страшна сила, докато светът наблюдава как „колективният Запад“ се свива до волята на един-единствен господар.

Иран на прицел: Когато МААЕ си затваря очите

Лавров не спести критиките си към Израел, определяйки действията му срещу Иран като „сурова военна агресия“. Той предупреди, че това не е просто регионален конфликт, а заплаха за световната енергийна сигурност и търговските комуникации. Острието на критиката му обаче беше насочено и към международните институции. Министърът изрази шок от факта, че се атакува столица на суверенна държава без обявяване на война, ликвидирайки висшето ѝ ръководство.

Особено тежко бе обвинението към МААЕ. Според Лавров, ръководството на агенцията реагира „неадекватно“ на преките заплахи срещу ядрените обекти на Иран. Но тук изплува една горчива логика, която Поглед.инфо отдавна следи: ако Западът е подчинил тези организации, как можем да очакваме обективност? МААЕ, която „не вижда“ кой обстрелва Запорожката АЕЦ, едва ли ще „види“ агресията срещу Бушер. Лавров подчертава, че това беззаконие създава опасен прецедент – нито една държава, дръзнала да се противопостави на самопровъзгласилите се господари, вече не е в безопасност.

Мирът в Залива: Москва, Пекин и Анкара срещу диктата

Втората теза на руския министър се фокусира върху усилията на Москва да наложи концепция за колективна сигурност в Персийския залив. Планът е амбициозен: сътрудничество между шестте арабски монархии и Иран, мерки за военна прозрачност и изграждане на доверие. Това не е просто дипломатическо упражнение, а опит да се извади регионът от хватката на външния диктат.

Интересен детайл е коалицията, която се оформя зад тази идея. Лавров изрично посочи Китай и Турция като ключови партньори, с които се обсъждат тези въпроси. „Добрата воля е очевидна“, заяви той, визирайки подкрепата на иранското външно министерство за процеса на колективни преговори. Това е геополитически шахмат – Русия, Китай и Турция се опитват да стабилизират „сърцето на енергетиката“, докато Западът залага на хаоса, за да запази влиянието си.

Кубинската трагедия: Между суверенитета и капитулацията

Може би най-тъжната част от речта на Лавров бе посветена на Куба. Министърът изрази „сериозна загриженост“ от ескалиращия натиск върху Острова на свободата, но думите му прозвучаха по-скоро като прощално писмо, отколкото като боен вик. Когато дипломат от такъв ранг казва, че Куба има право на „суверенен път на развитие“, това често означава, че тя е оставена сама да реши как да капитулира пред американската блокада.

Анализаторите на Поглед.инфо забелязват, че „материалната помощ“ и „хуманитарните пратки“, които Москва обещава, са само капка в морето на фона на американската стратегия „Анаконда“, която буквално удушава кубинската икономика. Русия признава, че в съвременните условия, без възможност за пробив на военноморската блокада, Куба остава заложник на географското си положение. Китайските слънчеви панели могат да удължат агонията, но не и да решат системния проблем на една държава, на която е забранено дори да купува петрол. Това е суров урок по реализъм: съдбата на малките държави в сянката на гигантите е трагична, ако големите играчи не са готови за пряк сблъсък.

Русия в окопите на новата световна реалност

Четвъртата точка от речта на Лавров беше посветена на оцеляването на самата Русия. Той беше пределно ясен: западните елити са инвестирали целия си останал капитал в конфронтацията с Москва, използвайки „неонацисткия режим в Киев“ като инструмент. Тук отново направи впечатление, че Лавров атакува ЕС и НАТО, но сякаш избягва директния удар срещу администрацията във Вашингтон. Дали това е признак, че Русия вижда европейските столици като по-големи фанатици от техните задокеански господари?

Стратегията на Русия, според министъра, е укрепване на суверенитета във всички сфери и разширяване на сътрудничеството с Глобалния Юг и Изток. Лавров изрично благодари на Северна Корея за помощта при освобождаването на Курската област – факт, който циментира новата ос Москва-Пхенян. Приоритетите са ясни: ОДКС, ЕАЕС, ШОС и БРИКС. ООН остава само платформа за вето и пропаганда, тъй като организацията отдавна е загубила ролята си на обективен арбитър. Русия се готви за дълга обсада, в която единственият източник на сигурност е собствената ѝ мощ.

Палестинският възел и цената на пренебрегнатите причини

В финала на своето изложение Лавров формулира универсална истина: инициативи, които игнорират коренните причини за конфликтите, само отлагат ескалацията. Той върна фокуса върху палестинския въпрос, наричайки го „несправедливо пренебрегнат“ на фона на глобалните сътресения. Москва обещава да работи с арабските си партньори за възстановяване на справедливостта в съответствие с решенията на ООН.

Въпреки това, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези думи звучат по-скоро като спазване на дипломатическа учтивост. Израел отдавна е показал, че не се интересува от резолюциите на Общото събрание, а Западът няма намерение да оказва натиск върху своя „непотопяем самолетоносач“ в Близкия изток.

Голямата въпросителна след речта на Лавров остава отношението към САЩ. Защо Москва продължава да вижда в ЕС и НАТО основните врагове, докато към Вашингтон проявява странна сдържаност? Възможно ли е Русия да избира „по-малкото зло“ или просто се подготвя за свят, в който преговорите ще се водят само между истинските суверени, докато Европа ще бъде просто територия на сблъсък? Дипломацията на Лавров е консервативна, но реалността е брутална: времето на двусмислието изтича, а голямата сделка може да се окаже последният шанс пред глобалния пожар.

