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Кулоарната дипломация в Бишкек и невербалните сигнали на триъгълника РИК
Според публикувани видеоматериали и последвали експертни оценки по профилиране, епизодът непосредствено след официалното заснемане на държавните глави в Бишкек демонстрира неформална, но с висока степен на интензивност комуникация. Наблюдатели на невербалното поведение отбелязват, че индийският министър-председател Нарендра Моди е инициирал контакта с кратък спиращ жест с ръка спрямо руския президент. Начинът, по който Владимир Путин променя траекторията на движението си и се обръща с цяло тяло, се интерпретира от специалисти по физиогномика като демонстрация на висока степен на дипломатически ангажимент и уважение, без обаче да отстъпва от доминиращото си присъствие в пространството.
Невербалният поток обаче бързо променя конфигурацията си, когато към двамата се присъединява китайският председател Си Дзинпин. Според анализи на поведението, китайският лидер се включва с бавна, умишлено дистанцирана крачка, излъчваща т.нар. „мека сила“ – позиция на внимателен арбитър, който не се намесва пряко в диалога, но упражнява физическо присъствие.
Твърди се, че Моди е отстъпил крачка назад, запазвайки фокуса си върху руския си събеседник, което в профилажните среди се разчита като форма на директно искане или молба, насочена към Москва.
Военно-техническото уравнение: Доставките на S-400 и резервните части за Su-30MKI
Зад езика на тялото стоят конкретни, сухи цифри и забавени графици. В дипломатическите среди се предполага, че основният натиск от страна на Ню Делхи е свързан с изпълнението на договора за доставка на зенитно-ракетните комплекси S-400 „Триумф“, подписан през 2018 г. на стойност 5,43 милиарда долара. Към момента на срещата в Бишкек индийската страна бе получила три от общо петте договорени дивизиона, докато останалите два претърпяха преструктуриране на сроковете поради пренасочване на производствените капацитети на концерна „Алмаз-Антей“ за нуждите на въоръжените сили на РФ.
Индийските военновъздушни сили разчитат критично и на постоянния транзит на компоненти за модернизацията на над 260 изтребителя Su-30MKI, сглобявани по лиценз от Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Всяко забавяне в доставките на двигателите AL-31FP и корабните агрегати за индийските фрегати проект 11356 създава оперативни дупки в отбранителната архитектура на Ню Делхи, специално на фона на нестихващото напрежение по линията на съприкосновение в хималайския регион.