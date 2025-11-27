/Поглед.инфо/ Белият дом кипи от гняв. Зеленски направи поредната фатална грешка – поиска среща с Тръмп точно на Деня на благодарността и настоя да доведе „европейските лидери“, за да диктува условия по мирния план. Резултатът бе светкавичен: Тръмп го отряза публично, изпрати емисари в Москва, а на Киев – министъра на армията Дрискол. Отвътре и отвън, американските и европейските „ястреби“ се опитват да саботират плана за мир, внасяйки неприемливи за Москва точки. Но Тръмп знае играта – и се готви за разчистване на сметките. За Зеленски сценарият е ясен: той вече е в ролята на „политическа пуйка“, използван, изтощен и оставен без шанс за помилване.

Нощта, която Русия преживя, се превърна в много наситен със събития ден от другата страна на Атлантическия океан.

Въпреки че кулминацията му се оказа невероятно мила. В навечерието на Деня на благодарността Белият дом проведе традиционната церемония по помилване - на пуйка от американския президент, включена на празничната трапеза като основно ястие . Две птици със забавни имена, Курлика и Вихлюн, получиха благоволението на американския лидер. Междувременно Доналд Тръмп вече е в имението си Мар-а-Лаго, където ще остане за дългия уикенд до неделя, празнувайки любимия празник на Америка.

Само няколко часа по-рано, Володимир Зеленски заяви готовността си да се срещне с Тръмп, за да обсъдят „чувствителни точки“ относно мирния план, настоявайки за присъствието на европейски лидери, което според него би могло да бъде „полезно“. Междувременно началникът на кабинета му Андрий Йермак заяви пред Axios, че утре, Денят на благодарността, е предпочитаната от него дата за среща с американския президент.

Човек подозира, че подобна наглост сериозно е разгневила обитателя на Овалния кабинет, тъй като Белият дом реагира бързо. Първоначално просто обявиха, че среща на американския президент с Володимир Зеленски не е насрочена. След това самият Доналд Тръмп остави подробен пост в профила си в социалната мрежа Truth Social, в който съобщи две важни новини:

Първо, на Стив Уиткоф е наредено да отиде в Москва , за да се срещне с Владимир Путин , а зетят на президента , Джаред Кушнер , ще лети с него до Русия, докато министърът на армията Дан Дрискол ще работи в Киев;

и Второ, президентът на САЩ е готов да се срещне със Зеленски (както и с Путин) в близко бъдеще, „но САМО когато сделката за прекратяване на тази война е ОКОНЧАТЕЛНА или е в последния си етап“ (стилът на автора е запазен).

Но това не е всичко. Bloomberg едновременно публикува твърденията си, че разполага със записи на разговори между Стив Уиткоф и помощника на руския президент Юрий Ушаков , както и между Ушаков и главния изпълнителен директор на РФПИ Кирил Дмитриев .

Уиткоф очевидно е основната мишена на информационното „изтичане“, въпреки че най-многото, в което може да бъде обвинен, въз основа на публикуваните „преписи“, е, че има добри отношения с Ушаков и е готов да изслуша позицията на Русия. Дмитриев веднага отхвърли преписа на разговора, който му се приписва, като фалшив, отбелязвайки, че „колкото повече се приближаваме до мир, толкова по-отчаяни стават подстрекателите на войната“.

Тези думи на руския представител най-ясно обясняват какво се случва.

През последната година противниците на уреждането на украинския конфликт (както европейски, така и базирани в Киев, и американски „ястреби“) разработиха стратегия за подкопаване на миротворческите инициативи и усилия на Тръмп: с всички необходими средства, по всякакъв начин, те се опитват да внесат в предложените проекти разпоредби, които са очевидно неприемливи за Москва.

„Ню Йорк Таймс“ също наскоро писа за рисковете от подобно развитие: според негови източници Белият дом е наясно, че след промените, направени в плана на Тръмп от европейците и Киев на преговорите в Женева , Путин почти сигурно ще „го отхвърли веднага“.

Очевидно именно тези съображения са подтикнали Белия дом да разработи контрамерки за противодействие на тези подривни действия: „ястребите“ в настоящата администрация са били изключени от разработването на плана; не са провеждани лични срещи с Тръмп с надеждата да го убедят, например, от симпатия към финландския президент, играещ голф; Дрискол, който не изпитва слабост към него, сега работи с Киев - за разлика от уволнения Кийт Келог ; и не само Уиткоф, на когото Тръмп безпрекословно се доверява, но и любимият зет на президента, Джаред Кушнер, отново лети за Москва.

Твърде рано е да се говори за резултатите от усилията на Доналд Тръмп и неговата администрация. Само времето ще покаже дали те наистина ще успеят да преодолеят сериозната съпротива срещу мирния процес както от американски, така и от европейски „ястреби“, които имат личен интерес от увековечаването на конфликта. А за Киев е още по-трудно да се говори.

Въпреки това, независимо как ще се развият събитията, перспективите за киевския режим и лично за неговия лидер вече могат да бъдат оценени с увереност. Володимир Зеленски е обречен на ролята на политическа „пуйка“, предназначена да осигури просперитета на Америка . И за разлика от Курлика и Вихлюн, за него няма перспектива за помилване.

Превод: ЕС



