/Поглед.инфо/ Геополитиката навлезе в нова фаза – без илюзии, без фасади и без морални оправдания. В разговор с Кузман Илиев обсъждаме как от Ирак до Венецуела „демокрацията“ се превърна в прикритие за ресурси, как Европа изгуби политическата си воля и защо международното право вече не действа.

Поглед.инфо последователно анализира разпада на стария световен ред и логиката на силата, която го замества.

В първата част на разговора с Кузман Илиев фокусът е върху разпадането на либералния разказ за „ценности“ и „правила“. От Ирак и признатите лъжи за оръжия за масово унищожение, през Венецуела и нефта, до Гренландия и новите териториални апетити – темите се свързват в една обща картина.

Илиев разглежда зависимостта на европейските елити, двойните стандарти спрямо Русия, Иран и Близкия изток, както и ролята на фигури като Доналд Тръмп в демонтажа на стария международен ред. Разговор за края на илюзиите и началото на откритата борба за ресурси и влияние.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=bkhBUAOEB_o

#КузманИлиев #Геополитика #Венецуела #САЩ #МеждународноПраво #Европа #Суверенитет #ПогледИнфо