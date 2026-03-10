/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Кузман Илиев за войната срещу Иран, за рязката трансформация на Доналд Тръмп и за голямата геополитическа схема, в която Близкият изток се превръща в детонатор на глобален сблъсък. Разговор за петродолара, НАТО, Русия, Китай и за това дали светът вече не е прекрачил прага на нова историческа катастрофа.

Поглед.инфо винаги разглежда големите конфликти като сблъсък не само на армии, а и на интереси, модели и цивилизационни проекти.

В това издание на ПогледИнфо Владимир Трифонов разговаря с икономиста и политик Кузман Илиев, лидер на партия „България Може“, за драматичната ескалация на войната в Близкия изток и опасността конфликтът около Иран да се превърне в глобален сблъсък.

В разговора се разглеждат ключови въпроси:

Как и защо Доналд Тръмп промени политиката си и тръгна към конфронтация с Иран?

Каква е ролята на петродолара, страните от Персийския залив и Ормузкия проток в геополитическата игра?

Ще останат ли Русия и Китай наблюдатели или ще бъдат принудени да се включат?

Какви са рисковете НАТО да бъде въвлечено пряко във войната?

И какво означава всичко това за Европа и България?

Според Кузман Илиев конфликтът около Иран не е просто регионална война, а част от голямата битка за бъдещето на световния ред – между стария модел на доминация и новите центрове на сила.

Разговор за империи, геополитика, религия и икономика – и за това дали светът вече не се приближава опасно близо до нов глобален конфликт.

