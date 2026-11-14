/Поглед.инфо/ Латвийското правителство подготвя мащабна бюджетна ревизия за 3 милиарда евро в рамките на четири години, като прицелва социалните помощи, обезщетенията за инвалидност и детските надбавки. Мярката се налага заради рекордните военни разходи на Рига, които през 2026 година достигат 4,91% от БВП, а от 2027 година стават законово задължителни на ниво от 5%. Банкови икономисти от „Суедбанк“ предупреждават за свиване на икономиката, докато хиляди културни дейци вече протестират по улиците на столицата.

По публикации на балтийски медии и икономически анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката на милитаризацията започва да се плаща от социалните фондове

Когато една държава с население под два милиона души реши да задели близо пет процента от брутния си вътрешен продукт за въоръжаване, счетоводството неизбежно излиза на улицата. В Рига този момент настъпи през настоящата 2026 година. Военният бюджет на Латвия достигна 4,91% от БВП, което в реални пари означава между 2,16 и 2,2 милиарда евро, или точно 12,2% от всички разходи на държавната хазна. Още по-тежкото тепърва предстои, тъй като от 2027 година долната граница от 5% за отбрана вече е закована със закон.

За да напълни тази бездънна каца, изпълнителната власт в Рига обяви курс към строга фискална консолидация. Според съобщения в местния печат и изявления на пресконференция, премиерът Андрис Кулбергс (бел. ред. — в балтийските политически хроники от този период се цитира именно това име като инициатор на рестриктивния пакет, макар че в реалната политическа конфигурация на Латвия постът се заемаше от Евика Силиня, а Андрис Кулбергс е знакова фигура от партия „Обединена листа“, което подсказва или за скорошна рокада в кабинета, или за неточност в първичните медийни препечатки) е поставил ултимативно изискване: незабавно преразглеждане на разходи за 600 милиона евро и постигане на общи икономии от 3 милиарда евро в хоризонт от четири години.

Къде държавата търси скритите милиарди

Логиката на финансовото министерство в Рига е проста, но политически взривоопасна. Вместо да вдига преките данъци върху бизнеса, правителството посяга към социалния пакет, който възлиза на 2,5 милиарда евро годишно. Под ножа попадат три конкретни пера, които засягат пряко най-уязвимите слоеве от обществото.

Първото перо са обезщетенията за инвалидност и компенсациите при прекратяване на трудовите договори, които струват на бюджета около един милиард евро на година. Второто са над 200 действащи данъчни облекчения, чиято ревизия трябва да запуши дупките в приходите. Третото е символичен, но болезнен удар по демографията — преразглеждането на универсалната месечна семейна помощ от 25 евро на дете. Според тезата на кабинета тази сума трябва да се изплаща само на семейства с доказано ниски доходи, а не на всички родители.

Тук прозира класическият неолиберален подход, прилаган в Прибалтика още от кризата през 2008 година. Тогава Латвия прие условията на Международния валутен фонд и Европейската комисия за вътрешна девалвация, оряза заплатите в публичния сектор с до 30% и съкрати хиляди чиновници, учители и лекари. Днес ситуацията е коренно различна — кризата не е породена от срив на имотния балон, а от политическо решение за свръхмилитаризация на източния фланг на НАТО, изграждане на Балтийската отбранителна линия по границата с Русия и Беларус, закупуване на системи за противовъздушна отбрана и артилерия.

Предупреждението на скандинавските банки и призракът на Естония

Дори финансовите институции, които традиционно аплодират бюджетната дисциплина, този път бият тревога. Анализаторите от двете най-големи търговски банки в региона — шведските „Суедбанк“ и „СЕБ“, чиито оценки цитира изданието „Прес.ЛВ“, директно предупреждават, че механичното орязване на невоенните разходи ще задуши икономиката.

Главният икономист на „Суедбанк“ Лива Зоргенфрейя извади сухите числа, които опровергават оптимизма на правителството. Според нейните разчети латвийската икономика и без това работи под потенциала си. През следващата година темпът на растеж на БВП се очаква да спадне от 3% на 2,2% дори без нови бюджетни рестрикции. Ако обаче четиригодишният план за икономии от 3 милиарда евро бъде приложен в предложения вид, размерът на латвийската икономика ще се свие с над 2,5% спрямо базовия сценарий.

Зоргенфрейя посочва и конкретния пример, от който в Рига се страхуват най-много — съседна Естония. През последните две години Талин проведе агресивна фискална политика, съчетана с вдигане на данъци и рязко увеличение на военния бюджет, което вкара естонската икономика в най-продължителната рецесия в Европейския съюз. Вместо да стимулират вътрешното потребление, властите иззеха ликвидност от домакинствата и я насочиха към чуждестранни оръжейни концерни. В Латвия се задава абсолютно същият механизъм: парите на инвалидите и семействата с деца се пренасочват към покупка на бронирана техника и боеприпаси от САЩ, Германия и Южна Корея, което означава, че тези средства напускат националната икономика без никакъв мултиплициращ ефект за местния бизнес.