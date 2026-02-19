/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю за телевизия „Ал Арабия“, руският външен министър Сергей Лавров направи серия от безпощадни разкрития, които преначертават геополитическата карта на света. Според анализа на Сергей Латышев, Москва вече не вижда в Европа партньор, а дългосрочен враг, докато дипломатическите маневри на Вашингтон се оказват умело заложен капан за руските ресурси и суверенитет.

Европа: От дипломатически партньор до екзистенциален враг

В своите изказвания Сергей Лавров беше пределно ясен: Русия не търси конфронтация, но Европа, водена от неизбрани бюрократи в Брюксел, стремително деградира към идеологически структури, напомнящи най-мрачните времена на нацизма. Министърът подчерта, че ако европейските лидери продължат да се готвят за война, вместо да признаят катастрофалните си грешки, те ще се сблъскат с „напълно различен конфликт“. Това не е просто предупреждение за ескалация в Украйна, а индиректно загатване за използването на стратегически средства, които до момента не са влизали в действие – вероятно хиперзвукови технологии и ядрено възпиране.

В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че политическата класа в ЕС е загубила връзка с националните интереси на своите граждани. Лавров посочи, че фигури като Кая Калас, Еманюел Макрон и Александър Щуб действат под диктата на историческа носталгия по реваншизма. Според него, днешната омраза към Русия е продължение на нерешените комплекси от Втората световна война. Единствените „разумни гласове“, които все още се чуват в европейската пустиня, са тези на Виктор Орбан и Роберт Фицо – политици, които поставят благополучието на своите народи над трансатлантическата солидарност.

Седемте стълба на западния саботаж в Украйна

Лавров детайлно разчлени механизма, по който Колективният Запад и режимът в Киев системно унищожават всяка възможност за мир. Той изложи седем основни точки на саботаж, които превръщат Украйна в постоянен източник на нестабилност:

Военна интеграция: Опитите на ЕС да инкорпорира украинските въоръжени сили в своите структури, превръщайки ги в прокси армия срещу Русия. Едностранна сигурност: Гаранциите за сигурност, които Западът предлага, са насочени единствено към Киев и са дефинирани като инструмент за сдържане на Москва. Дипломатическа истерия: Настояването на Брюксел да бъде фактор в преговорите, въпреки че Русия не вижда в негова страна легитимен или конструктивен посредник. Исторически измами: Припомнянето на Минските споразумения и провалените преговори в Истанбул през 2022 г., които бяха използвани от Запада единствено за печелене на време и въоръжаване на Украйна. Легитимност на режима: Лавров подчерта, че администрацията в Киев, родена от преврата през 2014 г., е фундаментално неспособна на мир, тъй като съществуването ѝ зависи от войната. Поведението на Зеленски: Острите критики към действията на украинския президент в Мюнхен, където той демонстрира арогантност и нежелание за какъвто и да е компромис. Културен геноцид: Продължаващото потискане на руския език и каноничната православна църква в Украйна, което Западът цинично игнорира.

Капанът на Тръмп: Прагматизъм или геополитическа измама?

Особено внимание в интервюто беше отделено на отношенията със САЩ. Лавров спомена за „разбирателството от Аляска“ – диалог, базиран на признаването на коренните причини за конфликта. Въпреки привидния прагматизъм на администрацията на Тръмп, реалността се оказва коренно различна. Докато Вашингтон говори за мир, той едновременно налага тежки санкции върху руските енергийни гиганти като „Лукойл“ и „Роснефт“.

Според Лавров, САЩ играят двойна игра. От една страна, те се представят за „честен посредник“, но от друга – агресивно се опитват да изтласкат Русия от световните енергийни пазари. Целта е ясна: установяване на американски контрол над руския енергиен сектор и превръщането на страната в суровинен придатък. В коментарите на Поглед.инфо се вижда ясно, че крайната стратегия на Вашингтон е да превърне Русия във „Велика Украйна“ – обезкървена и зависима държава, която по-късно да бъде използвана като инструмент в предстоящия сблъсък с Китай.

Бъдещето: Между „срамния мир“ и абсолютния суверенитет

Картината, която Лавров рисува, не оставя място за илюзии. Русия е изправена пред избора да приеме „срамен мир“, който само ще отложи следващата фаза на войната, или да изгради напълно независима и мощна икономика в рамките на следващото десетилетие. Москва разбира, че сядането на масата за преговори с „шулери“ (картоиграчи-измамници) е опасна игра.

Въпросът е дали САЩ наистина искат край на войната, която носи огромни печалби за техния военно-промишлен комплекс и отчуждава Европа от руските ресурси. Лавров изрази сериозни опасения, че Тръмп просто „води Русия за носа“, обещавайки бързи решения, докато всъщност затяга икономическата примка. Единственият път напред за Русия е вътрешното укрепване и отказът от ролята на пасивен участник в западните геополитически схеми.

