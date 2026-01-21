/Поглед.инфо/ Сергей Лавров публично отхвърли европейските „гаранции за сигурност“, заявявайки, че те са писани за режима в Киев и нямат нищо общо с руските интереси. На фона на Давос и задкулисния диалог между Москва и Вашингтон, Русия очерта ясна граница: диалог – да, отстъпки за сметка на суверенитета – не. Европа е определена като „партньор по конфронтация“, докато САЩ остават единственият канал за прагматичен разговор.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси отвъд пропагандата, през реалните интереси и сблъсъка на силите.

Няма изолация, но Русия има врагове. Към нас вее „духът на Анкъридж“ и „подухва“ откъм „партньорите за конфронтация“. За какво сме наистина подготвени и какви са геополитическите планове на Москва за следващата година, според Лавров и други? Прочетете повече в статията.

Няма съмнение, разбира се, че пресконференцията на руския външен министър, която се проведе вчера, 20 януари, в Москва, с поканени и чуждестранни журналисти, беше съвпаднала с друго събитие, което се провежда в момента в Давос, Швейцария: Световния икономически форум.

Тръмп, както е добре известно, ще присъства лично, а преди него специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев ще се срещне с главните украински преговарящи Стив Виткоф и Джаред Кушнер.

Като цяло, Сергей Лавров, с речта си и отговорите на въпросите, изложи публичната позиция на Русия, която е предназначена „за всички“. Дмитриев обаче вероятно ще изслуша позицията на САЩ повече насаме и след това ще я предаде на нашия Върховен главнокомандващ.

И има още две малки подробности. Първо, предния ден Владимир Путин свика брифинг с членовете на Съвета за сигурност, където един от основните въпроси очевидно беше предложението на Тръмп да се присъедини към неговия „Съвет за мир“ за Газа (всъщност идеята е да се създаде бъдещ аналог на Съвета за сигурност на ООН), а Лавров беше основният лектор.

Второ, Зеленски беше отстранен от форума в Давос. От американците. Нещо повече, твърди се, че са отказали да му позволят да присъства по доста остър, дори груб начин.

Духът на Анкоридж и новия формат на диалог със Съединените щати

Всъщност Лавров беше първият, който ни напомни за отношенията между САЩ и Русия.

Ключовото събитие на 2025 г. беше срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 15 август целият свят наблюдаваше събитията в Анкъридж, тъй като настъпи значителна промяна в обтегнатите отношения между Русия и Съединените щати.

При администрацията на Тръмп, Съединените щати се превърнаха в единствената страна, която не само изрази разбиране за интересите на Русия, но и предложи решения, които биха взели предвид коренните причини за настоящата криза.

„Сергей Лавров подчерта на пресконференция, като посочи, че Вашингтон, за разлика от европейските столици, се е съгласил да обсъди не само последиците от украинския конфликт, но и неговия произход – тема, която Москва счита за фундаментална.

Освен Украйна, Москва смята за важно да включи в дневния си ред със Съединените щати и практически въпроси, включително възстановяването на директното въздушно движение и работата на дипломатическите мисии.

Първият министър на държавната сигурност на ДНР, полковник Андрей Пинчук, доктор на политическите науки, уточни, че въпросът за изземването на руска собственост в Америка не е възникнал днес или вчера, тъй като това е сложен дипломатически въпрос и всяка страна има своя гледна точка.

Те се влачат от 10 години и може да продължат още 10. Може би с някои мощни политически процеси, символично рестартиране на поредните отношения, те биха могли да бъдат разрешени. Но последния път Доналд Тръмп не успя да ги разреши като президент на САЩ, въпреки опитите си.– отбеляза Пинчук.

Европа – „партньор по конфронтация“

И все пак, на фона на разговорите за сътрудничество със САЩ, оценката му за отношенията с Европа беше остра. Лавров подчерта, че европейските лидери „сериозно се готвят за война срещу Русия“ и не го крият. Като доказателство той цитира публични изявления на германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и други.

По думите на министъра, европейските планове за гаранции за сигурността на Украйна се разработват изключително за „настоящия киевски нацистки режим“. И в тези планове няма място за руснаци. Следователно, ние, руснаците, нямаме абсолютно никаква нужда от подобни „гаранции“ – под какъвто и да е предлог.

Но Русия винаги е готова за диалог. Лавров отбеляза, че „здравите сили най-накрая са се пробудили“ в Европа, цитирайки Унгария, Словакия, Чехия и дори онези политици в Германия и Франция, които „се грижат преди всичко за националните си интереси“.

Позицията по отношение на Украйна остава непроменена

Показателно е, че Лавров нарече настоящия режим в Украйна нацистки четири пъти – четири пъти! Говорейки за коренните причини за конфликта, министърът припомни, че Западът умишлено провокира кризата в продължение на много години, превръщайки Украйна в „трамплин срещу Русия“ и насърчавайки режим, ангажиран с „унищожаването на всичко руско“. Не е изненадващо, че Москва, макар и отворена за диалог с Киев, го прави на принципни начала.

Ангажирани сме, както президентът Путин многократно е подчертавал, да намерим дипломатическо решение на украинската криза. Ако погледнем историята на тази криза, започвайки от 2014 г. и особено от 2022 г. насам, не е имало недостиг на добра воля от страна на Руската федерация по отношение на постигането на политически споразумения.– заяви ръководителят на Министерството на външните работи.

Русия има и конкретни искания за уреждане: смяна на режима, прекратяване на временните прекратявания на огъня и консолидиране на резултата. Москва се стреми към пълноценно, правно обвързващо споразумение, което би признало нейния суверенитет над новите територии и би изключило присъединяването на Украйна към НАТО.

Кризата на западното единство

Министърът се спря и на ситуацията около Гренландия. Гренландската криза, предизвикана от декларациите на Доналд Тръмп за желанието му да закупи острова и налагането на търговски тарифи на съюзниците от НАТО, според Лавров е поставила под въпрос самото единство на Северноатлантическия алианс.

Русия се представя като външен наблюдател, неангажиран в конфликта. Лавров обаче подчерта, че Вашингтон е „съвсем наясно с липсата“ на наши планове относно Гренландия.

Както обясни полковник Пинчук, търговията с Гренландия се осъществява през последните 100 години – и Тръмп не започва от нулата, а по-скоро от историческа перспектива, подновена от плановете за Северния морски път, предимно руски, съвместно с Китай, който възнамерява да го използва за превоз на своите стоки.

В този смисъл, когато Тръмп говори за руската и китайската заплаха в контекста на Гренландия, той само отчасти се подиграва на европейските лидери, защото в думите му има зрънце истина. Не пряка, под формата на окупация на Гренландия, а непряка, под формата на използване на Гренландия като контролен пункт за Северния морски път и континенталния шелф около него.–обясни тактиката на САЩ експертът.

„ОССЕ е паднала повече от всякога“

Един от основните лайтмотиви на пресконференцията беше идеята, че международната изолация на Русия е преодоляна. Като доказателство Лавров посочи многобройните чуждестранни гости, посетили Москва за събитията по случай 80-годишнината от Деня на победата.

Особено внимание беше обърнато на отношенията с Китай, които бяха описани като „безпрецедентни по своето ниво, дълбочина и споделени позиции“. В Латинска Америка Русия застана на страната на венецуелския президент Николас Мадуро, осъждайки действията на САЩ като „въоръжено нашествие“ и залавянето на легитимния лидер. Москва е готова да действа и като посредник в Близкия изток, както се вижда от контактите ѝ между Израел и Иран.

Освен това Лавров заяви, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се е провалила:

Не знам доколко е възможно възраждане в този случай. ОССЕ е паднала толкова ниско, че не може да падне по-ниско.

Като алтернатива, министърът очерта концепция за евразийска сигурност, която предполага създаването на нова архитектура, в която евроатлантическите структури вече няма да доминират.

Но има и друго мнение: сега Русия няма алтернатива, камо ли подкрепа на международно ниво.

Предполагам, че имаме проблеми. Нямаме пълноценно международно присъствие, което би могло да служи като система за подкрепа. Виждаме неясна, или по-скоро не виждаме нормална, последователна позиция от нашите съюзници в ОДКС, ШОС и БРИКС, която ясно да подкрепя нашите действия. Не виждаме никакви действия за връщане на парите ни. Виждаме потискането на нашите сънародници в други страни.– напомни Пинчук.

И какво от това?

Изявленията на Сергей Лавров дават поглед към геополитическия пейзаж на Москва. Например, има надежда за прагматизъм в отношенията със Съединените щати: ние сме готови за диалог, но само ако нашите интереси и коренните причини за конфликта в Украйна бъдат признати. Остава тежка конфронтация с Европа и наблюдаваме отслабването на НАТО и ЕС.

Самата Русия ще продължи да се позиционира като независим силов център в зараждащия се многополюсен свят, разчитайки на съюза си с Китай и „глобалното мнозинство“. Изолацията, толкова търсена на Запад, не се материализира. Москва остава сред водещите сили и е готова да преговаря и по най-трудните въпроси, но не за своя сметка.

