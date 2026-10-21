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Свят

Лавров очерта границите пред пратениците на Тръмп: Търговия да, политически отстъпки — не

/Поглед.инфо/ Москва показва ясен прагматизъм спрямо новите предложения, идващи от администрацията във Вашингтон, но отказва да прави каквито и да било политически отстъпки срещу икономически облекчения. Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред млади дипломати, че мисиите на американски пратеници няма да променят фундаменталната оценка за САЩ като противник. Москва настоява за окончателно елиминиране на военните заплахи и не планира връщане към стария модел на отношения със Запада.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 29256 прочитания
Лавров очерта границите пред пратениците на Тръмп: Търговия да, политически отстъпки — не
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По публикации на РИА Новости, изявления на Външното министерство на РФ и анализи на дипломатически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прагматични сделки без геополитическа цена

Москва няма намерение да търгува външнополитическата си линия срещу временни финансови отстъпки или частични икономически облекчения от страна на Вашингтон. Според изявления на външния министър Сергей Лавров по време на среща с новоприети дипломати, в руската столица са преминали разговори със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнър. Целта на американските представители е била да сондират възможности за рамково споразумение.

Според наличната информация руската страна подхожда към подобни инициативи без излишни очаквания. Ако определени предложения носят конкретна икономическа или финансова полза за страната, те могат да бъдат разгледани. Потвърждава се обаче, че това няма да бъде платено с политически компромиси или с поемане на ангажименти в глобален мащаб. На Смоленския площад изглежда ясно си дават сметка, че персоните в Белия дом се сменят, но апаратният натиск и институционалната рамка на САЩ остават непроменени.

Санкционният механизъм като постоянен инструмент

В Москва не се забелязва оптимизъм относно решенията на президента Доналд Тръмп да не прилага строго определени санкционни пакети. Както подчертават дипломатически източници, правната база на ограничителните мерки остава действаща, а последваща администрация лесно би могла да възобнови пълния им обхват.

Показателен е примерът с изявленията на американския финансов министър Скот Бесент относно сделката за дизеловото гориво. Според Бесент това представлява единствено временно изключение от общия режим на санкции, а не стъпка към тяхното цялостно отменяне. По оценка на руски анализатори Вашингтон продължава да използва лицензите за изключения просто като гъвкав лост за управление на собствения си вътрешен пазар и за овладяване на инфлационния натиск.

"Излизаме от предпоставката, че Съединените щати са в най-добрия случай съперник, а в най-лошия — противник, който не е настроен за честна конкуренция."

— Сергей Лавров

Анализ: Хронология на дипломатическия сондаж (2022–2026)

ПериодФормат на контактитеКлючова темаРезултат / Динамика
Февруари 2022 г.Замразяване на преките двустранни форматиСигурност, НАТО, УкрайнаПрекъсване на институционалния диалог.
2023 – 2024 г.Канал за размяна на затворници и технически въпросиГраждани, дипломатически имотиТочкови споразумения без геополитическо сближаване.
2025 г.Сондажи чрез специални пратеници (неофициални канали)Енергетика, дизелови доставки, лицензиВъвеждане на селективни изключения от санкциите.
Октомври 2026 г.Посещения на Уиткоф и Кушнър в МоскваТърговско-финансови офертиМосква отказва обвързване на икономика с политика.

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