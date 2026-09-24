Лавров очевидно се забавлява: Той троли швейцарския външен министър.

/Поглед.инфо/ Кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се превърнаха в арена за интензивни задкулисни дипломатически сондажи. Разговорите между външните министри на Русия и Швейцария, както и срещата с премиера на Ливан, разкриват дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за сигурност. От бъдещето на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и форума в Лугано през декември 2026 г., през критичната ситуация около Резолюция 1701 на Съвета за сигурност и мандата на ЮНИФИЛ, до информационните войни и прекъснатите Истанбулски споразумения – международният ред преминава през радикална пренастройка.

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Швейцарският дипломатически баланс и девалвацията на неутралитета

Според разпространената в международните медии информация, срещата между руския външен министър Сергей Лавров и ръководителя на швейцарското федерално министерство на външните работи Инацио Касис в Ню Йорк е преминала в атмосфера на подчертана дипломатическа ирония. Твърди се, че при ръкуването Лавров полушеговито е изразил надежда, че съвместната снимка няма да коства поста на швейцарския първи дипломат – детайл, който отразява изключително изострената вътрешнополитическа обстановка в Берн относно спазването на традиционния неутралитет.

Швейцария, която исторически градеше своята външнополитическа тежест върху ролята на безпристрастен медиатор и домакин на ключови преговори в Женева, се намира в сложна институционална позиция след присъединяването си към санкционните пакети на Европейския съюз. В дипломатическите среди все по-често се поставя въпросът доколко Берн може да запази статута си на неутрален терен за бъдещи споразумения.

Централна тема в разговорите е била предстоящата министерска среща на ОССЕ, планирана да се проведе в Лугано на 3–4 декември 2026 г. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в момента преживява най-дълбоката си функционална криза от създаването си с Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г. Бюджетът на организацията редовно бива блокиран, назначаването на висши ръководни длъжности се превръща в процедурен кошмар, а контролът върху конвенционалните оръжия в Европа практически е разрушен.

Подготовката за форума в Лугано през декември 2026 г. изисква консенсус между всички 57 държави участнички. Без пряк диалог между ключовите играчи всякакви организационни усилия остават формалност.

Близкоизточният фронт: Резолюция 1701 и бъдещето на ЮНИФИЛ

В рамките на същата дипломатическа мисия в Ню Йорк е проведена и среща с председателя на Министерския съвет на Ливанската република Науаф Салам. По официални данни разговорът е бил фокусиран върху ескалацията на напрежението в Близкия изток и в частност военната обстановка в Южен Ливан.

Москва заема позиция в подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Ливан – държава, която се намира на ръба на пълна финансова и институционална колапсация. Ключовият елемент в преговорния процес е спазването на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, приета след войната през 2006 г. Тази резолюция изисква пълно прекратяване на боевете, изтегляне на израелските сили от Южен Ливан и разполагане на ливанската армия съвместно със силите на ООН (ЮНИФИЛ) в района между река Литани и Синята линия.

Възниква въпросът за изтичащия мандат на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL). Присъствието на сините каски се превърна в единствения механизъм за международно наблюдение, макар и с ограничена ефективност при пряк военен сблъсък.

Подновяването на мандата на ЮНИФИЛ в Съвета за сигурност на ООН изисква гласуване без налагане на вето от страна на постоянните членки. Всички опити за промяна на оперативните правомощия на контингента срещат съпротива от страна на Бейрут и неговите регионални съюзници.