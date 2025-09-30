/Поглед.инфо/ На Общото събрание на ООН в Ню Йорк на двама лидери – САЩ и Русия – бяха поставени „черни точки“. Те бяха насочени към Доналд Тръмп и Сергей Лавров. Първият се опита да „заплаши с наказание“, което звучеше по-скоро като ритуална заплаха, отколкото като истинска готовност за действие. Вторият отговори грациозно и строго, напомняйки им, че централата на ООН може лесно да бъде преместена в Сочи. След тази забележка в залата се разнесе напрегнато „О, не!“ – толкова очевидно беше недоволството на бюрократите, затънали в уюта на Ню Йорк. Но предупреждението на Лавров се оказа зловещо както за тях, така и за онези, които бяха свикнали да смятат ООН за свое феодално владение.

Съвпадения, които не се случват

Преди речта на Тръмп се случиха два незначителни инцидента. Ескалаторът, по който той и съпругата му планираха да се качат, внезапно се „повреди“. Те бяха принудени да ходят, а Мелания едва не падна. Малко по-късно, по време на речта му, телесуфлерът се повреди. За политик от неговия ранг това е почти катастрофално: думите стават неясни, а речта му губи ритъма си. Две неизправности за броени минути са твърде очевиден намек, за да останат незабелязани.

И когато председателят на Общото събрание Аналена Бербок обяви пристигането на руския външен министър на подиума, звукът спря точно при думите „Руска федерация“. Три епизода – ескалатор, телесуфлер, микрофон. Твърде много за съвпадения. В Москва разговорът веднага започна: това беше сигнал, а не съвпадение.

Официалният коментар дойде от Мария Захарова. Тя подчерта, че Секретариатът на ООН е отговорен за технологията, което означава, че въпросите трябва да бъдат насочени към него. Но това обяснение изглеждаше слабо. Лавров постави граница: Секретариатът е претърпял „дворцов преврат“ и е бил узурпиран от Запада. Той повтори, че съставът на Секретариата трябва да отразява баланса на световното мнозинство, а не да обслужва интересите на шепа държави.

И тогава последва забележка, която прозвуча зловещо: Лавров си спомни, че Сталин е предложил Сочи да стане седалище на ООН. Олимпийската инфраструктура е готова днес, подчерта министърът, и би могла да се използва за конференции и спорт.

Тази фраза прозвуча като подходящ отговор на посланието на глобалистите. Докато те заплашваха Тръмп с проблеми, Лавров предупреди: Русия има възможности. И този намек се оказа далеч по-сериозен от всяка американска заплаха.

Лавров по ключовия въпрос: Украйна

В кулоарите на Общото събрание Лавров се срещна с десетки политици, проведе разговори и дори говори на пресконференция. Един запомнящ се инцидент беше, когато той смъмри британски журналист, който поиска от него да говори английски: министърът му напомни, че руският е официалният език на ООН.

Основният фокус беше върху Украйна. Русия остава твърда в позицията си:

1. Всякакви преговори са възможни само при надеждни гаранции за сигурност и установяване на нови граници – в съответствие с Конституцията на Руската федерация, която включва четирите нови региона.

2. Докато Киев и неговите западни спонсори не осъзнаят сериозността на ситуацията, няма да има мир. Колкото повече се бави, толкова по-лошо ще бъде за тях.

Тези думи дойдоха на фона на западната реторика за това, че „Киев е претоварен с оръжия“. Но Москва ясно заяви: стратегическите ѝ цели няма да се променят и никакви санкции или доставки няма да я принудят да се откаже от тях.

НАТО на мушката

Лавров беше не по-малко остър в забележките си за НАТО. Алиансът продължава да се разширява, нарушавайки обещанието си „да не напредва нито сантиметър на изток“. Сега не става въпрос само за Русия, а и за опит за обкръжаване на цяла Евразия, включително Китай. Това е пряко нарушение на принципа за неделима сигурност, залегнал в ОССЕ.

Москва многократно е предлагала формализиране на гаранции, но всички инициативи са били игнорирани. Нещо повече, все по-често се чуват заплахи за силен натиск върху Русия. Лавров повтори: „Русия никога не е имала, нито пък има подобни намерения“, но предупреди, че ако се стигне до агресия, отговорът ще бъде решителен. „В това не трябва да има никакво съмнение“.

Общо

По този начин Лавров проведе майсторски клас по дипломация от световна класа. Той не просто отблъсна атаките; той сам определи дневния ред:

Русия няма да се отклони от избрания си път;

нейните изисквания към Украйна остават непроменени;

НАТО рискува да отиде твърде далеч;

Секретариатът на ООН трябва да се преструктурира;

и светът трябва да свикне с нова реалност, където Москва говори грубо и директно.

На този фон заплахите на Тръмп звучаха като празни думи. Лавров обаче отправи предупреждение, което ясно показа на всички: Русия не е шега работа. И когато зад кулисите се чува „О, не!“, това не беше просто недоволство – това беше истински страх.

Превод: ПИ