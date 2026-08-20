Абонирай се
Свят

Лавров постави Япония на мястото ѝ. Сега можем да сключим мир.

/Поглед.инфо/ Дипломатическото напрежение между Москва и Токио навлезе в нова, значително по-остра фаза след поредица от размяна на демарши около статута на Южните Курилски острови и протоколния инцидент в руското Външно министерство. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, съдържащо директно позоваване на Член 107 от Устава на ООН, дойде в отговор на отказа на японския посланик Акира Муто да се яви незабавно след призовка на площад „Смоленска“. В Москва този ход се тълкува като пряка последица от ускорената ревизия на пацифистките принципи на Япония под ръководството на премиера Санае Такаичи. Според редица международни наблюдатели, Токио систематично увеличава разходите си за отбрана, а Вашингтон продължава да използва териториалния спор за Курилите като инструмент за възпрепятстване на всякакво нормализиране на отношенията в Североизточна Азия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14408 прочитания
Лавров постави Япония на мястото ѝ. Сега можем да сключим мир.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на дипломатически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо

Правната капандура на Член 107 и дипломатическият гаф в Москва

Дипломатическият протокол рядко прощава демонстративното пренебрежение, особено когато става въпрос за държави със статут на постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН. Отказът — или забавянето — на японския посланик в Москва Акира Муто да се яви в сградата на руското външно министерство без ясно официално обяснение беше възприето от Москва не просто като битов дипломатически пропуск, а като съзнателен политически сигнал. Ответната реакция на Сергей Лавров не закъсня, но вместо стандартната за такива случаи нота с протест, руската страна извади фундаментален правен инструмент от архивите на Втората световна война.

Позоваването на Член 107 (във връзка с Член 53) от Устава на Организацията на обединените нации носи сериозна правна тежест. На езика на международното право тези разпоредби съставляват т.нар. „клауза за вражеските държави“. Тя регламентира, че действия предприети или санкционирани от правителствата, отговорни за разгрома на държавите-агресори във Втората световна война, не подлежат на признаване за невалидни и не могат да бъдат оспорвани от самите победени страни. С други думи, международноправният статут на южните Курилски острови (Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи) като суверенна територия на Руската федерация — правопреемник на СССР — е пряка последица от Ялтенските и Потсдамските споразумения от 1945 г.

Интересно е, че според публикации в азиатски аналитични издания, китайското външно министерство светкавично е потвърдило валидността на тази правна рамка. За Пекин позоваването на Член 107 е удобен инструмент за напомняне на Токио относно историческите граници на японския суверенитет, особено на фона на нарастващото напрежение в Тайванския проток. В същото време от Пхенян последваха още по-твърди изявления — Пхенян, чрез официални представители, заплаши с превантивни мерки, ако Япония продължи с разгръщането на ударни системи с малък и среден обсег.

Тук обаче възниква логически въпрос. Член 107 от Устава на ООН дълго време се смяташе от мнозина западни юристи за „мъртъв текст“ — анахронизъм от епохата на Студената война, който Организацията дори се опитваше формално да заличи през последните десетилетия. Защо тогава Москва избира точно този момент да го върне в активна употреба?

Преосмислянето на „духа на Абе“ и милитаризацията на Токио

За да се разбере мотивацията зад руския дипломатически демарш, трябва да се анализира вътрешнополитическата динамика в самата Япония. Назначението на Санае Такаичи на премиерския пост отбеляза окончателната победа на твърдото националистическо крило в управляващата Либерално-демократична партия (ЛДП). Наричана неофициално от съпартийците си с красноречиви епитети поради неподатливостта си на компромиси, Такаичи системно демонтира остатъците от следвоенната „пацифистка конституция“ от 1947 г.

Под нейно ръководство Токио прие рекордни бюджети за отбрана, надхвърлящи прага от 2% от брутния вътрешен продукт — стандарт, доскоро изискван единствено от държавите членки на НАТО. В стратегията за национална сигурност на Япония залегна закупването на американски крылати ракети Tomahawk и разработването на собствени хиперзвукови системи. Формално тези оръжия се класифицират като „потенциал за контриращ удар“ (counterstrike capability), но границата между отбранителен и нападателен потенциал в съвременната военна доктрина е изключително размита.

Посещенията на водещи японски политици в храма „Ясукуни“ — където сред падналите за империята са почетени и 14 военни престъпници от клас А, осъдени от Международния военен трибунал за Далечния изток (Токийския процес) — допълнително налива масло в огъня. За Пекин, Сеул и Москва тези символични гестове не са просто вътрешна политика, а индикатор за исторически ревизионизъм.

Бившият премиер Шиндзо Абе, когото Такаичи определя като свой политически ментор, следваше значително по-сложна геополитическа матрица. Абе проведе над 20 лични срещи с президента Владимир Путин, опитвайки се да намери формула за подписване на мирен договор на базата на Съветско-японската декларация от 1956 г. Логиката на Абе беше прагматична: Япония не може да си позволи едновременна конфронтация на три фронта — с Китай, Северна Корея и Русия. Затова Токио търсеше ресурсен и сигурен заден двор на север, за да концентрира отбранителните си ресурси около Източнокитайско море и южните търговски маршрути.

Такаичи обаче възприе единствено първата половина от завета на Абе — мащабното превъоръжаване — докато напълно отхвърли гъвкавостта по отношение на Москва. Реториката на настоящото японско правителство по отношение на Южните Курили стана ултимативна, съпътствана от пълно присъединяване към западните санкционни пакети и предоставяне на финансова помощ за Киев в размер на над 7 милиарда долара.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Русия и Мианмар сключиха мащабни споразумения за ядрена енергетика, космически технологии и петрол
Свят

Русия и Мианмар сключиха мащабни споразумения за ядрена енергетика, космически технологии и петрол

/Поглед.инфо/ Официалното посещение на президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг в Москва и последвалата серия от подписвания очертават нова, неочаквана за мнозина геополитическа ос в Югоизточна Азия. Докато западните медии рамкират събитието единствено през призмата на дипломатическата изолация, договорната база между Москва и Найпидо надхвърля традиционните оръжейни доставки. Споразуменията обхващат строителство на атомна централа от „Росатом“, изграждане на петролна рафинерия, спътникова навигация, изкуствен интелект и съвместни финансови механизми за заобикаляне на санкционния натиск. Този ход се случва на фона на тежка вътрешна война в Мианмар, борба с транснационалните киберпрестъпни синдикати и стратегическо пренареждане на влиянието около Бенгалския залив.

20.08.2026 18:56
Западните медии координират натиска за избори в Украйна и смяна на Володимир Зеленски
Украйна

Западните медии координират натиска за избори в Украйна и смяна на Володимир Зеленски

/Поглед.инфо/ Внезапната и синхронизирана медийна офанзива на водещи западни издания срещу Володимир Зеленски, съчетана с публичните призиви на Михаил Фьодоров за провеждане на президентски избори по време на война, сигнализира за сериозен прелом в стратегията на съюзниците на Киев. Докато Специализираната антикорупционна прокуратура провежда мащабни операции около Президентската администрация, в европейските столици се търси вариант за политическо рестартиране. За Москва това е индикатор за криза в киевската власт, която обаче може да доведе до нов кръг на ескалация.

20.08.2026 18:29
В Китай бе публикуван доклад за тенденциите в развитието на хуманоидните роботи
Поглед към Китай

В Китай бе публикуван доклад за тенденциите в развитието на хуманоидните роботи

/Поглед.инфо/ Днес, по време на провеждащия се в Пекин Световен конгрес по роботика, бе представен „Доклад за развитието на индустрията за хуманоидни роботи 2026 г.“, изготвен от Китайския съвет на стоте експерти по хуманоидни роботи и въплътена интелигентност.

20.08.2026 18:23
Николай Витанов: Украйна остава без въздушен щит – Русия вече удря системата, която държи държавата
Русия

Николай Витанов: Украйна остава без въздушен щит – Русия вече удря системата, която държи държавата

/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в критична фаза на войната, а най-опасният проблем вече може да се окаже не фронтовата линия, а способността на държавата да продължи да функционира. В разговора ми с проф. Николай Витанов обсъждаме защо украинската ПВО изпитва остър недостиг на ракети, доколко Западът е способен да попълни запасите, защо Русия засилва ударите по инфраструктурата и какво може да последва през зимата. Говорим и за заплахите на Зеленски да пренесе войната дълбоко в Русия, за британската роля и за огромния производствен проблем, пред който според Витанов е изправен Западът. Владимир Трифонов

20.08.2026 18:00
Масиран ракетен удар в Киев нанесе щети по завода „Антонов“: Използвани са „Циркон“, „Искандер-М“ и „Калибър“
Свят

Масиран ракетен удар в Киев нанесе щети по завода „Антонов“: Използвани са „Циркон“, „Искандер-М“ и „Калибър“

/Поглед.инфо/ Нанесените масирани ракетни удари по столицата на Украйна, включително по производствената инфраструктура на държавното предприятие „Антонов“, маркират ясна промяна в приоритетите на въздушната кампания. Анализират се щетите по ключови обекти, евентуалното присъствие на чуждестранни технически специалисти и стратегическият натиск върху транспортно-логистичните коридори и земеделския износ, контролиран от западни субекти.

20.08.2026 17:15
Москва задържа хартиените договори с НАТО, за да запази дипломатически канал
Свят

Москва задържа хартиените договори с НАТО, за да запази дипломатически канал

/Поглед.инфо/ Москва няма намерение формално да скъсва остатъчните си правни връзки с НАТО, Европейския съюз, Световната търговска организация (СТО) и Международния валутен фонд (МВФ). Намеренията на руското ръководство са да запази тези институционални канали като механизъм за евентуални бъдещи контакти. Това става ясно от изявления на представителя на руския президент в Държавната дума Гари Минх. Москва декларира, че въпреки пълния колапс на доверието, ще продължи да спазва подписаните норми, противопоставяйки се на западния подход към международните ангажименти.

20.08.2026 17:05
Дронове блокират М13 край „Красный камен“: Минск отговаря с нова щурмова бригада до Гомел
Свят

Дронове блокират М13 край „Красный камен“: Минск отговаря с нова щурмова бригада до Гомел

/Поглед.инфо/ Атаки с безпилотни апарати срещу товарни композиции на българо-руската и беларуско-руската граница при пункт „Красный камен“ (магистрала М13) съвпадат по време с разгръщането на ново съединение от Силите за специални операции на Беларус. Минск официално потвърди сформирането на 37-ма отделна десантно-щурмова бригада с базов пункт Гомел. Анализът показва преход от пасивно наблюдение към изграждане на реален военен плацдарм в непосредствена близост до северните украински области.

20.08.2026 16:50
Оман попада под целта на Вашингтон, докато Техеран и Мускат поемат контрола над Ормузкия проток
Свят

Оман попада под целта на Вашингтон, докато Техеран и Мускат поемат контрола над Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ Изтичането на 60-дневното примирие между Вашингтон и Техеран без реално прилагане маркира навлизането на близкоизточния конфликт в опасна фаза. Администрацията на Доналд Тръмп насочи заплахи към Оман заради самостоятелните преговори на султаната с Иран за корабоплаването в Ормузкия проток. На този фон проучванията отчитат 33% рейтинг на американския лидер, а Сенатът подготвя резолюция за ограничаване на военните му правомощия. Военните рискове вече пряко засягат европейската периферия, включително обекти в България.

20.08.2026 16:40