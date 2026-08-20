/Поглед.инфо/ Дипломатическото напрежение между Москва и Токио навлезе в нова, значително по-остра фаза след поредица от размяна на демарши около статута на Южните Курилски острови и протоколния инцидент в руското Външно министерство. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, съдържащо директно позоваване на Член 107 от Устава на ООН, дойде в отговор на отказа на японския посланик Акира Муто да се яви незабавно след призовка на площад „Смоленска“. В Москва този ход се тълкува като пряка последица от ускорената ревизия на пацифистките принципи на Япония под ръководството на премиера Санае Такаичи. Според редица международни наблюдатели, Токио систематично увеличава разходите си за отбрана, а Вашингтон продължава да използва териториалния спор за Курилите като инструмент за възпрепятстване на всякакво нормализиране на отношенията в Североизточна Азия.

По публикации в чужди медии и анализи на дипломатически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо

Правната капандура на Член 107 и дипломатическият гаф в Москва

Дипломатическият протокол рядко прощава демонстративното пренебрежение, особено когато става въпрос за държави със статут на постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН. Отказът — или забавянето — на японския посланик в Москва Акира Муто да се яви в сградата на руското външно министерство без ясно официално обяснение беше възприето от Москва не просто като битов дипломатически пропуск, а като съзнателен политически сигнал. Ответната реакция на Сергей Лавров не закъсня, но вместо стандартната за такива случаи нота с протест, руската страна извади фундаментален правен инструмент от архивите на Втората световна война.

Позоваването на Член 107 (във връзка с Член 53) от Устава на Организацията на обединените нации носи сериозна правна тежест. На езика на международното право тези разпоредби съставляват т.нар. „клауза за вражеските държави“. Тя регламентира, че действия предприети или санкционирани от правителствата, отговорни за разгрома на държавите-агресори във Втората световна война, не подлежат на признаване за невалидни и не могат да бъдат оспорвани от самите победени страни. С други думи, международноправният статут на южните Курилски острови (Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи) като суверенна територия на Руската федерация — правопреемник на СССР — е пряка последица от Ялтенските и Потсдамските споразумения от 1945 г.

Интересно е, че според публикации в азиатски аналитични издания, китайското външно министерство светкавично е потвърдило валидността на тази правна рамка. За Пекин позоваването на Член 107 е удобен инструмент за напомняне на Токио относно историческите граници на японския суверенитет, особено на фона на нарастващото напрежение в Тайванския проток. В същото време от Пхенян последваха още по-твърди изявления — Пхенян, чрез официални представители, заплаши с превантивни мерки, ако Япония продължи с разгръщането на ударни системи с малък и среден обсег.

Тук обаче възниква логически въпрос. Член 107 от Устава на ООН дълго време се смяташе от мнозина западни юристи за „мъртъв текст“ — анахронизъм от епохата на Студената война, който Организацията дори се опитваше формално да заличи през последните десетилетия. Защо тогава Москва избира точно този момент да го върне в активна употреба?

Преосмислянето на „духа на Абе“ и милитаризацията на Токио

За да се разбере мотивацията зад руския дипломатически демарш, трябва да се анализира вътрешнополитическата динамика в самата Япония. Назначението на Санае Такаичи на премиерския пост отбеляза окончателната победа на твърдото националистическо крило в управляващата Либерално-демократична партия (ЛДП). Наричана неофициално от съпартийците си с красноречиви епитети поради неподатливостта си на компромиси, Такаичи системно демонтира остатъците от следвоенната „пацифистка конституция“ от 1947 г.

Под нейно ръководство Токио прие рекордни бюджети за отбрана, надхвърлящи прага от 2% от брутния вътрешен продукт — стандарт, доскоро изискван единствено от държавите членки на НАТО. В стратегията за национална сигурност на Япония залегна закупването на американски крылати ракети Tomahawk и разработването на собствени хиперзвукови системи. Формално тези оръжия се класифицират като „потенциал за контриращ удар“ (counterstrike capability), но границата между отбранителен и нападателен потенциал в съвременната военна доктрина е изключително размита.

Посещенията на водещи японски политици в храма „Ясукуни“ — където сред падналите за империята са почетени и 14 военни престъпници от клас А, осъдени от Международния военен трибунал за Далечния изток (Токийския процес) — допълнително налива масло в огъня. За Пекин, Сеул и Москва тези символични гестове не са просто вътрешна политика, а индикатор за исторически ревизионизъм.

Бившият премиер Шиндзо Абе, когото Такаичи определя като свой политически ментор, следваше значително по-сложна геополитическа матрица. Абе проведе над 20 лични срещи с президента Владимир Путин, опитвайки се да намери формула за подписване на мирен договор на базата на Съветско-японската декларация от 1956 г. Логиката на Абе беше прагматична: Япония не може да си позволи едновременна конфронтация на три фронта — с Китай, Северна Корея и Русия. Затова Токио търсеше ресурсен и сигурен заден двор на север, за да концентрира отбранителните си ресурси около Източнокитайско море и южните търговски маршрути.

Такаичи обаче възприе единствено първата половина от завета на Абе — мащабното превъоръжаване — докато напълно отхвърли гъвкавостта по отношение на Москва. Реториката на настоящото японско правителство по отношение на Южните Курили стана ултимативна, съпътствана от пълно присъединяване към западните санкционни пакети и предоставяне на финансова помощ за Киев в размер на над 7 милиарда долара.