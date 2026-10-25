Лавров предложи руско посредничество за деблокирането на Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ Посещението на руския външен министър Сергей Лавров в Техеран се превърна в централен елемент от сложна геополитическа комбинация в Близкия изток. На фоне на ескалиращия конфликт и заплахите за корабоплаването през Ормузкия проток, Москва се опитва да позиционира себе си като незаменим дипломатически медиатор. Докато иранският президент Масуд Пезешкиан призовава за незабавно задействане на изоставащите търговски, енергийни и транспортни проекти, иранските реформистки среди изразяват известни съмнения относно реалния обхват на руската подкрепа. Анализът разглежда скритите механизми на руско-иранското стратегическо партньорство, ограниченията на военната ангажираност на Москва, ролята на Пакистан и Катар, както и сложния баланс с арабските монархии от Залива.

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Дипломатическият солитер в Техеран: Факти, совалки и суров реализъм

Посещението на руския външен министър Сергей Лавров в иранската столица се случи в момент, когато регионалната сигурност се намира в най-крехкото си състояние от десетилетия. Според разпространената от Смоленския площад информация, разговорите са обхванали широк спектър от теми — от корабоплаването в Персийския залив до забавените двустранни икономически проекти. Иранският външен министър Абас Арагчи определя сътрудничеството между двете страни като „небивало тясно“, но зад тази дипломатическа риторика прозират съвсем конкретни сметки и дефицит на институционално доверие.

Твърди се, че ден преди да кацне в Техеран, Лавров е провел интензивни консултации в Бахрейн с представители на арабските държави от Залива. Това не е случаен детайл. Москва се опитва да предложи инфраструктура за диалог, която да предотврати пълното блокиране на Ормузкия проток — морският стеснен участък, през който ежедневно преминават между 20 и 21 милиона барела суров петрол и втечнен природен газ, представляващи близо пета част от световното потребление.

В същото време иранското ръководство се опитва да разбере докъде се простира руската готовност за съдействие. Президентът Масуд Пезешкиан е акцентирал върху необходимостта от определяне на конкретни срокове за изпълнение на вече подписаните споразумения в сферата на електроенергетиката, транспорта и търговския обмен. Забавянето тук не е от вчера — то трае с години и повдига въпроса дали Москва действително разполага с ресурс да инвестира в иранската икономика под натиска на собствените си санкционни ограничения.

Ормузкият проток и невидимият руски сметкаджизъм

Заплахата за затваряне или силно ограничаване на преминаването през Ормузкия проток е традиционният лост за натиск, използван от Техеран срещу Запада. Този път обаче залогът е значително по-висок. При евентуална военна ескалация и миниране на фарватера, ще страдат не просто западните потребители, а най-вече азиатските пазари, включително Китай, който е основен купувач на ирански и саудитски петрол.

Според анализи на международни военни наблюдатели, Москва няма интерес от неконтролируема ескалация в Персийския залив, въпреки че високите цени на суровините теоретично носят временни дивиденти за руския бюджет. Едно пълно блокиране на протока би парализирало южния морски ръкав на Международния транспортен коридор „Север-Юг“ (МТК) и би изложило на риск търговските корабоплавателни линии в Каспийско море и Оманския залив.

Освен това, Русия поддържа стриктен баланс в рамките на формата ОПЕК+, където ключовият ѝ партньор е Рияд, а не Техеран. Всяко действие на Москва, което арабските монархии от Залива биха разчели като пряко подпомагане на иранския военен контрол над корабоплаването, би разрушило с трудови постигнатото координационно съгласие за петролните добивни квоти. Затова и дипломатическите прояви на Лавров в Манама са били предназначени да успокоят Рияд, Абу Даби и Манама, че руското посредничество няма да бъде за сметка на тяхната сигурност.