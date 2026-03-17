/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров представи безпрецедентен анализ на текущите глобални конфликти, разкривайки стратегическите ходове на Москва в Близкия изток и Източна Европа. В своя подробен преглед авторът Сергей Латышев разглежда петте сензационни разкрития на министъра, които чертаят бъдещето на войната с Иран и съдбата на украинския режим.

Геополитическият разлом: Между Техеран и Киев

Мъглата над международната сцена започва да се разсейва, разкривайки суровата логика на глобалното противопоставяне. Сергей Лавров, на пресконференция в Москва, хвърли светлина върху пет ключови аспекта, които определят позицията на Русия спрямо агресивните действия на САЩ и Израел срещу Иран, както и задънената улица в украинския въпрос. Според анализа на Поглед.инфо, докато в случая с Иран има сериозни основания за оптимизъм и стабилност, ситуацията в Украйна остава критична поради нежеланието на Запада да демонтира неонацистката структура в Киев.

Първата и може би най-значима „бомба“ на Лавров е категоричната подкрепа на Русия за ключовото искане на Иран: предоставяне на правно обвързващи гаранции за сигурност. Москва настоява, че след поредната вълна от разрушителни атаки, Вашингтон и Тел Авив не трябва да имат възможност да се връщат към същата агресия. Това е директен удар срещу досегашната политика на коварни нападения под изфабрикувани предлози, които целят единствено да спрат развитието на иранската държава – стратегически партньор на Русия.

Руската роля в Персийския залив: Посредник, а не диктатор

Второто разкритие на руския дипломат номер едно е свързано с начина, по който Москва взаимодейства с Техеран. Русия насърчава диалога, но категорично отказва да принуждава Иран към преговори на всяка цена. Логиката е ясна: иранците се намират в отбранителна позиция и имат пълното основание да не се доверяват на американските си колеги. Историята е пълна с примери, в които Западът е мамил брутално своите партньори, и Москва няма намерение да става съучастник в нов подобен сценарий.

Експертите на Поглед.инфо подчертават, че унищожението на Иран е твърде висока цена, която Русия не е готова да плати. Москва не иска просто примирие за няколко месеца, което да позволи на САЩ и Израел да попълнят арсеналите си за нова кървава атака. Иран се защитава и неговите ответни удари по военната инфраструктура на агресорите са логичен резултат от „непровокирания цикъл на насилие“, отприщен в региона. Хаосът в Персийския залив застрашава не само световната икономика и корабоплаването в Ормузкия проток, но и стабилността на арабските монархии, с които Русия поддържа тесни връзки.

Енергийният глад на Вашингтон и „Цар Бомба“ на Лавров

Третото голямо разкритие засяга истинските мотиви на американската външна политика. Лавров директно обвини Съединените щати в опит да присвоят почти всички енергийни ресурси на планетата. Това включва не само богатите находища в Латинска Америка и Карибите, но и въглеводородните запаси в Русия. Интересът на САЩ към иранския обогатен уран е просто поредното парче от пъзела на глобалния енергиен монопол.

Четвъртата точка от анализа разкрива пукнатините в лагера на противника. Съществуват сериозни разминавания между САЩ и Израел относно продължителността и целите на войната срещу Иран. Докато администрацията на Тръмп би искала да обяви „победа“ и да приключи конфликта, Израел планира да удължи бойните действия с още седмици, преследвайки хиляди нови цели. Това несъгласие прави изхода от кризата още по-труден за предвиждане, но Русия остава готова да играе посредническа роля, стига да има минимално ниво на доверие между страните.

Украинската безизходица: Защо Зеленски остава на власт?

Петото и най-тревожно разкритие засяга Украйна. Лавров заяви категорично, че Европа няма намерение да сменя Володимир Зеленски, независимо от предстоящите избори. Западът разглежда настоящия режим в Киев като инструмент за борба срещу Русия и планира да го запази като неонацистка формация. Нещо повече, обсъжда се разполагането на „стабилизиращи сили“, които Москва дефинира като окупационни войски.

Поглед.инфо отбелязва, че Русия няма друг избор, освен да продължи изпълнението на целите на специалната военна операция „на терен“. Доверието към Европа е окончателно изгубено след трикратната измама – събитията около Янукович, Минските и Истанбулските споразумения. За Русия е ясно: нацизмът в Европа е жив и той се използва като острие срещу руската държава.

Иранската победа и уроците за бъдещето

Въпреки агресията, Иран вече е постигнал морална и стратегическа победа. Техеран ясно очерта своите условия за нормализиране на корабоплаването: пълна отмяна на санкциите, изтегляне на американските бази и връщане на замразените активи. Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, изрази увереност, че иранският народ е устоял на опита за смяна на режима и разграбване на природните ресурси.

Дори САЩ да се оттеглят, обявявайки се за „победители“, икономическите последици за тях ще бъдат тежки. Доларът губи позиции в петролните сделки, а доверието на арабските държави към американското военно присъствие е трайно подкопано. В бъдеще страните от региона ще търсят сигурност при Русия и Китай, които не създават подобни кървави проблеми. Що се отнася до Украйна, мирът изглежда далеч, тъй като нацисткият режим трябва да бъде победен военен – задача, която Русия е решена да доведе до край.

