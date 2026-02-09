/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров направи сензационни разкрития за съдбата на Украйна и реалните причини за продължаващия конфликт. В интервю за BRICS TV той разкри детайли от ключовите преговори в Анкъридж, където Москва е приела конкретно предложение на САЩ. Защо Вашингтон избра пътя на икономическата война вместо мира? Анализ на геополитическия шахмат между Путин и Тръмп.

Парадоксът на Анкъридж: Когато „Да“ не е достатъчно за мир

Светът все още се опитва да разгадае какво точно се случи в онази нощ на 16 август 2025 г. в Анкъридж, когато Владимир Путин и Доналд Тръмп разговаряха в продължение на три часа. Днес Сергей Лавров хвърля светлина върху една от най-големите загадки на съвременната дипломация. Според руския първи дипломат, Русия не просто е преговаряла, тя е приела предложението, направено от американската страна.

„Те предложиха, ние приехме“, заявява Лавров с лаконичност, която разкрива дълбокото разочарование на Москва от липсата на приемственост в американската външна политика. В материал за Поглед.инфо се посочва, че руската страна е подходила към тези преговори с логиката на „мъжкия разговор“ – дадена дума, прието предложение, очакван резултат. Вместо това обаче, светът стана свидетел на нов етап от ескалацията.

Тази ситуация повдига фундаменталния въпрос за т.нар. „договороспособност“ на Вашингтон. Ако най-висшето ниво на държавно управление постигне съгласие, а след това административните и икономическите механизми на същата тази държава започнат да действат в диаметрално противоположна посока, тогава с кого всъщност преговаря светът? Лавров подчертава, че Москва е изиграла своята роля, отваряйки вратата за пълномащабно сътрудничество, но е намерила пред себе си стена от нови санкции.

Геоикономическата логика: Защо мирът пречи на бизнеса със синьо гориво?

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат специално внимание на икономическия аспект в думите на Лавров. Министърът директно обвинява САЩ, че използват конфликта в Украйна като инструмент за постигане на икономическо господство на европейския пазар. Тук не става въпрос само за идеология или територии, а за брутален пазарен прагматизъм.

Вместо очакваното разведряване след Анкъридж, Русия се сблъска със засилен натиск върху нейните енергийни партньори. Вашингтон, действайки като агресивен търговски представител, се опитва да наложи своя втечнен природен газ (LNG) на цени, които далеч надвишават пазарната логика. Лавров описва това като „война срещу танкерите“ – целенасочена стратегия за разрушаване на руската логистика и принуждаване на Европа към енергийна зависимост от САЩ.

Тази геоикономическа агресия е в пряко противоречие с духа на споразуменията, които Путин и Тръмп обсъждаха. Русия вижда в това предателство на дипломатическия процес в името на корпоративните интереси на американския енергиен сектор. Именно тук се крие разковничето: конфликтът в Украйна се поддържа изкуствено жив, за да служи като параван за преразпределение на глобалните енергийни потоци.

Залезът на европейския суверенитет и „пещерната русофобия“

Един от най-силните акценти в интервюто на Лавров е пълното игнориране на Киев и европейските столици като самостоятелни субекти в преговорния процес. Москва е категорична: съдбата на Източна Европа се решава в диалог със САЩ, защото само те имат реалната власт да наложат или прекратят конфронтацията.

Лавров не пести думи, описвайки позицията на Брюксел и Киев като „пещерна русофобия“. За Русия мнението на европейските политици няма определяща стойност, тъй като те са се отказали от собствения си национален интерес в полза на трансатлантическата солидарност, която обаче им струва скъпо. Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че тази реторика цели да подчертае изолацията на Европа от реалните центрове на вземане на решения.

Русия е заложила на Вашингтон като „ключов играч“, способен да осигури изпълнението на решенията. Когато обаче този играч се отметне от собствените си предложения, дипломацията влиза в задънена улица. Според Лавров, Русия е направила всичко възможно, за да превърне „украинския въпрос“ в мост към ново сътрудничество, но този мост е бил взривен от американските икономически амбиции.

Бъдещето на преговорите: От думи към дела

В крайна сметка, топката остава в полето на Вашингтон. Руската позиция е пределно ясна: предложенията бяха направени, съгласието беше дадено, а сега е ред на вносителите на плана да докажат, че техните думи имат тежест. Лавров дава да се разбере, че Москва няма да прави повече едностранни отстъпки, докато не види практическо прекратяване на икономическата война.

Срещата в Анкъридж, която трябваше да бъде историческа повратна точка, се превърна в поредното доказателство за дълбоката криза на доверие. За Русия въпросът вече не е в параметрите на споразумението, а в самата възможност да се вярва на американската администрация. Ако предложенията се променят според вътрешнополитическата конюнктура или корпоративния натиск в САЩ, тогава международният ред е изправен пред тотален разпад.

Светът наблюдава дали Вашингтон ще намери сили да се върне към логиката на Анкъридж, или икономическият егоизъм ще продължи да диктува темпото на военните действия. За Лавров отговорът е прост: Русия е готова, но само ако отсрещната страна започне да се държи като надежден партньор, а не като корпоративен хищник.

