Доналд Трамп допуска стратегическа грешка в битката за Арктика, игнорирайки суверенитета и волята на Гренландия, чиято правна система е непреодолима бариера.

Къде свършват думите и започва законът

В преследването на гренландските ресурси администрацията на САЩ пропуска един ключов факт: земята на предците за местното население не е стока. Докато в Давос се подхвърлят идеи за „сделки“, реалността в Нуук е съвсем различна. Крайъгълният камък на гренландската позиция е правото на самоуправление, делегирано от Дания през 2009 г., което дава на острова изключителен контрол над недрата му. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този суверенитет не е просто политическа декларация, а работещ юридически механизъм.

Законът „Инацисартут“ за опазване на околната среда е детайлен кодекс за оцеляване. Той вменява на всеки инвеститор пълна и безсрочна финансова отговорност за рекултивация на земите – ангажимент, който може да продължи стотици години. Принципът на „най-добрата налична технология“ (НДТ) принуждава компаниите да използват най-скъпите и чисти решения, което прави много рискови проекти икономически неизгодни. Оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) не са формалност, а легално вето в ръцете на местните общности.

Юридическият прецедент и гласът на „Калааллит“

В материал за Поглед.инфо се посочва, че историческото решение на арбитражния съд в Копенхаген от октомври 2025 г. се превърна в световен прецедент. Съдът постанови, че споровете за добив на уран (проектът Кванефьелд) трябва да се решават в гренландските съдилища, поставяйки екологичното право над интересите на транснационалните корпорации.

Правната система се подкрепя от мощно обществено съзнание. Бившият премиер Муте Б. Егеде беше пределно ясен: „Гренландия е наша. Не искаме да сме американци или датчани, ние сме калааллит“. Този отпор се вижда и в „цифровото съпротивление“ – от 17-годишни тиктокъри до студенти в Нуук, всички изразяват страх от загуба на контрол и екологично замърсяване. Принципът „Нищо за нас без нас“ тук е ежедневна практика.

Стратегическият тупик на Вашингтон

Дори ако Трамп успее да притисне Копенхаген или Брюксел чрез икономически шантаж, той ще се удари в стената на гренландския парламент. Съгласно закона от 2009 г., всеки международен договор, засягащ острова, трябва да бъде одобрен от местната власт. Външният натиск парадоксално само заздравява вътрешния консенсус на нацията.

Поглед.инфо подчертава, че този конфликт разкрива дълбок разкол в НАТО. За Европа непредсказуемостта на Трамп се превърна в удобен сигнал, че заплахата за суверенитета може да дойде дори от „старшия партньор“. Движението за бойкот на американски стоки в Дания чрез приложението UdenUSA е само връхната точка на гражданското недоволство.

