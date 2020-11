/Поглед.инфо/ Журналистката, носителка на наградата "Оруел" Сузани Мур обяви, че се е оттеглила от влиятелния вестник "Гардиън", след като над 300 нейни колеги публично я осъдиха за статията й, публикувана в рубриката за джендерни проблеми. Толкова за "солидарността".

Спомняте ли си славните дни, когато се поощряваше да имате собствено мнение и да го изразявате честно и ясно? Сега остава само да си спомняме, защото тези дни отдавна са минали.

Случваха се различни скандали, поради които видни фигури трябваше да си „правят харакири“ и да губят работата си. Но махалото се е люшнало в едната посока толкова далече, че вече изобщо не иска да се върне обратно.

Сузана Мур я "напуснаха" от The Guardian поради недостатъчната си "либералност".

За тези, които не четат този вестник, нека да обясня: това е бастион на левицата и Мур периодично пишеше материали там в продължение на 25 години, а през последните десет го прави редовно.

The Guardian се застъпва за толерантност, приобщаване и аргументирана полемика. О, това издание е възможно най-далеч от прословутите "ужасни" и "реакционни" британски таблоиди с характерните им червени "шапки" на заглавните страници.

- Тръгнах си от „Гардиън“. Ще ми липсват НЯКОИ хора там. Това е всичко, което мога да кажа в момента “, написа Сузани Мур в своя Twitter.

Суматохата се разрази през март, когато Мур написа статия, която противниците й заклеймиха като „трансфобска“. В нея се казва: „Полът не е въпрос на чувство. Женският пол е биологична категория, която се отнася до всички живи същества. Ако тялото ви произвежда големи, неподвижни гамети, вие сте жена. "

Скоро върху Мур се изсипа море от критика: последва отворено писмо, което беше подписано от един от лидерите на Зелената партия Шан Бери, парламентаристите Зара Султана и Надя Вит, основателката на UK Black Pride / британската черна гордост/ Леди Филл и директора на Amnesty International във Великобритания Кийт Алън. Повече от двеста души посочват имената си в документ, в който се казва: „Статията на Мур не изразява нито позициите на обществеността, нито възгледите на повечето жени“.

И така обществото изяде самото себе си.

Възгледите на Мур имат абсолютно същото право на съществуване, както и на всеки друг. Можете да спорите с тях или да се съгласите, но е необходимо базово уважение,към човешкото право да се изразява собствено мнение. Принцип, който тези активисти са унищожили напълно.

Още по-лошо, 338 колеги от персонала на The Guardian се оплакаха от рубриката на своя редактор.

И тези лицемерни идиоти работят за организация, която приема за неоспорими думите на нейния основател Чарлз Престуич Скот: „Коментарите са свободни, но фактите са свещени“.

Въпросът как да се отнасяме към нечия промяна на пола се крие не в плоскостта на фактите, а в субективната оценка, която от своя страна се основава на много фактори, но главно на собствените социални нагласи.

Мур установи, че колегите й не могат да й дадат такава свобода. И в резултат на това тя напусна The Guardian, изданието, с което си сътрудничи в продължение на четвърт век. Не, тя не беше изхвърлена от сградата насила, но яростта, с която те се нахвърлиха върху нейната колона в отвореното писмо, може да бъде квалифицирана като тормоз и лов на вещици.

И следните думи звучат като предчувствие в нейната статия: „Много е печално да гледаме фрагментацията на ландшафта, където безкрайните кавги, бойкоти и лишаването от възможността да се изкажеш,замъгляват разбирането ни за това кои са истинските ни врагове“.

Именно това очакваше Мур.

Тя изрази мнението си и беше преследвана като дивеч. Лицемерието става още по-непоносимо, когато The Guardian Foundation се предлага на пазара като независим фонд за подкрепа на застрашени медии. Мур и децата й получиха заплахи за убийство и изнасилване в Интернет след писмото. Но много от подписалите се лица са медийни професионалисти, те не можеха да не знаят каква зараза ще се излее след писмото им от социалните мрежи, превеждайки историята на ново равнище и принуждавайки Мур да се обърне към полицията.

Чудовищно е, че работниците в пресата провокират „линчуване“, ако се намери някой (няма значение, колега или не) се отклони от тяхните нагласи и вярвания. И е напълно непростимо стотици хора да правят това, криейки се зад образа на The Guardian като вестник „за мир и любов“.

Така постъпиха и сътрудниците на The New York Times, като се опълчиха срещу статията на сенатора Том Котън, в която той посъветва Доналд Тръмп да използва армията (за борба с безредиците. - RT). След това редакторът на отдел „Мнения“ Джеймс Бенет подаде оставка, а заместникът му е преместен в друг отдел.

Дж. К. Роулинг също попадна под тежък обстрел, след като изрази мнението си в дискусията за транссексуалните хора. На капризните служители на издателството Hachette, в което тя публикува, се наложи да се обясни, че те не могат, поради несъгласие с мнението на Роулинг, да бойкотират работата по новата й детска книга.

Освен това четирима други писатели заявиха на агенцията й „Blair Partnership“, че заради оскърбителните възгледи на Роулинг, те вече не могат да работят с тази агенция. Самата тя почти не пострада - благодарение на колосалното си влияние и състояние. Но Мур е от различна теглова категория.

Колко талантливи автори и ярки, уникални коментатори могат да останат нечути поради нежеланието им да пеят в унисон с „елита“! Двойните стандарти процъфтяват и сега стигнахме до точката, в която Вие сте, да, свободни да коментирате, стига обаче „избраните“ да се съгласят с вашия коментар.

Мислите на човека са неприкосновени, както и правото да ги изразява. Трябва най-сетне да се хване махалото и със сила да се върне в обратна посока - и то бързо.

* Крис Суини, автор на различни британски списания и вестници, включително The Times, The Sun и The Daily Record.

Превод: ЕС

