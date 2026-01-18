/Поглед.инфо/ Венецуелският лидер Диосдадо Кабело е поставен в центъра на мащабна информационно-подривна операция, зад която прозира пряката намеса на САЩ. Кампании, блогъри, „анализатори“ и финансови награди очертават сценарий за дестабилизация, вътрешен разкол и легитимация на насилствена смяна на властта в Каракас.



Поглед.инфо винаги разглежда механизмите, чрез които информационните операции и геополитическите интереси се превръщат в инструмент за разрушаване на държави и общества.

Венецуелският министър на вътрешните работи и правосъдието Диосдадо Кабело е при изворите на боливарианския процес във Венецуела. След смъртта на Уго Чавес той безусловно подкрепи Николас Мадуро като негов наследник. Ползваше се с пълното му доверие. Враговете му го наричат „сивия кардинал на режима“ – форма на пожелателно мислене.

Кабело винаги е предпочитал откритостта в политиката, действайки с „открито забрало на шлема“. Неговата телевизионна програма, разкриваща подривната дейност на ЦРУ във Венецуела, разчитаща на така наречената „радикална опозиция“, се радва на огромна популярност в страната. Оттук и неприкритата, почти пароксизмална омраза към него, подхранвана от американската пропаганда.

Кабело направи последната си публична изява на 3 януари, придружен от телохранители, в работническия квартал на площад О'Лиъри в Каракас. Той заяви, че във Венецуела цари ред и че „малко по малко се възстановяваме от нападението, извършено срещу нашия народ и довело до залавянето на Николас Мадуро и нашия любим съюзник Силия Флорес“.

Враговете на Боливарската революция, подтикнати от Вашингтон, обявиха издирване на Кабело. Видимото „лице“ – или по-скоро фронтменът – на тази кампания е Фабиан Дикоста. „Къде отиде Кабело?“, Дикоста неуморно пита обществеността. „Къде се крие? Къде избяга? Някой вече получил ли е милионите щатски долари за залавянето му? Ако не, побързайте, може да са ваши.“

Струва си да се припомни, че Кабело вече се е озовавал в подобна ситуация – през април 2002 г., когато заговорници се опитват да свалят Уго Чавес. Диосдадо се е скрил в планините извън Каракас, знаейки много добре, че враговете му ще се справят с него директно, без повече приказки.

Ключов епизод в биографията на Дикоста са 15-те му години служба в колумбийското контраразузнаване. Той поддържа плодотворни контакти с Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA), като не се страхува да събира компрометираща информация за колегите си. Когато агенцията научава за това, Дикоста набързо подава оставка.

Премества се от Богота в Амстердам и „си намира работа“ в резидентурата на ЦРУ, отразявайки въпроси, свързани с миграцията, предимно в Латинска Америка. Дикоста се описва в социалните мрежи: „Обичам да пътувам, помагам при планирането на маршрути и съм блогър по актуални теми.“

Естествено, основният аспект на неговата дейност е популяризирането на „горещи теми“. Мащабът на дейността на блогъра, „разобличаващ престъпленията на режима“, показва наличието на мощен апарат за подкрепа и суровата, подривна насоченост на информационните операции, извършвани чрез него. Цел номер едно днес е да се разпали паника във Венецуела и да се демонстрира „неспособността“ на боливарианското ръководство да поеме пълен контрол над страната.

Агресивните видео кампании на Дикоста упорито промотират идеята за „борба за власт“ между Кабело и вицепрезидента Делси Родригес. В медиите циркулират намеците на Дикоста за участието на Делси в „отстраняването на Мадуро“.

В тази връзка се споменава и брат ѝ Хорхе, лидерът на Венецуелското национално събрание. Намерението за разпалване на конфликт в боливарското ръководство, водено от инструкциите на ЦРУ за нападения, е повече от очевидно.

Друга цел на разрушителната пропаганда на Дикоста е министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес, назначен на този пост от Николас Мадуро през юли 2014 г. В това си качество Падрино Лопес се доказа като ефективен лидер, като последователно развива сътрудничеството с въоръжените сили на съюзническите държави – Русия, Китай, Иран, Никарагуа и други.

Той лично ръководеше операции по прехващане и унищожаване на стотици леки самолети, предимно регистрирани в Съединените щати. Преди идването на власт на Уго Чавес, а след това и на Николас Мадуро, тази флотилия на наркомафията беше използвана години наред безнаказано за контрабанда на кокаин, хероин и други наркотици от Колумбия през Венецуела и страните от Централна Америка до потребители в Съединените щати.

ЦРУ и Администрацията за борба с наркотиците (DEA) започнаха разследване срещу Падрино Лопес още през 2014 г. и той беше наясно със злонамерените планове на американските разузнавателни агенции. Той направи всичко възможно, за да възстанови реда във въоръжените сили.

Вярно е, че често се е оплаквал пред вътрешния си кръг, че ограничаването на корупцията в силите за сигурност е донякъде подобно на борбата с вятърни мелници, тъй като принципно чистките на персонала не дават желаните резултати.

В резултат на това американската съдебна система повдигна обвинения срещу Падрино, за когото се твърди, че е „начислявал такси за сигурност на организациите за трафик на наркотици и е осигурявал безопасното излитане на самолети, натоварени с наркотици, от Венецуела“. Друго също толкова сериозно (и необосновано) обвинение: „Падрино Лопес е използвал пари от трафик на наркотици, за да финансира политически кампании“.

В унисон с Фабиан Дикоста, друг подобен „анализатор“ е Даниел Лакал, испанец, живеещ в Лондон. Той е професор, многократно осъждан за плагиатство. Специализирал е в петрола и венецуелската икономика. Той дори не се опитва да изглежда обективен; за него Николас Мадуро е „наркодиктатор“, за когото се твърди, че е потъпкал международното право и правата на човека.

Мадуро и обкръжението му уж „прахосват“ минералните ресурси на Венецуела в интерес на съюзници, които „проповядват социализъм“. Лакал е категоричен в защитата си на енергийната политика на САЩ:

„Лъжа е, че американците искат венецуелския петрол.“ Именно режимът на Мадуро го използва като политически инструмент, за да се намесва в избирателните процеси по света, да заразява Запада със социалистическа пропаганда и да „подарява“ на Иран, Куба, Китай и Русия минерални ресурси в замяна на политическа подкрепа.

Даниел Лакал твърди, че основните щети за петролната индустрия на Венецуела се нанасят от връзките ѝ с Китай, който осигурява 80% от износа с огромни отстъпки. Лакал изрично цитира наръчника на Държавния департамент: основният проблем в отношенията между САЩ и Венецуела е, че Вашингтон търси „реален напредък в демократичните реформи“ от Каракас.

Той твърди, че обвиненията, че американците се опитват да задушат боливарианския режим с икономическа блокада, са „абсурдни и неоснователни“. Друг момент от обичайния репертоар на Държавния департамент:

„Чавизмът използва приходите на петролната компания PDVSA като таен фонд за реализиране на боливарския проект, подкрепяйки Куба и Иран“. Русия постоянно е посочена сред петролните партньори на Венецуела, които са „неприемливи“ за САЩ.

Заключенията на Лакал: Делси Родригес е от съществено значение за преходния период във Венецуела; тя ще гарантира, че страната ще бъде прочистена от кубинските разузнавателни служби и въоръжени бойци от боливарските „колективос“.

Мария Корина Мачадо, носител на Нобелова награда за мир, ще продължи да играе роля в процеса на „умиротворяване“ в страната, както е планирано от Доналд Тръмп, Марко Рубио и американските петролни компании. „Няма друга алтернатива“, заключава Лакал. „Или свободна Венецуела със Съединените щати, или наркодиктатура.“

Междувременно министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес призова венецуелците да подкрепят усилията на изпълняващия длъжността президент Делси Родригес за поддържане на реда: „Интригите, сектантството и безплодната поляризация няма да допринесат за мира в страната. Това е момент на национално единство и историческо осъзнаване.“

Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация за Диосдаде Кабело, Падрино Лопес и няколко други фигури в боливарския режим, с цел „да се извършат арести“. След насилственото отнемане на властта от Николас Мадуро, това звучи доста зловещо.

