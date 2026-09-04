Абонирай се
Свят

Ликвидацията на „Руския дом“ в Берлин: Административният край на 40-годишната германска дипломация на меката сила

/Поглед.инфо/ Затварянето на „Руския дом“ в Берлин и огледалното ликвидиране на клоновете на Гьоте институт в Русия маркират окончателната демонтажна фаза на германско-руските хуманитарни отношения. Под претекст за разследване на инцидент с дрон на летище Лайпциг/Хале, Берлин денонсира ключови двустранни споразумения. Този ход задейства реципрочни административни мерки от страна на Москва, разрушавайки институционалната инфраструктура за културен обмен, градена от 1981 година насам.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10683 прочитания
Ликвидацията на „Руския дом“ в Берлин: Административният край на 40-годишната германска дипломация на меката сила
Източник: @ Тимур Гусаров/ТАСС
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ударът срещу споразумението от 2011 г. и парадоксът на 99-годишната нотариална собственост

Прагматичният механизъм на дипломатическо съществуване между Берлин и Москва беше заменен от задвижвана от вътрешнополитически страхове административна гилотина. Външният министър на Руската федерация Сергей Лавров потвърди, че след решението на германското правителство да ликвидира „Руския дом“ на „Фридрихщрасе“, руската страна закрива трите клона на Гьоте институт – в Москва, Санкт Петербург и Новосибирск. Този ход се представя в публичното пространство като задължителен огледален отговор, но зад повърхността на дипломатическия рекет стои пълно пренареждане на правното поле.

Дейността на двете институции се регулираше от междуправителствено споразумение от 2011 г., което осигуряваше правния статут за провеждане на езикови курсове, академични програми и културни събития. Неговото денонсиране от страна на Германия слага край на официалната рамка. Но тук изплува сериозно юридическо разминаване, което германските политици предпочитат да спестяват на аудиторията си. Твърди се, че сградата на „Руския дом“ – седеметажен комплекс с площ от близо 30 000 кв. м, проектиран от архитект Карл-Ернст Свора и открит през 1984 г. в бившето ГДР – се регулира от съвсем различен документ. Става дума за споразумение за поземления имот от 2013 г., сключено за срок от 99 години.

Берлин може да прогони персонала и да спре дейността, но не може автоматично да отнеме собствеността върху имота без драстично нарушение на германското гражданско и имотно право. По оценка на правни анализатори, руската страна остава законен собственик на инфраструктурата, което превръща празната сграда в центъра на Берлин в постоянен паметник на дипломатическата безизходица. Шансовете за оспорване на правителственото решение в германски съд клонят към нула, тъй като съдебната система в момента действа в пълна синхронност с външнополитическата линия на кабинета.

Провокацията в Лайпциг като удобен административен вентил

Формалният повод за разрушаването на тази 40-годишна структура е откриването на безпилотен летателен апарат с експлозиви на летище Лайпциг/Хале – в близост до украински военнотранспортен самолет. Без да бъдат предоставени публично разследващи анализи или окончателни съдебни заключения, германските власти бързо насочиха обвиненията към Москва. Последва светкавично денонсиране на споразумението за културните центрове и разпореждане за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Москва определя случая като скалъпена конструкция. Според изявления на руското ръководство по време на срещата на върха на ШОС в Бишкек, тези обвинения трябва да се разглеждат през призмата на германската вътрешна политика. Дали това е така? Числата и икономическите индикатори показват, че германското правителство се намира под изключителен натиск. Деиндустриализацията на страната, затварянето на производствени мощности и високите цени на енергията след прекъсването на доставките на руски газ създават социално напрежение, което изисква външен виновник.

Германските аналитични среди, включително политолози като Александър Рар, отбелязват, че закриването на „Руския дом“ нанася щети най-вече на самата Германия. Докато в Берлин се организират протести под ръководството на опозиционни фигури като Сара Вагенкнехт и се събират подписи за подкрепа на центъра от общественици като Александър фон Бисмарк, правителството продължава да втвърдява курса. Налице е парадокс: Берлин очакваше точно такъв реципрочен отговор от Москва, за да го използва за допълнително капсулиране на собственото си информационно и културно пространство.

Самострелът на меката сила: Ликвидирането на Гьоте институт

Ако разгледаме структурата на германското влияние в Евразия, Гьоте институт беше нейният най-ефективен лост. Заместник-директорът на Центъра за германистика към Института за Европа на РАН Александър Камкин подчертава, че от началото на 90-те години на миналия век тази мрежа е оформила поколения от прогермански настроени специалисти, преводачи, академици и бизнесмени. В пиковите години германският бизнес в Русия наброяваше над 6500 компании. Всички те разчитаха на кадри, преминали през образователните платформи на Гьоте институт.

С премахването на тези клонове Берлин сам умишлено унищожава инфраструктурата на собствената си мека сила. Това е пряк административен самострел. Твърди се, че германските елити са готови да жертват десетилетни активи заради сиюминутни конюнктурни цели. Но тук има нещо, което не излиза в общата сметка. Ако целта на Берлин е пълно изолиране на Русия, защо се пресичат именно каналите, които поддържаха диалога между гражданските общества?

Отговорът лежи в страха от вътрешното разделение в самата Германия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Нов мащабен проект за свързаност ще стимулира висококачественото развитие на Китай
Поглед към Китай

Нов мащабен проект за свързаност ще стимулира висококачественото развитие на Китай

/Поглед.инфо/ В рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) Китай ще изгради нов мащабен инфраструктурен проект. Това ще е т.нар. „Златен голям външен пръстен“ – система от гранични и крайбрежни пътища с обща дължина близо 27 000 километра, или около две трети от обиколката на Земята по екватора.

04.09.2026 22:45
Китай прие план за развитие на малките и средните предприятия до 2030 г.
Поглед към Китай

Китай прие план за развитие на малките и средните предприятия до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай прие план за висококачествено развитие на малките и средните предприятия (МСП) през периода 2026-2030 г., който поставя цели за растежа, иновациите и подобряването на бизнес средата. До 2030 г. оперативните приходи на зает в основните МСП се очаква да нараснат общо с около 15%, а средногодишният ръст на разходите им за научноизследователска и развойна дейност да надхвърли 8%.

04.09.2026 22:30
„Ролс-Ройс“ създава компания за лизинг на авиационни двигатели в Китай
Поглед към Китай

„Ролс-Ройс“ създава компания за лизинг на авиационни двигатели в Китай

/Поглед.инфо/ Глобалната компания за лизинг на авиационни двигатели Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) ще създаде в Китай дружество за директен лизинг на двигатели, за да разшири присъствието си на втория по големина авиационен пазар в света.

04.09.2026 22:15
Китайско проучване разкрива различията в стареенето на мъжете и жените
Поглед към Китай

Китайско проучване разкрива различията в стареенето на мъжете и жените

/Поглед.инфо/ Ново китайско проучване показва, че мъжете и жените стареят по различен начин, като ключови промени в организма могат да бъдат проследени чрез показатели от стандартни кръвни изследвания и профилактични прегледи.

04.09.2026 22:00
Китай призова Южна Корея да спазва принципа за „един Китай“
Поглед към Китай

Китай призова Южна Корея да спазва принципа за „един Китай“

/Поглед.инфо/ Китай категорично се противопоставя на действията на организаторите на биеналето в южнокорейския град Куанджу, които са позволили на Тайван да участва под наименование, несъответстващо на статута му, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун.

04.09.2026 21:15
Непал благодари на Китай за оказаната помощ след свлачището
Поглед към Китай

Непал благодари на Китай за оказаната помощ след свлачището

/Поглед.инфо/ На 3 септември, по време на среща с китайския посланик в страната Джан Маомин, външният министър на Непал Шишир Хана изрази благодарност към Пекин за оказаната на страната му помощ след свлачището, причинило значителни човешки и материални щети.

04.09.2026 21:00
Яков Кедми: Берлин дразни руската мечка – но готова ли е Германия за отговора?
Европа

Яков Кедми: Берлин дразни руската мечка – но готова ли е Германия за отговора?

/Поглед.инфо/ Германия повишава рязко тона срещу Русия, а обвиненията около инцидента на летището в Лайпциг се превръщат в нов повод за разговор за ескалация. В първата част от разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса: докъде е готов да стигне Берлин и има ли Германия реална военна сила зад все по-твърдата си реторика? Говорим и за възхода на „Алтернатива за Германия“, възможността за нейното ограничаване или забрана, действията на Норвегия срещу руски съдове и риска Европа да повярва, че Москва няма да отговори. Един изключително остър разговор за Германия, Русия и границата, отвъд която политическата провокация може да се превърне в реален конфликт. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми, експерт по международна сигурност и бивш ръководител на израелската служба „Натив“.

04.09.2026 18:00