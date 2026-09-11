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Свят

Логиката на петрола и Тръмп: Буенос Айрес отново реанимира спора за Малвините

/Поглед.инфо/ Напрежението около Фолкландските (Малвинските) острови навлиза в нов етап, движен от откриването на огромни петролни запаси в наскоро разработваната зона Sea Lion и променящата се геополитическа реторика във Вашингтон. Аржентинският президент Хавиер Майли активира националистическия дискурс, докато САЩ открито намекват за възможно преразглеждане на подкрепата си за британския суверенитет над архипелага. Лондон декларира категорична отбранителна позиция, но промененият баланс на силите в Южния Атлантик задвижва опасна верига от нови геополитически изчисления.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 8685 прочитания
Логиката на петрола и Тръмп: Буенос Айрес отново реанимира спора за Малвините
ИИ генерирана
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Петролното находище Sea Lion: Истинският залог зад патриотичната реторика

Зад всяко внезапно съживяване на исторически суверенитетен спор почти винаги стоят сухи финансови баланси и ресурсни карти. Днешният конфликт между Буенос Айрес и Лондон за Фолкландските (Малвинските) острови не прави изключение. На около 220 км северно от архипелага се намира шелфовата зона Sea Lion. По оценки на операторите – британската компания Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum – запасите на находището възлизат на приблизително 1,7 милиарда барела суров петрол.

Първият добив е планиран за 2028 г. с очакван начален обем от 50 000 барела на ден. За първата фаза се предвиждат капиталови разходи от около 2,2 милиарда долара. Ето това са числата, които променят математиката.

Така наречената „борба за суверенитет“, която аржентинският президент Хавиер Майли изведе на преден план, изглежда пряко обвързана с тези въглеводородни резерви. За правителство в Буенос Айрес, провеждащо драстични икономически съкращения (известни като политиката на „резачката“), появата на подобен енергиен ресурс на няколкостотин километра от брега е прекалено голяма стъпка, за да бъде подмината с мълчание. В телевизионно обръщение Майли описа израелско-британския проект като директна заплаха за ресурсите на страната и обяви намерение да внесе законопроект за затягане на санкциите срещу оператори, действащи в района без разрешение от Аржентина.

Тук обаче възниква първият сериозен проблем в сметките на Буенос Айрес. Юридическата рамка, която Аржентина опитва да наложи над международни компании чрез вътрешното си законодателство, практически няма правна сила в зоната под реален британски административен контрол.

Политическият натиск в Буенос Айрес и нуждата от външен фактор

Администрацията на Майли се намира в сложна вътрешнополитическа обстановка. Въпреки че драстичното свиване на разходите овладя част от инфлационния натиск, безработицата и равнището на бедност в страната отбелязват ръст, според данни на местни социологически институти. Според публикации в аржентинския вестник Pagina 12, редица анализатори определят новата вълна от твърди изявления за Малвините като класическо отклоняване на общественото внимание от вътрешните социални проблеми и корупционни скандали.

Майли предложи създаването на Нов съвет за национална сигурност и засилване на финансирането за военноморската база в провинция Огнена земя (Tierra del Fuego) – стратегическата точка към Южния Атлантик и Антарктида. Но аржентинската армия днес няма нито ресурса, нито техническото оборудване от 1982 г. Всички закани за „защита на ресурсите“ остават чисто декларативни, докато зад тях не застане външна сила.

И тук логиката сочи към Вашингтон.

Вашингтон и доктрината Монро: Поврат в американските изчисления

Най-съществената промяна в казуса с Фолкландските острови не идва от Буенос Айрес, а от изявленията на американския президент Доналд Тръмп. Според публикации в британски и американски медии (включително Reuters и The Independent), администрацията в Вашингтон обмисля преразглеждане на традиционната си позиция по отношение на суверенитета над архипелага.

В интервю за GB News Тръмп директно загатна, че САЩ може да не подкрепят Обединеното кралство при нов конфликт, аргументирайки се с липсата на британска военна подкрепа в определени американски операции в Близкия изток. Според неофициални източници от Пентагона, този натиск се използва и като лост за принуждаване на европейските съюзници в НАТО да увеличат отбранителните си разходи до 5% от БВП.

Тази позиция представлява ряък завой спрямо събитията от 1982 г. Тогава, въпреки първоначалното си колебание заради Организацията на американските държави (ОАД), администрацията на Роналд Рейгън осигури на Лондон ключова спътникова информация, гориво и логистика, за да си върне островите. Днес обаче трансатлантическият прагматизъм изглежда изместен от транзакционен подход, при който историческите съюзи имат цена, измервана в проценти от БВП и пряко участие във военни мисии.

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