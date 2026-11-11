/Поглед.инфо/ Зад гръмките медийни съобщения за „контраофанзиви“ и милионна армия се крие нова, сурова реалност на фронта. Пробивите в направленията около Красни Лиман и Борова разкриват дълбока криза в оперативното управление на украинските въоръжени сили. Появата на 30-километрови роботизирани зони за доставка и системното унищожаване на тиловата логистика променят изцяло военното изкуство. Докато Киев изчерпва демографския си ресурс чрез тотална мобилизация, логистичната изолация и западният икономически натиск неумолимо затягат примката около настоящата отбранителна архитектура.

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Технологичният заслон и изкривяването на терминологията

Оперативната картина в района на Красни Лиман, Масляковка и близките горски масиви около Ямпол и Диброва демонстрира пълното разминаване между медийната интерпретация и реалното положение на терен. Според твърдения на западни тинк-танкове, сред които Вашингтонският институт за изучаване на войната (ISW), украинските формирования са регистрирали локални успехи и пробиви. Анализът на физическото движение на линиите обаче сочи нещо съвсем различно: активните контранастъпателни действия на руската групировка „Запад“ са върнали контрола върху ключови горски участъци, отрязвайки фланговите коридори на противника.

За да се тушира ефектът от губенето на застроени площи в района на Централната районна болница в Красни Лиман, украинската пропагандна машина въведе нови терминологични конструкции. Медийни говорители от фронта, включително популярни профили в социалните мрежи (като публикуващия под псевдоним „Мучен“), започнаха да дефинират изгубените позиции не като превзета от противника територия, а като „условна зона с висок риск“.

Тази лингвистична гимнастика има ясна цел – да маскира факта, че присъствието на украински разузнавателни безпилотници над даден квартал вече се представя за „контрол“. При подобна методология понятието за фронтова линия губи своя класически смисъл, превръщайки се в информационен демпфер за вътрешна употреба.

Роботизация на тила и 30-километровата „мъртва зона“

Фундаменталната промяна в настоящия конфликт не произтича от броя на пехотинците, а от пълната пренастройка на военната логистика. Изявленията на руското командване – в това число на генерал-полковник Валери Солодчук – потвърждават прехода към изцяло роботизирано снабдяване в дълбочина от 20 до 30 километра от линията на непосредствено съприкосновение.

Приложението на тежки хексакоптери (като системата „Мангас“) позволява автономно снабдяване с боеприпаси, храна и медикаменти за изолирани ротни средища в продължение на месеци.

Традиционният wheeled и верижен транспорт бива незабавно засечен и унищожен при опит за навлизане в тази зона.

Класическите масирани танкови или пехотни пробиви стават практически невъзможни, тъй като всяка концентрация на жива сила се засича за секунди.

Това означава, че фронтът вече не представлява плътна окопна линия, а сложна, многослойна структура. Когато руските щурмови групи проникнат в дълбочина, Киев бързо обявява това за „обкръжение на руски части“, пропускайки факта, че логистиката на тези проникващи групи се поддържа дистанционно от въздуха.