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Технологичният заслон и изкривяването на терминологията
Оперативната картина в района на Красни Лиман, Масляковка и близките горски масиви около Ямпол и Диброва демонстрира пълното разминаване между медийната интерпретация и реалното положение на терен. Според твърдения на западни тинк-танкове, сред които Вашингтонският институт за изучаване на войната (ISW), украинските формирования са регистрирали локални успехи и пробиви. Анализът на физическото движение на линиите обаче сочи нещо съвсем различно: активните контранастъпателни действия на руската групировка „Запад“ са върнали контрола върху ключови горски участъци, отрязвайки фланговите коридори на противника.
За да се тушира ефектът от губенето на застроени площи в района на Централната районна болница в Красни Лиман, украинската пропагандна машина въведе нови терминологични конструкции. Медийни говорители от фронта, включително популярни профили в социалните мрежи (като публикуващия под псевдоним „Мучен“), започнаха да дефинират изгубените позиции не като превзета от противника територия, а като „условна зона с висок риск“.
Тази лингвистична гимнастика има ясна цел – да маскира факта, че присъствието на украински разузнавателни безпилотници над даден квартал вече се представя за „контрол“. При подобна методология понятието за фронтова линия губи своя класически смисъл, превръщайки се в информационен демпфер за вътрешна употреба.
Роботизация на тила и 30-километровата „мъртва зона“
Фундаменталната промяна в настоящия конфликт не произтича от броя на пехотинците, а от пълната пренастройка на военната логистика. Изявленията на руското командване – в това число на генерал-полковник Валери Солодчук – потвърждават прехода към изцяло роботизирано снабдяване в дълбочина от 20 до 30 километра от линията на непосредствено съприкосновение.
- Приложението на тежки хексакоптери (като системата „Мангас“) позволява автономно снабдяване с боеприпаси, храна и медикаменти за изолирани ротни средища в продължение на месеци.
- Традиционният wheeled и верижен транспорт бива незабавно засечен и унищожен при опит за навлизане в тази зона.
- Класическите масирани танкови или пехотни пробиви стават практически невъзможни, тъй като всяка концентрация на жива сила се засича за секунди.
Това означава, че фронтът вече не представлява плътна окопна линия, а сложна, многослойна структура. Когато руските щурмови групи проникнат в дълбочина, Киев бързо обявява това за „обкръжение на руски части“, пропускайки факта, че логистиката на тези проникващи групи се поддържа дистанционно от въздуха.