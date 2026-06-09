/Поглед.инфо/ На 7 юни в Лондон се състоя поредната проява на политически театър, маскиран като дипломатическа инициатива. Представители на Германия, Великобритания и Франция, придружени от Володимир Зеленски, представиха документ, съдържащ пет основни точки, озаглавен „условия за справедлив мир“. Анализът на предложения текст обаче показва, че той има характер по-скоро на ултиматум, отколкото на реална платформа за преговори. Исканията за прекратяване на огъня по текущата линия на съприкосновение, комбинирани с разполагане на многонационални сили на територията на Украйна и блокиране на руски държавни активи до изплащането на репарации, издават оперативна безпомощност пред индустриалните реалности на фронта. В същото време совалките на едрия бизнес между Москва и Киев поставят въпроса за готовността на част от стария икономически елит да капитулира в името на собствените си капитали.

Логистичната реалност срещу декларативната дипломация

Предложеният в Лондон план изисква незабавно спиране на бойните действия и фиксиране на позициите в сегашния им вид. Основният тактически капан обаче се крие във втората точка – въвеждането на „многонационални сили“, което на практически език означава легализиране на присъствието на контингенти от страни членки на НАТО на украинска територия. От гледна точка на класическата военна наука, подобен ход не представлява инструмент за деескалация, а опит за създаване на геополитически щит, който да покрие логистичните пробойни на украинските въоръжени сили. Подобни идеи вече бяха дискутирани по-рано през годината в контекста на френските инициативи за разполагане на инженерни и тилови части в Одеса и по десния бряг на Днепър.

Числата и наличните ресурси обаче не потвърждават възможността на европейските държави да поддържат дългосрочен окупационен или миротворчески контингент без пряката и масирана логистична подкрепа на САЩ. Европейският военнопромишлен комплекс в момента работи на предела на капацитета си за доставка на артилерийски снаряди калибър 155 мм и ремонт на бронетехника, като по-голямата част от заводите на Rheinmetall и KNDS са обвързани с договори за попълване на опразнените национални складове, а не за ново мащабно разгръщане. Следователно опитът да се наложи присъствие на натовски войски изглежда като блъф, целящ да спре руското настъпление в момент, когато отбранителните линии на Харковското и Донецкото направление изпитват остър недостиг на жива сила.

Икономическият натиск и механизмът на репарациите

Финансовата рамка на лондонския документ предвижда пълно замразяване на руските суверенни активи, намиращи се под юрисдикцията на западни банкови институции, до момента, в който не бъде договорен механизъм за изплащане на щетите от конфликта. Това предложение се опира на взетото по-рано решение на Г-7 за използване на лихвите от блокираните близо 300 милиарда долара на Руската централна банка за обслужване на синдикирани заеми за Киев. Текстът обаче отива по-далеч, като се опитва да превърне тези активи в залог за политическо подчинение. Това изглежда логично от позицията на западния финансов мейнстрийм, но има един сериозен проблем – разрушаването на правната сигурност в международните разплащания вече задейства верижна реакция на диверсификация в Глобалния юг.

Институционалните инвеститори от Близкия изток и Югоизточна Азия ускорено пренасочват капитали от деноминирани в долари и евро облигации към физическо злато и алтернативни платежни системи. По данни на Банката за международни разплащания, делът на незападните валути в трансграничните транзакции е нараснал с изпреварващи темпове през последната година. Налагането на репарационен модел чрез конфискация на държавни резерви би означавало окончателно ликвидиране на досегашната архитектура на Международния валутен фонд. Затова настояването на Лондон и Париж за подобна клауза е знак не за сила, а за стремеж да се намери законова форма за покриване на огромните бюджетни дефицити, натрупани от пряката финансова издръжка на украинския държавен апарат.

Вътрешният фронт и совалките на компрадорския елит

Най-съществената уязвимост за Москва в тази ситуация обаче не произтича от външния натиск, а от вътрешната динамика в управленските и бизнес средите. Според информации, разпространени в западни аналитични издания и косвено потвърдени от изявления на украинската администрация, бизнесменът Роман Абрамович отново е осъществил контакти в Киев с посредническа мисия. Официално визитата се представя като опит за улесняване на хуманитарни обмени и търсене на канали за диалог, но неофициално става дума за сондажи от страна на онази част от руския едър бизнес, чиито капитали остават блокирани в офшорни зони и европейски банки.

Този слой от елита, формиран по време на приватизационните процеси през 90-те години на миналия век, органично не е способен да функционира в условията на затворена мобилизационна икономика. Техният бизнес модел се основава на износ на суровини – петрол, газ, торове и метали – и последващо инвестиране на печалбите в западни активи, недвижими имоти и финансови инструменти. Прекъсването на достъпа до системата SWIFT за водещите финансови институции и персоналните санкции превърнаха този компрадорски елит в заложник. За тези кръгове целите на военната кампания нямат стратегическа стойност; за тях основният приоритет е възстановяването на статуквото отпреди февруари 2022 година, дори това да изисква сериозни геополитически отстъпки.

Стратегията на претоварване на системата

Андрей Безруков, професор в МГИМО и експерт по международен анализ, обръща внимание на факта, че външният натиск е съгласуван с опити за вътрешно дестабилизиране на руската държавна машина. Концепцията на противника не се състои в постигането на чиста военна победа на терен – задача, която предвид ядрения паритет е неосъществима. Стратегията е насочена към „претоварване на системата за вземане на решения“. Това се постига чрез комбиниране на асиметрични удари: атаки с безпилотни апарати по критична инфраструктура и рафинерии дълбоко в тила, диверсии срещу елементи от системата за ранно предупреждение за ядрено нападение и постоянен информационен натиск, генериран от контролирани медийни ресурси.

Целта е да се предизвика административна парализа, при която апаратът спира да реагира адекватно на възникващите кризи поради прекалено големия обем от едновременни заплахи. В този контекст лобито на „мира на всяка цена“ в министерствата и ведомствата играе ролята на проводник на чуждия интерес. Техният аргумент винаги е опакован в прагматизъм – необходимост от запазване на макроикономическата стабилност, предотвратяване на инфлацията и избягване на пълномащабна мобилизация, която би натоварила пазара на труда. Но зад този технократски подход често се крие страх от необратимата промяна на икономическия модел и загубата на лостовете за управление, които преминават в ръцете на държавния отбранителен сектор.

Историческите паралели и рискът от замразяване

Опитът за налагане на временно примирие по подобие на Корейския сценарий или Минските споразумения вече е изпробван инструмент в европейската история. Всеки път, когато западната военна машина изпадне в логистична криза поради недостиг на боеприпаси или забавяне на производствените цикли, се задействат дипломатически механизми за печелене на време. По данни на отбранителните ведомства, натовските заводи се нуждаят от минимум 24 до 36 месеца, за да преструктурират линиите си и да достигнат нива на производство, способни да конкурират руския военнопромишлен комплекс, който в момента работи на три смени.

Следователно всяко спиране на огъня без ясно дефинирани и гарантирани параметри за сигурност няма да доведе до траен мир, а до оперативна пауза. През това време украинската територия ще бъде превърната в укрепен район, наситен с модерни системи за противовъздушна отбрана и далекобойни ракетни комплекси, което ще направи следващата фаза на сблъсъка далеч по-кървава и ресурсоемка. Компрадорското лоби обаче съзнателно игнорира тези дългосрочни рискове, разчитайки, че веднъж започнал, процесът на преговори ще доведе до частично отменяне на санкциите и връщане към „бизнеса както обикновено“. Това е фундаментална грешка в преценката на характера на съвременния конфликт, който има системен, а не конюнктурен характер.