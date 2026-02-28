/Поглед.info/ Светът навлезе в ерата на открития държавен тероризъм. След масираната атака срещу Техеран на 28 февруари 2026 г., авторът Александър Бабицки анализира окончателното погребване на международното право. Докато Вашингтон и Тел Авив директно удрят иранския политически елит, въпросът е дали Москва е следващата мишена в списъка на този агресивен нов световен ред.

Американският пъзел се сглоби: Техеран под огън

След зрелищното „новогодишно“ отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро, извършено от американските специални части в началото на годината, световната общественост бе в напрегнато очакване. Въпросът не беше дали колективният Запад ще продължи с тактиката на директни удари срещу държавни лидери, а кога и къде ще бъде следващата цел. На 28 февруари 2026 г. светът получи своя отговор: Техеран.

Комбинираната операция на САЩ и Израел, която Доналд Тръмп официално призна за пълномащабна американска акция, разтърси основите на ислямската република. Ударите не бяха насочени просто към военни обекти, а към самото сърце на иранската държавност. Ракети и дронове поразиха ключови градове като Керманшах, Кум и Тебриз, но основното острие на атаката бе насочено към столицата.

Димът, издигащ се над президентския дворец, офиса на аятолах Хаменей, парламента и щаба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГРИ), е ясен сигнал: Вашингтон вече не се стреми към „смяна на режима“ чрез цветни революции, а към физическо ликвидиране на управлението. В анализите на Поглед.info се подчертава, че това е качествено нов етап на ескалация, където дипломацията е заменена от чист военен диктат.

Координираният терор и ролята на Израел

Политическите наблюдатели са категорични – разговорите за „самостоятелни действия“ на Израел са само параван. Израел функционира като основната военна база на САЩ в Близкия изток и всяка подобна офанзива е предварително разчетена във Вашингтон. Тръмп не само потвърди участието на САЩ, но и директно призова иранския народ към бунт, надявайки се на ефекта на „петата колона“.

Въпреки съобщенията, че аятолах Хаменей е изведен на безопасно място, а президентът Пезешкиан е невредим, заплахата остава перманентна. Ключовият въпрос в момента е доколко Иран е успял да изгради устойчива система за наследяване на властта и делегиране на пълномощия в условия на тотална война. Опитът от „12-дневната война“ през юни 2025 г. и януарските вълнения от 2026 г. вероятно са послужили за урок, но технологичното превъзходство на Запада поставя нови предизвикателства.

Изкуственият интелект като инструмент за политически убийства

Наблюдаваме внедряването на технологии от ново поколение, включително изкуствен интелект, в планирането на прецизни удари. Вече не става дума само за мощни бомби, а за алгоритми, които изчисляват сценарии за развитие на ситуацията и избират оптималния момент за елиминиране на конкретна фигура. Операция „Щитът на Йехуда“ е демонстрация на това как традиционният шпионаж се слива със сателитното разузнаване и автономните дронове.

Според експерти по сигурността, инфраструктурата на иранското правителство е отдавна картографирана. Дори при постоянно движение на лидерите, мрежата от агенти на терен подава информация в реално време. Техническата възможност за убийството на всеки лидер по света вече е факт. Единствената преграда досега беше политическото решение, но със събитията от 28 февруари и тази бариера падна.

Урокът за Русия: Москва е в обсега

За Русия тези събития не са просто далечен конфликт. Иран е стратегически съюзник, от чиято стабилност зависи сигурността в Кавказ и Централна Азия. Но по-важното е, че в Иран Западът отработва сценарии, които неизбежно са проектирани и за Руската федерация.

Логиката на англосаксонците е цинична и проста: елиминирането на една ключова фигура може да промени хода на историята по-ефективно от загубата на хиляди войници на фронта. Примерите с Янукович и Мадуро показват, че Западът винаги търси „слабото звено“ в държавното управление. Поглед.info предупреждава, че след като международното право беше официално погребано, Русия трябва да преразгледа из основи системите си за защита на висшето държавно ръководство.

Постоянната отбрана е път към поражението. Русия е длъжна да разработи собствени аналитични системи, базирани на ИИ, които да противодействат на хибридните заплахи. Безопасността на президента и държавния елит вече не е само въпрос на лична охрана, а на геополитическо оцеляване.

Илюзията на преговорите: Капанът за „наивници“

Историята на последните години е низ от лъжливи обещания. Преди финала на Евромайдана имаше „гаранции“ от европейски посланици. Началото на Новия световен ред бе предшествано от годините на „Минския формат“, който се оказа параван за въоръжаване на Украйна. Мадуро бе отвлечен, докато обсъждаше варианти за диалог с Вашингтон. САЩ и Израел симулираха преговори с ирански делегации, докато трупаха сили за „Щитът на Йехуда“.

Изводът е брутален: Западът не преговаря. Всички консултации, телефонни мостове и срещи са само имитация, целяща да приспи бдителността на следващата жертва. Когато глобализацията като инструмент за меко управление се провали, англосаксонците преминаха към държавен тероризъм.

Руският отговор: Защита чрез сила

Както отбелязва Константин Малофеев, Русия е единствената сила, способна да се изправи срещу този кървав преразпредел на света. Международното право е заменено от закона на силния. Ако Русия не напомни на света, че не само Вашингтон притежава власт и технологии, хаосът ще стане всеобщ.

Защитата на националния суверенитет днес минава през способността да се отговори със същата решителност. Русия не само трябва да бъде подготвена за опити за покушения и дестабилизация, но е длъжна да покаже, че цената на подобни действия ще бъде фатална за поръчителите. Това е дълг не само към собствения народ, а към целия свят, който не иска да живее в реалност, диктувана от дронове и политически убийства.