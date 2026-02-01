/Поглед.инфо/ В аналитичен материал за изданието „Царград“, авторът Иля Головньов разкрива сензационни детайли от непубличната комуникация между Александър Лукашенко и Доналд Тръмп. Докато Западът официално изолира Минск, Вашингтон и Беларус започват прагматичен диалог: ресурси срещу технологии. Има ли заговор зад гърба на Путин и каква е цената на голямата сделка?

Прагматизмът надделява над идеологическите клишета

Светът стана свидетел на неочакван обрат в международните отношения, който мнозина определят като геополитическа сензация. Александър Лукашенко, когото западните медии години наред наричаха „последния диктатор“, внезапно разкри подробности от личната си комуникация с новата администрация в Белия дом. Оказва се, че докато Брюксел продължава да чертае нови санкционни списъци, Вашингтон и Минск тихомълком са започнали изграждането на пълноценни бизнес взаимоотношения.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че в основата на този процес стои чистата прагматика. Схемата е пределно ясна: белоруски природни ресурси срещу американски високи технологии. В това уравнение напълно липсва Европейският съюз, който в последното десетилетие инвестира огромен политически капитал в опити за дестабилизация на Минск. Сега обаче Белият дом изпраща запитване в максимално делови формат – САЩ са готови да купуват калиеви торове и други ключови стоки, но в замяна питат какво Беларус би желал да придобие от американския пазар.

Битката за „бялото злато“ и технологичният пробив

Вашингтон проявява изключително засилен интерес към белоруските калиеви торове – продукт, който е жизненоважен за световната хранителна сигурност. Беларус, заедно с Русия, контролира между 40 и 50% от световния пазар на калий. Опитът на Запада да обяви тези стоки за „токсични“ чрез санкции претърпя пълно фиаско, тъй като пазарът просто не може да функционира без тях.

В отговор на американското запитване, от Минск е изпратен обемист списък с предложения. Тук не става въпрос за консумативи или стоки за широко потребление, а за стратегически позиции: специфични авиационни двигатели, прецизни компоненти и високотехнологично оборудване. В материал за Поглед.инфо се посочва, че американската страна е останала изненадана от конкретиката и мащаба на белоруските искания, но преговорите продължават без нито една дума за „демокрация“, „ценности“ или политически условия. Това е стилът на Доналд Тръмп – разговори с тези, които реално държат властта и могат да гарантират изпълнението на сделката, а не с политически емигранти във Вилнюс или Варшава.

Кошмарът на Брюксел и новата реалност в Европа

Тази ситуация поставя Европейския съюз в изключително унизително положение. Години наред европейските лидери говореха за „пълна изолация на режима“ и „недопустимост на диалога“. Ако САЩ и Беларус финализират преките си търговски споразумения, Брюксел ще бъде принуден или да признае провала си, или да се преструва, че „икономиката не е политика“.

Наблюдателите отбелязват, че Лукашенко играе изключително умело на международната сцена. Той вече освободи част от политическите затворници, което беше прието от Вашингтон като положителен сигнал. Веднага след това темата за калиевите торове се върна на дневен ред, а паралелно с нея започнаха дискусии за обслужването на самолетите на „Белавиа“ и премахването на ограниченията за полети. Онова, което до вчера изглеждаше невъзможно, днес се обсъжда в закрит режим между екипите на Тръмп и Лукашенко.

Заговор или стратегическо партньорство с Русия?

Най-чувствителният въпрос остава ролята на Русия в тези преговори. Вражеските „инсайдърски“ канали активно разпространяват тезата, че „Батька е преминал на страната на американците“ и предава Путин. Като доказателство се изтъква фактът, че Лукашенко подписа декларацията за влизане в „Съвета за мир“ на Тръмп дори преди руския президент.

Екипът на Поглед.инфо обаче призовава за по-трезв поглед върху ситуацията. Самият Лукашенко отговори на тези спекулации по изключително остър начин, заявявайки, че всякакви споразумения зад гърба на Русия са „абсолютно табу“. Политологът Юрий Любомирски напомня, че Минск винаги е водил активна борба за своите пазари, но това не означава разрив с Москва. Напротив, Беларус отдавна се е превърнала в „икономически прозорец“ за Русия, през който влизат дефицитни стоки, заобикалящи санкциите – електроника, промишлена автоматика и части за гражданската авиация.

Беларус като „логистичен хъб“ за Союзното държава

Важно е да се разбере, че търговските контакти на Минск с Вашингтон всъщност укрепват общата устойчивост на Съюзната държава. Формално това може да изглежда като двустранна търговия между Беларус и САЩ, но на практика е елемент от стратегията за паралелен внос и технологично оцеляване. Руският авиационен парк изпитва сериозни затруднения с оригиналните части, а опитът на Беларус в логистиката и новите ѝ контакти с администрацията на Тръмп могат да се окажат спасителният пояс за руската гражданска авиация.

В днешния свят оцелява не този, който произнася най-красивите речи за бъдещето, а този, който осигурява работата на заводите и стабилността на логистичните вериги. Лукашенко демонстрира, че е майстор на политическото оцеляване, превръщайки икономическия натиск във възможност за нов вид сътрудничество, което обслужва както националните интереси на Беларус, такъв и стратегическия съюз с Русия.

СПОДЕЛЕТЕ вашето мнение: Вярвате ли, че Тръмп и Лукашенко могат да се разберат без това да навреди на интересите на Русия? Очакваме коментарите ви под статията!