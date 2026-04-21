/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев прави безпощадна дисекция на последните геополитически маневри около Минск, разкривайки защо Александър Лукашенко взриви мостовете към Вашингтон. През обектива на едно двучасово интервю за RT се разкрива механизмът на една провалена провокация, в която „Батката“ отказа да играе ролята на жертвено агне в името на политическото оцеляване на Доналд Тръмп.

Тайната зад едно интервю: Страхът от съдбата на Мадуро

Светът стана свидетел на необичайно остро и продължително интервю на беларуския президент Александър Лукашенко пред медията RT. В него той не просто изрази несъгласие с американската политика, а буквално атакува Доналд Тръмп, разкривайки дълбокото си разочарование и подозрения за подготвян капан. Основната теза, която се прокрадва в анализа на Сергей Латишев, е, че Лукашенко е получил сериозни сигнали, че посещението му в САЩ може да завърши не с „голяма сделка“, а с белезници.

„Батката“ беше поканен във Вашингтон и първоначално изглеждаше, че е склонен да приеме предизвикателството на диалога. Но в хода на подготовката стана ясно, че американската страна подготвя сценарий, аналогичен на този с Николас Мадуро. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп, който се намира в изключително отслабена позиция след провалите в Близкия изток и иранското фиаско, отчаяно се нуждае от символична победа. Арестът на „последния диктатор в Европа“ би бил идеален подарък за неговия електорат преди есенните избори, където той е заплашен от поредния импийчмънт.

Ролята на Зеленски: Неочакваният информатор

Един от най-интригуващите аспекти в тази история е намесата на Володимир Зеленски. Макар и нелегитимен в очите на мнозина, украинският лидер изигра странна роля, която в крайна сметка помогна на Лукашенко да вземе решение. Зеленски публично атакува Беларус, обвинявайки Минск в подготовка на артилерийски позиции и пътища към границата по поръчка на Москва.

Въпреки острата реторика, истинският смисъл на този демарш беше друг. Киев, Лондон и Брюксел се опасяват от нещо по-голямо: че ако Тръмп успее да неутрализира Лукашенко чрез „сценария Мадуро“, неговият наследник в Минск, парализиран от страх, ще се хвърли окончателно в прегръдките на Русия. Това би означавало пълна мобилизация на Беларус в помощ на Москва за приключване на войната в Украйна – сценарий, който би бил фатален за режима в Киев. Чрез своите „подходящи канали“ Зеленски предупреди Лукашенко за „неприемливостта на грешките“, правейки директна препратка към събитията във Венецуела. Този сигнал беше разчетен правилно в Минск: Вашингтон готви засада.

Дванадесетте удара на Лукашенко срещу „императора“

В интервюто си Лукашенко не спести нищо. Той изложи 12 ключови точки, които дефинират новия му курс на пълно отхвърляне на американското влияние. Първо, той призна, че отлично разбира западната психология – за тях той никога няма да бъде „техният кучи син“ и те винаги ще търсят начин да го „сдъвчат и изплюят“.

Второ, Лукашенко направи унищожителна характеристика на самия Тръмп. Той го нарече „временен работник“, който има само четири години и след това няма да остави нищо след себе си. Според беларуския лидер, Тръмп е обграден от хора, които не смеят да му кажат „не“, за разлика от времената на Обама или Клинтън. Това превръща Вашингтон в непредсказуем и опасен играч, движен от личните емоции на един самовлюбен лидер.

Американската „демокрация“ като маска на диктатурата

С особена ярост Лукашенко атакува претенциите на САЩ за морално превъзходство. Той директно нарече американското ръководство „истински диктатори“, посочвайки политиката им спрямо Венецуела, Куба и кървавите войни в Близкия изток. Както често се подчертава в публикациите на Поглед.инфо, двойните стандарти на Вашингтон отдавна са станали явни, но Лукашенко ги облече в конкретни обвинения.

Той припомни американския военен удар срещу девическо училище в Иран, довел до смъртта на 170 деца и учители. „За какви човешки права говорите, когато бомбардирате училища?“, попита риторично той. За Минск е ясно, че термините „демокрация“ и „права на човека“ са просто инструменти за контрол над глобалните енергийни ресурси и суверенитета на независимите държави.

Геополитическата котва: Москва и Пекин

Един от най-силните моменти в анализа е потвърждението на стратегическия съюз с Русия и Китай. Лукашенко беше пределно ясен: Беларус няма да преговаря със САЩ в ущърб на своите приятели. Той припомни, че именно Москва и Пекин са спасили страната от негативните последици на западните санкции, отваряйки своите пазари и предоставяйки ресурси.

Договорът за Съюзната държава с Русия беше наречен „свят“. Лукашенко призна правото на Русия да има приятелски съсед, тъй като загубата на Беларус би означавала врагът да се окаже в Смоленск, на прага на Москва. Това е екзистенциален въпрос, по който компромиси не могат да се правят. Ако Западът посегне на Беларус, той ще се сблъска с пълната мощ на руското оръжие, включително и стратегическото.

Икономическият шамар: Минералните торове и провалените санкции

На практическо ниво Лукашенко демонстрира, че САЩ вече нямат лостове за икономически натиск. През 2026 година Минск няма никакви свободни количества минерални торове за доставки на Запад. Всичко е договорено и предплатено от партньори, които не се страхуват от американския диктат. Това показва, че светът вече не е еднополюсен и икономическата мощ на Вашингтон е силно ерозирала.

Лукашенко отиде още по-далеч, изисквайки от Тръмп да освободи Николас Мадуро, когото той нарече „отвлечен“. „Ако не сте полудели, трябва да се отдръпнете и да пуснете този човек“, заяви той, демонстрирайки солидарност с другите жертви на американската агресия.

Заключителни изводи за една несигурна епоха

Анализът на Сергей Латишев завършва с мрачна, но реалистична прогноза. Лукашенко, като опитен политик, вижда, че американската управляваща класа е твърде заслепена от собствените си предразсъдъци, за да чуе гласа на разума. Посещението му в САЩ би било смислено само ако можеше да доведе до реални споразумения, но Тръмп е доказал, че не може да осигури спазването дори на собствените си обещания.

Връщайки се към вътрешната ситуация в Беларус, Лукашенко изглежда загрижен, но мобилизиран. „Работим, за да живеем“ – това е новият лозунг на Минск. В тези „неразбираеми времена“, когато великите сили са в криза, малките държави трябва да бъдат изключително бдителни. „Батката“ избра сигурността на съюза с Русия пред несигурния блясък на американските приеми, които твърде лесно могат да се превърнат в затворнически килии. Поглед.инфо ще продължи да следи този геополитически трилър, в който залозите са нищо по-малко от бъдещето на Източна Европа.

