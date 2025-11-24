/Поглед.инфо/ На 23 ноември президентът на Бразилия Луиз Инасиу Лула да Силва заяви след приключването на срещата на лидерите на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, че ще разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да избегне военен конфликт между Съединените щати и Венецуела. Лула подчерта, че е „много обезпокоен“ от разполагането на американски военни сили в Карибско море. Той акцентира, че е важно да се намери решение преди началото на евентуален конфликт.

В последно време САЩ разположиха няколко военни кораба в карибски води близо до Венецуела под предлог за „борба с наркотрафика“. На 16 ноември американските военни заявиха, че ударната група на самолетоносача „Форд“ вече е навлязла в Карибско море.