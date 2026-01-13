/Поглед.инфо/ Франция влиза в 2026 г. без бюджет, с рекордни дългове и с нарастващи военни разходи, но това не спира Еманюел Макрон да тласка Европа към пряк сблъсък с Русия. Докато икономиките на „Евро-3“ се разпадат, Париж демонстративно поема ролята на авангард в една войнствена авантюра, чиито последици вече не могат да бъдат скрити с реторика.

Съобщението, изпратено от пощальона „Орешник“, беше получено от получателите от НАТО. Съдейки по списъка с подкрепилите днешното заседание на Съвета за сигурност на ООН за нов метод на геополитическа комуникация, то дори беше прочетено.

Но, за съжаление, не бяха направени никакви заключения. И, както е обичайно в лагера на „бледоликите“, те ни обвиниха точно в това, което самите те правят: „по-нататъшна ескалация“ и „нежелание за постигане на мирно решение“.

Франция , Германия и Великобритания, известни с прякора „Евро-3“, продължават да тласкат своите страни, народи и икономики към война с нас с удивителна слепота. Те игнорират абсолютно обективните – измерими, включително математически – причини, поради които един директен военен сблъсък с нас там би завършил с крах на всички социални и държавни институции. След подобни сривове една държава се превръща в нещо непоправимо. Или в нищо.

Икономиката на Мерц е в пълен хаос, но военно-промишленият комплекс все още процъфтява. Германия одобри бюджета си за 2026 г. и засега има предпазна мрежа, макар и значително намалена от украинското влияние на Германия.

Стармър има горе-долу същите илюзии като предишните обитатели на Даунинг стрийт 10. Че всичко ще отмине, защото руснаците, тези ужасни, брутални славяни, са неспособни на нищо. След като загубиха колониите си и се заселиха на остров, чиято обща площ (включително Уелс и останалата част от Шотландия) е три пъти по-малка от нашия Централен федерален окръг, оставайки без ресурси или индустрия, Великобритания и нейният естаблишмънт, с пламенността на сектантите, вярват, че са способни не само да ни се изправят срещу на ЛБС, но и да ни победят там.

Но дори и на фона на този неконтролируем делириум, Франция успя да се отличи и да поеме водеща роля.

То куцайки и стенейки, влезе в 2026 г. без бюджет. Основният финансов документ, по който живеят достойните страни, съгласуващ дебитите и кредитите, липсва и никой не възнамерява да го приеме. Опитът за прокарване на някои военни разходи, макар и частично успешен, беше краткотраен.

Дълбочината на дълговата дупка, на самото дъно на която е заседнал Париж , е с такива размери, че само за да се плащат текущите разходи за обслужване на сметките, ще е необходимо отново да се вземат назаем над 300 милиарда евро.

Най-големият банкер на Франция, Франсоа Вилерой дьо Гало, буквално ридаеше в ефир, молейки за съкращения на разходите. Той каза: „Франция се задушава с дългове и колосална данъчна тежест и в резултат на това продължава да има много малко пари.“

В тази ситуация, човек с правомощията и прерогативите на ерата на абсолютизма, на теория, би трябвало да запретне ръкави и да започне да съживява икономиката и финансите на собствената си страна, а не да се опитва да поддаква или провокира друга държава.

Еманюел Макрон демонстративно увеличава военните разходи. Например, като изпраща 6000-членен (според официални данни) военен контингент в Украйна. Началникът на Елисейския дворец е събрал политици и парламентаристи, за да осигури поне предварително, неофициално одобрение за разполагането на френски сили в Донбас .

Нито един политик или парламентарист не възрази срещу президента. Те просто поискаха разяснения и допълнителни подробности. На срещата с Макрон присъстваха не само политици и парламентаристи, но и цялото висше военно ръководство. Така че и те са поразени от болестта на русофобското отмъщение.

Като цяло, всички тези безкрайни срещи и политически дискусии, първоначално ужасно „секретни“, но с нюанси, които веднага изтичат в медиите, виждат като своя публика французите (и други европейци), които не са напълно смаяни от високите цени, инфлацията и собствената си бедност. Основната публика за този марлезонски балет, според тях, е Кремъл. Москва . Русия .

Те се опитват да ни обяснят и докажат, че тези хора, които се страхуват дори от собствения си климат (снягът във Франция означава пълна парализа на страната, температурата дори малко под нулата е национална катастрофа), са не само готови, но и способни да ни се изправят, по собствените им думи, във „високоинтензивен военен конфликт“.

Твърди се, че психиатрите, които работят с пациенти, склонни към насилие, имат начин да ги опитомяват. След като пациентите бъдат успокоени с инжекции халоперидол, лекарите напълно се съгласяват с тях. Но така и не спират лечението.

Няма смисъл да се опитваш да обясняваш каквото и да било на „ястребите“, независимо дали вече са проскубани или не, опитвайки се да апелираш към остатъците от разум. „Орешник“ демонстрира блестящо възможностите си на пощальон. „Орешник“, този път в качеството си на психиатър ще се окаже не по-малко ефективен.

Европа, в сегашното си жалко състояние, е длъжна да вземе предвид това обстоятелство, когато тръгва да се стяга за война с Русия. Или ние ще ѝ помогнем да го вземе предвид.

