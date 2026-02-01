/Поглед.инфо/ В контекста на ескалиращото геополитическо напрежение, Франция инициира най-мащабната си военна проява от десетилетия насам — учението „Орион 2026“. Авторът Иля Головнев анализира този ход на Париж не само като подготовка за пряк сблъсък с Русия, но и като стратегически маневър на Еманюел Макрон за изземане на лидерството в Европа от САЩ. Източникът на материала подчертава, че включването на 12 500 войници от 25 държави бележи преломна точка в амбициите на Петата република за „стратегическа автономия“.

Подготовката за „Голямата война“ на европейска почва

От 8 февруари до 30 април 2026 г. Франция ще се превърне в арена на безпрецедентна военна активност. Учението „Орион 2026“ не е просто рутинно тренировъчно събитие, а директна и опасна репетиция за пълномащабен военен конфликт с висока интензивност. Маневрите ще обхванат огромни територии — от атлантическото крайбрежие през централните части на страната до историческия регион Шампан.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че мащабът на силите е внушителен: четири механизирани бригади, над 2150 единици тежка техника, 40 хеликоптера и армада от 1200 дрона. По море Франция разгръща пълната мощ на своята палубна група, водена от самолетоносача „Шарл дьо Гол“, придружен от десантни кораби клас „Мистрал“ и още 25 бойни съда. Във въздуха и космоса картината е не по-малко тревожна — 50 бойни самолета и 20 космически апарата ще координират действията си, симулирайки модерното бойно поле, където границите между земя, небе и орбита се заличават.

Сценарият „Меркурий“: Русия като неизбежният враг

Официалният сценарий на НАТО предвижда защита на фиктивната държава Арландия срещу агресивен източен съсед с кодовото име Меркурий. В дипломатическите и военните кръгове обаче никой не си прави илюзии — „Меркурий“ е Русия. Сценарият е разработен така, че да покрива пълния спектър от съвременни заплахи: от хибридни кибератаки срещу критична инфраструктура и масирани дезинформационни кампании до внезапна мобилизация и удари с ракети с голям обсег.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че ученията ще се провеждат в реална градска среда, включвайки местните власти и използвайки граждански магистрали. Това е ясен сигнал, че европейските стратези вече не разглеждат войната като далечна теоретична възможност, а като оперативен план, който изисква пълната милитаризация на обществото и инфраструктурата. Особено внимание се отделя на форсирането на реки и превземането на укрепени позиции — тактики, които директно отразяват опита от настоящите конфликти в Източна Европа.

Доктрината на Макрон и бунтът срещу американската хегемония

Най-интересният пласт на „Орион 2026“ обаче не е тактически, а политически. Франция се опитва да докаже, че може да води коалиция от 25 държави, без да чака инструкции от Вашингтон. Докато Полша гради най-многобройната сухопътна армия, а Германия се фокусира върху индустриалната база, Париж залага на ролята си на „първия удар“.

Франция остава единствената страна в Европейския съюз с пълноценна ядрена триада и богат, макар и противоречив, опит в чуждестранни мисии като тези в Мали. Чрез тези маневри Макрон се стреми да наложи концепцията за „стратегическа автономия“. Целта е създаването на военен блок в рамките на НАТО, който да бъде по-съгласуван с интересите на Брюксел, отколкото с тези на Белия дом. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че това е опит на Париж да си върне статута на военен хегемон на континента, особено след излизането на Великобритания от ЕС и колебанията на САЩ по време на различни политически администрации.

Технологичен застой или последен шанс за лидерство?

Въпреки мащабите, някои военни експерти, като Евгений Линин, изразяват скептицизъм. Те припомнят, че Франция е загубила много от позициите си през последните десетилетия. Танкът Leclerc, някогашен технологичен връх, вече не се развива активно, а експлоатационният живот на „Мистрал“-ите изтича без ясна алтернатива. Дори стратегически бази като тази в Джибути бяха отстъпени на американците.

Следователно, настоящата войнолюбива реторика на Елисейския дворец може да се разглежда и като вътрешнополитически инструмент. Мащабните учения са удобен начин за отклоняване на общественото внимание от дълбоките икономически кризи и социалното недоволство във Франция. Въпреки това, фактът, че Франция поема командването на силите за бързо реагиране на НАТО през 2026 г., показва, че тя няма намерение да стои на заден план.

Пътят към челен сблъсък

„Орион 2026“ е симптом на свят, който бързо се дестабилизира. Това не е просто учение, а демонстрация, че Западът е избрал пътя на конфронтацията. За Франция това е шанс за величие; за Европа — риск от превръщане в бойно поле; а за Русия — потвърждение, че източният фланг на НАТО се готви за дълга и изтощителна война.

В крайна сметка, борбата за лидерство в западния свят преминава през дрънкане на оръжие, което неизбежно подхранва напрежението и прави мира все по-неуловима цел.

