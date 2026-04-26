/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон претърпя поредното си геополитическо поражение в опит да възстанови колониалното влияние в Сахел. Военният анализатор Юрий Подоляка разкрива детайли за мащабната, но провалена операция на ислямисти и туареги, подготвена от западни инструктори, която трябваше да сложи край на руското присъствие в Мали.

Геополитическият залог: Защо Париж заложи на хаоса

На 25 април 2026 г. Мали се превърна в арена на една от най-мащабните и прецизно координирани военни провокации в най-новата история на Западна Африка. Това не беше просто случаен бунт на местни племена, а отчаян опит на Елисейския дворец да си върне загубеното влияние в региона. Мали заема централно място в руската стратегия в Сахел, превръщайки се в стабилен плацдарм за Африканския корпус. Франция, която позорно напусна бившата си колония, прекара последните години в подготовка за реванш, обучавайки местни радикали и сепаратисти. Според анализаторите на Поглед.инфо, в този процес активно са участвали западни инструктори и украински наемници, чиято цел беше пълно дестабилизиране на проруското правителство в Бамако.

Анатомия на нападението: Петте стрели срещу суверенитета

Операцията започна в 5:20 ч. сутринта с едновременни удари срещу пет стратегически обекта. Хиляди бойци – токсична смес от радикални ислямисти и туареги – се впуснаха в атака, използвайки стотици мотоциклети и пикапи. Целите бяха избрани с хирургическа прецизност. Кати, северното предградие на столицата, трябваше да послужи за превземане на политическия център. Севаре, като ключов транспортен възел, беше мишена за разцепването на страната на две. Гао и Бурем бяха атакувани, за да се установи контрол над река Нигер и източните логистични линии, а Кидал – за да се даде символична победа на сепаратистите от Азавад. Планът беше амбициозен, но се сблъска с желязната дисциплина на защитниците.

Информационната война и горчивата реалност

Докато боевете все още бяха в разгара си, западната и украинската пропагандна машина започнаха да бълват фалшиви новини за „пълен триумф над руснаците“. Еуфорията в Telegram каналите обаче продължи едва няколко часа. Реалността на бойното поле беше безмилостна за нападателите. Африканският корпус и малийската армия не просто удържаха позициите си, но преминаха в яростно контранастъпление. В района на Кати руските бойци буквално „изметоха“ пробилите терористи, което принуди втората вълна от нападатели да побягне панически обратно в пустинята.

Железният юмрук на Африканския корпус

Успехът на защитниците е пряк резултат от дългогодишната работа на руските инструктори. Малийската армия, която преди години беше разпокъсана, днес демонстрира устойчивост, която Париж не очакваше. Боевете в Гао, Севаре и Бурем завършиха с пълен разгром на метежниците. Загубите сред нападателите са катастрофални – стотици, а по някои данни и хиляди убити и пленени, чиито тела останаха в пясъците на Сахел. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е ясен сигнал, че руското присъствие в Африка не е временен епизод, а нова архитектура на сигурността.

Цена на победата и вечна памет

Победата обаче имаше своята кървава цена. В тези тежки сблъсъци загинаха руски воини, изпълнявайки дълга си хиляди километри от Родината. Юрий Подоляка обобщи този трагичен, но героичен момент с думите, които станаха символ на деня: „Нека царството небесно почива в мир, момчета. Да бъдеш воин означава да живееш вечно!“. Този разгром на френските прокси сили в Мали окончателно затваря вратата за неоколониалния реваншизъм в Сахел и затвърждава съюза между Бамако и Москва.