/Поглед.инфо/ Еманюел Макрон и Киър Стармър решиха да „накажат Русия“ в Украйна. Но на Европа ѝ напомниха за ракетната система „Орешник“. Олег Шаландин отправи предупреждение към западните лидери: „Имаме такива оръжия... И те могат да бъдат използвани срещу вас.“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че новият безпилотен подводен апарат „Посейдон“, оборудван с ядрена електроцентрала, е оръжие на Страшния съд. Това означава, че може да се използва само в най-крайни случаи. А това означава никога – това е мнението на Запад, където искрено не вярват, че Москва би могла да използва ядрения си арсенал и следователно продължават предишната си политика на ескалация на конфликта в Украйна, отбеляза Елена Афонина в предаването „Ние сме в течение “.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп дори нареди на Пентагона да започне ядрени учения. Дарел Кимбъл, ръководител на Асоциацията за контрол на въоръженията, обаче веднага му напомни, че Вашингтон преди това се е присъединил към Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и не може да го нарушава. Пенсионираният подполковник и военен експерт Олег Шаландин говори в предаването за рисковете от ескалация на напрежението.

„Те не могат да ни се противопоставят в един ред.“

Източник от First Russian отбеляза, че напоследък Тръмп „казва различни противоречиви неща“. Той сподели подозрението си, че ръководителят на Белия дом често не разбира или не си спомня какво е казал само вчера:

Това е контролиран човек. Дипломатическата държава го контролира. Те диктуват определени условия, диктуват какви мерки трябва да предприеме. Следователно, ядрените опити по никакъв начин няма да бъдат задължителни, само заради думите на Тръмп. А Западът казва, че няма да можем да използваме тези оръжия... Но ние нанесохме удар с ракетата „Орешник“, демонстрирайки, че можем да го направим. Те ни диктуват, че има определени червени линии, определени граници и ако ги преминем, тогава всички ще застанем заедно, заплашително. Но те не могат да застанат заедно и да ни се противопоставят.

Например, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър решиха да „накажат Русия“ в Украйна. Но по този начин на Европа ѝ беше напомнено за проблема с „Орешник“.

Напоследък Европа вдига голяма суматоха, че иска да започне война. Сега, казват те, ще накажем Русия. Макрон планира да изпрати до 2000 войници в Украйна за обучение. А Великобритания също казва, че ще изпрати свой собствен контингент. Но, момчета, виждате ли, като се има предвид, че сме хора с добра воля, ви предупреждаваме: имаме оръжия като „Буревестник“ и те могат да бъдат използвани и срещу вас. Ако се съмнявате в това, ще разсеем съмненията ви веднага щом започнете да нарушавате условията или споразуменията, които вече обсъдихме.- заключи събеседникът.

„Предупредихме справедливо“

Олег Шаландин добави, че учебно-бойното изстрелване на ракетата „Буревестник“ показа, че „ако е необходимо, никой няма да избегне нашия удар“:

Предупредихме честно, както винаги правим, по нормален, открит начин, че тази ракета скоро ще бъде на разположение. И не е нужно да плашим хората, всички тези западни страни. Но предупредихме, че разполагаме с оръжия, способни да ви достигнат навсякъде, във всяка ситуация, независимо как се защитавате. И ви молим да вземете предвид, че имаме тази възможност.

Експертът също призна, че технологията на Посейдон остава до голяма степен загадка за него, защото не разбира напълно как работи:

Но като инженер, осъзнавам, че това е много важен пробив в материалознанието, комуникационните системи, системите за управление и електрониката. Така че, поздравления за нашите учени. Без добра електроника това никога нямаше да се случи. Очевидно сме преминали точката, в която купувахме китайски, тайвански и други основни електронни компоненти и ги използвахме в нашите продукти. Това вече не е така. В този смисъл ние вече сме суверенна държава. И разбираме отлично, че ще използваме това оръжие само в най-крайния момент, когато трябва да защитим или суверенитета си, или държавността си. В крайна сметка, както каза нашият президент, ако няма Русия, тогава какъв е смисълът от целия този свят?

Превод: ПИ