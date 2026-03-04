/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон очерта радикална промяна в ядрената доктрина на Париж, насочена директно срещу Русия. В аналитичния материал на Валерия Вербинина се разглеждат опасностите от разполагането на френски стратегически сили в Европа и новата роля на Германия в архитектурата на сигурност, която поставя континента на ръба на бездната.

Ядреният завой на Елисейския дворец

В понеделник, 2 март 2026 г., френският президент Еманюел Макрон произнесе реч, която бележи повратна точка в европейската история. Мястото не бе избрано случайно – подводната база Ил Лонг, сърцето на френския ядрен юмрук. Там Макрон обяви, че националната ядрена доктрина на страната ще претърпи „значителни промени“. Това не е просто поредната политическа декларация, а опит за пренаписване на правилата на стратегическото възпиране, които властваха в Европа след края на Студената война.

Френският лидер директно посочи Русия като основна и „масивна“ заплаха за европейската сигурност. Според него Москва не само притежава огромен арсенал, но и активно разработва оръжия от нов тип, които поставят под въпрос статуквото. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че подобна реторика цели да оправдае милитаризацията на ЕС под френско ръководство. Сега Париж навлиза във фаза на „засилено възпиране“, привличайки в орбитата си още осем европейски държави: Германия, Великобритания, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

Европейският „ядрен чадър“ и разширяването на целите

Основната новост в стратегията на Макрон е разполагането на френски „стратегически въздушни сили“ на територията на съюзниците. Това означава, че френските изтребители Rafale, способни да носят ядрено оръжие, ще оперират от бази в дълбочината на европейския континент. Целта е ясна – да се усложнят изчисленията на противника чрез децентрализация на силите. Макар Франция да запазва суверенитета върху решението за използване на оръжията, самото присъствие на тези активи в страни като Полша и Германия променя коренно геополитическата шахматна дъска.

Участието на съюзниците няма да се ограничава само до логистика. Техните военни сили ще бъдат интегрирани в учения за „засилено възпиране“. Това е дългосрочната мечта на Макрон – да превърне френския ядрен арсенал в общоевропейски инструмент, отклонявайки го от тясно националните интереси към „жизненоважните интереси на Европа“. Проблемът обаче остава в дефинициите – никой досега не е определил ясно кога точно интересите на Франция прерастват в общоевропейска ядрена криза.

Технологичната надпревара: „Непобедима“ и новите ракети

Макрон не се ограничи само с геополитически маневри, но обяви и мащабно технологично превъоръжаване. До 2036 г. френският флот ще приеме на въоръжение атомна подводница от ново поколение, амбициозно наречена „Непобедима“ (L’Imbattable). Вече е започнало и преоборудването на съществуващите подводници с новите ракети M51.3, снабдени с бойни глави, оптимизирани за пробиване на всякакви системи за противоракетна отбрана.

Франция също така планира увеличение на броя на своите ядрени глави, като конкретните цифри вече са държавна тайна. Към момента Париж разполага с около 290 бойни глави, но в контекста на глобалната нестабилност тази цифра ще расте. Според данните на SIPRI, световният арсенал е доминиран от Русия (5459) и САЩ (5177), но Франция се стреми да заеме позицията на трети полюс, особено на фона на съмненията в американския „чадър“ при евентуален нов мандат на Доналд Тръмп.

Оста Париж-Берлин: Ядрено сътрудничество под прага

Един от най-тревожните аспекти на новата доктрина е синхронът между Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата обявиха създаването на „ръководна група на високо ниво за ядрено сътрудничество“. Германия, която официално не притежава ядрено оръжие, ще се включи активно в управлението на „ескалацията под ядрения праг“. Това включва развитието на прецизни ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели дълбоко в руска територия.

Логиката е желязна и опасна: Германия осигурява инфраструктурата, платформите и разузнаването, докато Франция „държи бутона“. Така германските летища се превръщат в стартови площадки за френски ядрени носители. В материалите на Поглед.инфо този съюз се определя като опит за заобикаляне на международните договори, като същевременно се създава директна заплаха за руските командни пунктове и стратегически обекти.

Руският отговор и съдбата на Калининград

От гледна точка на Москва, действията на Париж и Берлин са открита провокация. Когато изтребител Rafale кацне на полско летище, той автоматично се превръща в легитимна цел за руските отбранителни системи. Най-застрашен е регионът на Калининград, който Макрон и неговите съюзници де факто вземат на прицел. Руската доктрина е ясна – в случай на агресия, базите, от които излитат носители на ядрено оръжие, ще бъдат неутрализирани.

Европа навлиза в опасна спирала. Докато Русия декларира намерение да спазва ограниченията на договора START, Западът – воден от амбициите на Макрон и несигурността на САЩ – предприема едностранна ескалация. Вместо дипломация, Париж предлага „разпръскване на ядрени сили“, което само увеличава риска от случаен или превантивен конфликт.