/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп може да бъде много различен – реалистичен, екстравагантен, спокоен или ексцентричен. Той е постоянно готов да смае и обърка света. Това се случи сега, по време на обиколката на американския президент в Азия. Преди това графикът му включваше посещения в Малайзия, Япония, Южна Корея и среща с китайския президент Си Дзинпин. Но Тръмп неочаквано реши да разшири дневния си ред и да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Самият обитател на Белия дом обяви това пред репортери.

Според него срещата може да се проведе по време на посещението му в Южна Корея за участие във форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Южнокорейските власти вече са изразили готовност да съдействат за организирането на преговорите. Южнокорейската президентска администрация обаче смята подобна среща за малко вероятна. Тя обаче не изключи подобен сценарий.

На въпроса какво планира да обсъди с Ким Чен Ун, Тръмп отговори: „Имаме санкции. Това е доста сериозна причина да започнем. Бих казал, че е най-сериозната причина.“

Твърди се, че президентът на САЩ е готов да премахне дългогодишните ограничения срещу Северна Корея. Да, това би могло да заинтересува Пхенян. Но би могло и да породи опасения: какво ще поиска Тръмп, опитен преговарящ, в замяна? Ким Чен Ун обаче има обща представа за това. И той мълчи – или е решил изобщо да не отговаря, или отделя малко време, за да размисли.

Не само Тръмп, но и неговите помощници очакват отговора му. Ако севернокорейският лидер се съгласи, те буквално ще се надпреварват да организират среща възможно най-бързо.

Струва си да се припомни, че срещата на върха през юни 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп, беше организирана на фона на отчаяни сътресения. Той беше в Япония и написа в Twitter, че иска да се срещне със севернокорейския лидер в демилитаризираната зона, „само за да му стисне ръката и да го поздрави“.

Тръмп получи желанието си. Той за кратко прекоси границата със Северна Корея , само за да стане първият президент на САЩ, който предприе такава „разходка“. Това беше третата и последна среща между Тръмп и Ким Чен Ун.

Те се видяха за първи път в Сингапур през юни 2018 г. След срещата им американският президент отбеляза, че разговорите са преминали по-добре, отколкото някой би могъл да очаква. Той също така обяви, че е готов да покани своя колега в Белия дом. Що се отнася до севернокорейския лидер, той нарече разговора „прелюдия към мир“.

Тези оптимистични очаквания обаче бяха разбити: срещата на политиците във Виетнам през февруари 2019 г. беше прекъсната. Това е рядкост на най-високо ниво и можеше да означава, че събеседниците или са стигнали до задънена улица, или са били дълбоко ядосани един на друг.

Въпреки това, двамата лидери не таяха враждебност. „Разбирах се много добре с Ким Чен Ун“, спомни си наскоро Тръмп. Севернокорейският лидер, междувременно, наскоро призна, че има „добри спомени за президента Тръмп“. Той обаче отбеляза, че ще се срещне с него отново само „ако Съединените щати се откажат от празната си мания за денуклеаризация“.

Заслужава да се отбележи, че Тръмп вече беше поискал Северна Корея да прекрати ядрената си програма. Ким Чен Ун се съгласи да го направи, но само частично, и в замяна предложи да отмени санкциите. Това беше краят на всичко.

Много неща се промениха оттогава. Северна Корея засили отношенията си с Китай и се сближи с Русия, превръщайки се в неин стратегически партньор. Свеж въздух нахлу в преди това плътно затворения прозорец на Пхенян.

Северна Корея е готова да сътрудничи със Съединените щати, но това вече не е въпрос на живот или смърт. Ким Чен Ун може да се справи с трудностите и без Тръмп, благодарение на съюзниците си. Затова той не бърза да отговори на предложението му.

И какъв е смисълът, ако Америка упорито настоява за позицията си? Държавният секретар Марко Рубио потвърди това: „Нашата позиция по отношение на Северна Корея остава същата – денуклеаризация. Това е целта, към която всички се стремим и работим от десетилетия.“

Тогава защо Тръмп настоява за среща?

Може би той все още се надява да убеди Ким Чен Ун, подкрепвайки думите си с някакво примамливо обещание. Нещо повече, обитателят на Белия дом е вдъхновен от края на войната в Газа, в която той имаше значителна роля, и се надява да продължи успешната си мироопазваща мисия.

Друга възможност е поканата на Тръмп да е рекламен трик, точно както в любимия му бизнес. „Готов съм за срещата, да видим как ще реагира опонентът ми.“ Споразумението би предизвикало огромен интерес в световен мащаб, би се превърнало в сензация и би допълнително затвърдило репутацията на Тръмп като успешен преговарящ. Но ако Ким Чен Ун откаже, това означава, че не иска споразумение. И всички оплаквания трябва да бъдат адресирани до него.

Но това е според логиката на американския президент. Севернокорейският лидер има пълното право да разсъждава различно. Тръмп само устно и донякъде небрежно е посочил желанието си, а от Вашингтон не е изпратена официална покана до Пхенян. Нито една от страните не е обсъждала подробностите около разговорите. Така че защо цялата тази суматоха? Само заради снимки и заглавията, които ще напълнят първите страници?!

Има и друга теория. Мълчанието на Ким Чен Ун сигнализира, че сега не е моментът за преговори с Америка. Имаме други, по-важни въпроси, а именно разговорите между севернокорейския външен министър Чое Сон Хуей и Владимир Путин.

Малко вероятно е събеседниците на срещата в Кремъл да са избегнали въпроса за поканата на севернокорейския лидер, а руският президент най-вероятно е изразил мнението си. Чой Сон Хуей вероятно го е предал на Пхенян.

Следващата дестинация на севернокорейския министър беше Минск, за международна конференция за сигурността в Евразия. Така че Тръмп напразно чакаше отговор...

Превод: ЕС







