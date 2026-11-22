/Поглед.инфо/ Срещата между Марин льо Пен и украинския посланик в Париж Вадим Омелченко предизвика вълна от разнопосочни тълкувания в европейските и руските медии. Докато френският външен министър Жан-Ноел Баро видя в този ход признание за поражение, коментатори в Москва, сред които Дмитрий Бавирин за РИА Новости, анализират ситуацията през призмата на държавната приемственост, суверенния кредитен рейтинг и техническата зависимост на съвременните оръжейни системи. Как се преплитат предизборната реторика, френската институционална традиция и суровата реалност на военната логистика?

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Капанът на подписания договор и сметката на Елисейския дворец

В политическата практика на Петата република съществува неписано правило, което често пречупва най-острите предизборни платформи в момента, в който даден политик види реалния шанс да прекрачи прага на Елисейския дворец. Разговорът на Марин льо Пен с украинския посланик във Франция Вадим Омелченко в Париж, проведен на фона на наближаващите президентски избори през пролетта на 2027 година, илюстрира точно този сблъсък между партийната реторика и държавната администрация. По данни от публикациите около срещата лидерът на парламентарната група на Националния сбор е заявила в прав текст, че при евентуално избиране за държавен глава ще прекрати отпускането на нови финансови средства и безвъзмездни помощи за Киев, но същевременно ще спази всички ангажименти, които вече са подписани и ратифицирани от администрацията на Еманюел Макрон.

Реакцията на френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро, според когото подобна позиция означавала, че Льо Пен вече е приела поражението на Европа и Франция, издава по-скоро нервност в управляващия лагер, отколкото трезв дипломатически прочит. Всъщност логиката на Льо Пен е хладнокръвна и институционално пресметната (макар и политически рискована за собствения ѝ електорат, който от години очаква рязък завой в политиката към Източна Европа). Когато един политик претендира да управлява държава от ранга на Франция, постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и ядрена сила, той не може да се държи като временен управител на частна фирма, който къса фактурите на предишния директор.

Тук проличава фундаменталната разлика между държавната традиция на Западна Европа и политическата практика в Киев през последното десетилетие. В публикацията на руския анализатор Дмитрий Бавирин се прави директна съпоставка с поведението на украинското ръководство след 2019 година, когато президентът Володимир Зеленски на практика отказа да изпълни Минските споразумения (подписани през септември 2014 и февруари 2015 година) с аргумента, че не той е полагал подпис под тях при управлението на Петро Порошенко. Същата съдба сполетя и така наречената формула на Щайнмайер, приета първоначално в рамките на Нормандската четворка като механизъм за уреждане на статута на Донбас, но впоследствие изоставена от украинската страна веднага след срещата на върха в Париж през декември 2019 година.

Цената на суверенния рейтинг и парижките облигации

За Франция подобен подход към международните договори би имал незабавни и разрушителни финансови последици. Държавният дълг на страната вече надхвърля 3,2 трилиона евро, което представлява над 112 процента от брутния вътрешен продукт, а бюджетният дефицит трайно стои над прага от 5 процента, въпреки критиките на Европейската комисия. В такава среда френското министерство на финансите е принудено ежемесечно да пласира държавни ценни книжа на международните пазари, за да рефинансира старите емисии и да покрива текущите социални разходи.

Всяко публично заявление на фаворит за президентския пост, че Париж може едностранно да анулира вече поети финансови и международни задължения (независимо дали става дума за двустранни гаранции към Украйна или за вноски по общоевропейски инструменти), би довело до мигновено покачване на лихвите по френските десетгодишни облигации. Рейтинговите агенции като Стандард енд Пуърс, Мудис и Фич следят не само счетоводните баланси, но и институционалната предвидимост на държавата. Държава, която отказва да плаща по старите си договори с оправданието, че предишният президент е бил непопулярен, автоматично губи статута си на първокласен кредитополучател.

Именно тук се крие истинската причина за формулата, избрана от Марин льо Пен: отказ от нови плащания, но стриктно изпълнение на заварените договори. Не става дума за симпатии към управлението в Киев, а за защита на финансовия суверенитет на самата Франция. Разбира се, остава отворен въпросът докъде точно се простират тези заварени договори, тъй като немалка част от текстовете в двустранното споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между Франция и Украйна, подписано в Париж на 16 февруари 2024 година, съдържат формулировки с разтеглив финансов и военен обхват.

Дипломатическият прагматизъм и фигурата на Вадим Омелченко

Самият факт, че срещата се е състояла с участието на украинския посланик Вадим Омелченко, заслужава отделно внимание, тъй като излиза извън обичайния протокол на френската опозиция. В руския коментар Омелченко е описан с необичайна за московската преса умереност като един от малкото професионални кадри в украинската дипломатическа служба, който избягва скандалните изяви, характерни за някои негови колеги в Берлин или Варшава. Преди да поеме мисията в Париж през 2020 година, Омелченко е работил в структурите на Министерството на вътрешните работи на Украйна, бил е съветник на председатели на Върховната рада и е ръководил аналитичния институт Горшенин, което му дава добри връзки във френските политически и икономически среди.

За Марин льо Пен разговорът с подобен събеседник изпълнява двойна задача. От една страна, тя демонстрира пред френските избиратели (особено пред по-умерените консерватори от средите на Републиканците, без чиито гласове победа на втори тур е невъзможна), че притежава държавнически облик и не бяга от трудни дипломатически разговори. От друга страна, тя пресича опитите на управляващата партия да я представя като политик, който действа под външен натиск или няма ясна визия за мястото на Франция в европейската архитектура за сигурност.

Проблемът в тази сметка е, че пропагандният ефект от срещата може да бъде използван едновременно от всички страни. Привържениците на твърдата линия в подкрепа на Киев веднага подчертаха, че дори Националният сбор е принуден да признае легитимността на украинските искания и да потвърди ангажиментите на Париж. В същото време избирателите на Льо Пен в провинцията (в департаменти като Па дьо Кале или Ен, където социалното недоволство от инфлацията и цените на енергията е най-силно) чуват обещанието, че нито едно ново евро от бюджета няма да замине на изток. Дали тези две послания могат да съществуват едновременно без да предизвикат разочарование в едната или другата посока след евентуална изборна победа? Историята на френската политика от времето на Франсоа Митеран през 1981 година показва, че сблъсъкът между предизборните обещания и финансовата реалност обикновено завършва в полза на счетоводните книги.