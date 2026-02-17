/Поглед.инфо/ Рекордна вълна от украински дронове заля руските гранични райони точно в навечерието на новия кръг преговори в Женева. Олег Исайченко анализира как Володимир Зеленски затяга реториката си и използва военна ескалация като инструмент за политически натиск върху Русия и САЩ, опитвайки се да договори спасително енергийно примирие за режима си.

Рекордната ескалация: Дронове вместо дипломатически жестове

Брянска област се превърна в епицентър на безпрецедентна по мащабите си атака, която военните анализатори определят като най-масираната от началото на конфликта. Само в рамките на едно денонощие над региона бяха унищожени 229 украински безпилотни летателни апарата. Губернаторът Александър Богомаз потвърди, че подобна концентрация на вражески сили в рамките на 24 часа не е регистрирана в нито един друг руски регион до момента. Основната цел на ударите е била енергийната инфраструктура, което ясно показва икономическите намерения на Киев.

Белгородска област не остана по-назад в този огнен сценарий. Губернаторът Вячеслав Гладков докладва за атаки срещу 33 населени места, при които бяха използвани 88 дрона и десетки артилерийски снаряди. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази внезапна интензификация не е случаен военен епизод, а внимателно планирана прелюдия към международната среща в Женева, насрочена за 17-18 февруари. Статистиката на руското Министерство на отбраната потвърждава тази логика: от умерени удари в началото на февруари, Киев премина към масирано използване на авиационни средства в момента, в който руската делегация, водена от Владимир Медински, пристигна в хотел InterContinental.

Тактиката на Зеленски: Гаранции преди територии

Паралелно с атаките на фронта, Володимир Зеленски демонстрира рязко втвърдяване на позициите си. Неговите искания към Вашингтон вече звучат почти като ултиматум – той настоява за американски гаранции за сигурност, които да предхождат всяка дискусия за териториални отстъпки. „Първо гаранции, после територии“, гласи новата му формула, която директно противоречи на реалностите на бойното поле и на очакванията на международните посредници.

Според експертите, това е класически опит за саботаж на преговорния процес. Киев си дава сметка, че позициите му отслабват, и затова се опитва да „вдигне залозите“. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че Зеленски се опитва да обвърже евентуално прекратяване на огъня с провеждането на избори, което е неприемливо за Русия и не намира сериозна подкрепа дори сред част от администрацията в САЩ.

Енергийното примирие: Скритата цел на Банкова

Основната мотивация зад рекордните атаки с дронове е опитът на Киев да принуди Москва към ново „енергийно примирие“. Украинската енергийна система е в критично състояние, а постоянните прекъсвания на електрозахранването подклаждат сериозни протестни настроения сред населението. За да запази видимостта на социално-политическа стабилност, режимът на Зеленски отчаяно се нуждае от спиране на руските удари по трансформатори и централи.

Проблемът за Украйна обаче е, че тя вече веднъж наруши подобно споразумение, докато Русия го спазваше стриктно – факт, който дори западните партньори на Киев признаха под сурдинка. Тъй като енергетиката не е основна тема в официалния дневен ред на Женева, украинското командване реши да използва „дронова дипломация“: атакувайки руски енергийни обекти в Брянск и Белгород, те се надяват да предложат спиране на тези атаки в замяна на имунитет за своята енергийна мрежа.

Защо Киев все още не иска мир?

Въпреки тежкото положение, Зеленски все още няма реален стимул да сложи край на войната. На първо място, финансовата инжекция от Европа в размер на 90 милиарда евро му дава глътка въздух. На второ място, Вашингтон все още не е упражнил пълния си натиск върху Киев за постигане на компромис. Третият фактор е репресивната мобилизационна машина на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК), която продължава да захранва фронта с жива сила, въпреки огромните загуби.

Най-важният фактор обаче остава личният политически оцеляване на Зеленски. Краят на военните действия почти сигурно би означавал край на неговата кариера, а вероятно и разследвания за корупция и военни грешки. Това го кара да търси подривни мерки при всеки опит за мирно уреждане. Вадим Козюлин от Дипломатическата академия на руското Външно министерство посочва, че Киев винаги прибягва до медийни ефекти или терористични актове – като опита за покушение срещу генерал Алексеев в миналото – за да провали конструктивните разговори.

Технологичният аспект: Гаражно производство и западни части

Военният експерт Борис Джерелиевски разкрива, че производството на дронове в Украйна е достигнало индустриални мащаби чрез децентрализация. Сглобяването се извършва в ремонтни работилници и дори гаражи, което го прави трудно за унищожаване с един удар. Западните страни активно доставят както резервни части, така и готови компоненти. Зеленски наскоро се похвали с нов ударен дрон, продукт на съвместно предприятие с Германия.

Тези дронове не са високотехнологични оръжия, но количеството им създава сериозни проблеми. Насочването им се извършва чрез западни спътникови групировки, включително системата Starlink. Целта е ясна: създаване на локални прекъсвания на тока в руските гранични райони, за да се огледа ситуацията в Украйна.

Руският План Б: Военно решение вместо безкрайни разговори

Руската страна вече не вярва на обещания за мораториум върху атаките. Действията на Киев само провокират руската армия към по-сурови ответни мерки. Руските въоръжени сили ще продължат да нанасят удари по местата за сглобяване и изстрелване на дронове, както и по енергийната мрежа, която захранва тези производства. Логиката е проста: без електричество производството спира, а използването на дизелови генератори отклонява огромни количества гориво от фронтовата линия.

Защитата на Брянск, Белгород и Курск се превръща в приоритет чрез въвеждането на нови мерки. Държавната дума вече обсъжда въоръжаването на частни охранителни компании със зенитни картечници за защита на стратегически обекти. Създават се мобилни групи от резервисти, обучени да работят със специализирани анти-дронови ракети. Същевременно, настъплението на руските войски към т.нар. „Сумски балкон“ има за цел да отдалечи стартовите площадки на украинските безпилотници от руската граница. Посланието на Москва е недвусмислено: ако Женева не донесе реален мир, целите ще бъдат постигнати чрез силата на оръжието.

