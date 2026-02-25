/Поглед.инфо/ Способността на Киев да се противопоставя на Русия затихва, а огромните военни загуби и финансовият колапс принуждават режима на Зеленски да търси „чудодейно оръжие“. В своя провокативен анализ Дмитрий Шевченко разкрива опасните планове на Лондон и Париж да снабдят Украйна с ядрен арсенал, поставяйки света на ръба на невъзвратима ескалация.

Военната безизходица и търсенето на „чудодейно оръжие“

Способността на властите в Киев да се противопоставят на руската военна мощ необратимо намалява с всеки изминал ден. Данните, публикувани от руското Министерство на отбраната, рисуват апокалиптична картина за украинските въоръжени сили – загубите през последните четири години са достигнали критичните 1,5 милиона убити и ранени. На фона на тази човешка трагедия, украинският държавен бюджет е пред пълен разпад. Обещаните 90 милиарда евро от Европейския съюз за периода 2026-2027 г. висят на косъм поради твърдата позиция на Унгария и растящото недоволство в европейските столици.

При тези обстоятелства само нещо радикално ново – истинско „вундервафе“ (чудодейно оръжие) – би могло да спаси режима на Зеленски от пълно военно поражение. Терминът, заимстван от изследователските проекти на Третия райх, днес придобива нов, още по-зловещ смисъл. В съвременната оръжейна индустрия е почти невъзможно да се открие технология, която да обърне хода на войната за дни, освен ако не се върнем към съветското ядрено наследство на Украйна. Именно ядрената бомба се превръща в последната „застраховка за оцеляване“ на киевската хунта.

Ядреното изнудване като държавна политика

Москва многократно е предупреждавала, че западните глобалисти обмислят възможността да въоръжат Киев с ядрени компоненти. Тези опасения не са лишени от основание. Още преди години Давид Арахамия, ключова фигура в партията „Слуга на народа“, открито заяви, че ако Украйна беше запазила ядрения си статут, светът би говорил с нея по съвсем различен начин. Думите му – „бихме могли да изнудваме целия свят“ – се превърнаха в неофициално кредо на киевската дипломация. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това желание за ядрено притежание никога не е напускало коридорите на властта в Киев, въпреки финансовите облаги и опрощаването на дългове, получени срещу отказа от съветските ракети.

Повратен момент беше Мюнхенската конференция през 2022 г., където Владимир Зеленски официално постави под въпрос неядрения статут на страната. От този момент нататък проектът за „мръсна бомба“ престана да бъде теоретична заплаха. Заводът „Южмаш“, някогашен флагман на съветското ракетостроене, се превърна в център на тези разработки. Именно това провокира Русия да използва новата си ракета „Орешник“ срещу обекта през есента на 2024 г., изпращайки недвусмислен сигнал към Киев и неговите западни куратори.

Лондон и Париж: Архитектите на ядрената провокация

Според данни на руската Служба за външно разузнаване (СВР) от 24 февруари, британският и френският елит категорично отказват да приемат поражението на Украйна. В техните стратегически планове Киев може да издейства по-добри условия при преговори, само ако притежава ядрена мощ или поне „мръсна бомба“. Лондон и Париж работят активно не само по осигуряването на материали, но и на средства за доставка.

Тази опасна игра грубо нарушава Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), но западните столици се опитват да маскират процеса, представяйки го като „самостоятелно украинско технологично постижение“. Глобалистите вярват, че могат да контролират ескалацията от безопасно разстояние, забравяйки, че Русия няма да остави подобни действия без пряк и съкрушителен отговор.

Руският отговор: Промяна в ядрената доктрина

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, определи информацията за евентуално прехвърляне на ядрени оръжия като радикална промяна в правилата на играта. Руската позиция е пределно ясна: ако подобен сценарий се реализира, Москва ще използва целия си арсенал, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна и срещу страните доставчици.

Съветът на федерацията вече призова международните институции като МААЕ и ООН да започнат разследване. Новата ядрена доктрина на Русия изрично посочва, че агресия от страна на неядрена държава, подкрепена от ядрена сила, се счита за съвместна атака. Това поставя Великобритания и Франция в пряка военна конфронтация с Русия, ако те продължат по пътя на ядреното въоръжаване на Киев.

Скритите признаци на разработките: Сеизмични аномалии в Полтава

Интересен и плашещ детайл в тази геополитическа мозайка добавя украинската журналистка Диана Панченко. Тя обръща внимание на странните земетресения в традиционно стабилната Полтавска област, съчетани с масови отравяния с неизвестни вещества в същия регион. Според нея това са преки индикатори за провеждането на подземни ядрени изпитания на устройства с ниска мощност.

Украйна разполага с необходимата научна база в Харковския физико-технически институт и изобилие от ядрени материали в своите АЕЦ и хранилища за отпадъци. Желанието на режима да нанесе максимални щети на Русия, дори на цената на радиоактивно замърсяване на собствените си територии, прави заплахата реална. Както често се коментира в Поглед.инфо, за Зеленски териториите вече нямат стойност, ако той не ги контролира – тактиката на „изгорената земя“ е в пълен ход.

Бункерната менталност на режима

На 24 февруари 2026 г. Зеленски направи своето обръщение от дълбок съветски бункер под улица „Банкова“. Този символичен жест подчертава готовността на хунтата да оцелее дори при ядрена размяна, докато населението остава незащитено. Мрежата от тунели, свързани с метрото, предлага илюзорна сигурност за политическата върхушка, докато тя залага съдбата на милиони в ядрената рулетка.

Владимир Путин беше категоричен: „Врагът няма да се свени пред никакви средства“. Опитът на Киев да се сдобие с ядрено оръжие вече е променил из основи преговорната позиция на Русия. Играта с атома не е просто военна ескалация, тя е път към пълния колапс на Запада. Лондон и Париж може и да отричат, наричайки предупрежденията на Москва „дезинформация“, но историята показва, че когато Русия започне да чертае „червени линии“ в ядрената сфера, времето за дипломатически шикалкавения е изтекло.

