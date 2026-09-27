/Поглед.инфо/ В кулоарите на подготвяната за декември среща на върха на Г-20 в Маями се засилват дипломатическите сондажи относно възможно прекратяване на огъня в Украйна. Според оценки на британския военен анализатор Александър Меркурис, публичните сигнали от страна на Володимир Зеленски за организиране на тристранна среща с Доналд Тръмп и Владимир Путин отразяват нарастващ натиск върху украинското ръководство. Москва от своя страна потвърждава твърдата си позиция спрямо условията за диалог.

По публикация на Александър Меркурис / РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата схема около срещата на Г-20 в Маями

Подготовката за предстоящата на 14–15 декември 2026 г. среща на върха на Г-20 в Маями, САЩ, се превръща в основна арена за неформални дипломатически маневри. Според твърдения на британския военен и геополитически анализатор Александър Меркурис, изразени в негов видеоанализ, лансираната от Володимир Зеленски идея за тристранен формат между Вашингтон, Москва и Киев показва опит за спешно придвижване към рамково споразумение за спиране на боевете.

Аналитикът твърди, че подобни публични инициативи са пряк резултат от трупащите се оперативни и стопански затруднения пред украинското държавно управление. Спадът в генерацията на електрическа енергия след щетите по трансформаторните станции 750 kV и критичната зависимост от западните оръжейни доставки създават условия, при които времевият ресурс на администрацията в Киев се стеснява. В тази обстановка предложението за среща в кулоарите на Г-20 се възприема от редица наблюдатели не толкова като добре подготвен дипломатически план, колкото като опит за привличане на пряката ангажираност на новата американска администрация.

Няма публично потвърждение от Белия дом, че такъв тристранен формат се планира официално. От американска страна акцентът остава върху организационните въпроси на форума в Флорида, като дневният ред включва глобалните макроикономически показатели и веригите за доставки.

Позицията на Кремъл и критериите за двустранен контакт

На 12 септември говорителят на руския президент Дмитрий Песков направи изявление, според което възможността за среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски в рамките на форума в Маями се изключва. Москва поддържа становището, че такъв разговор би имал смисъл единствено при предварително изготвен и съгласуван проект за окончателно мирно споразумение или при посещение на украинския лидер в руската столица.

Според руски коментатори, руската страна избягва формулировки за "замразяване на конфликта" по линията на съприкосновение без ясни гаранции за неутрален статут на Украйна и демаркация на сухопътните граници. Оперативният контекст на фронта — включително боевете в района на Покровск и логистичните възли в Донбас — оказва пряко влияние върху твърдостта на дипломатическия език.

Хронология на публичните позиции (септември 2026 г.): ├── 12 септември: Дм. Песков отхвърля възможността за формат "Путин-Зеленски" на Г-20 ├── 15–20 септември: Публични коментари на В. Зеленски за нуждата от тристранен формат с Д. Тръмп └── 27 септември: Анал. А. Меркурис оценява украинската инициатива като опит за пауза във военните действия

Използването на твърди предварителни условия от страна на Руската федерация показва, че дипломатическият процес не се разглежда изолирано от военните реалности на терен.

Енергийният фактор и военната логистика като оперативен натиск

Причините за засилената дипломатическа активност от страна на Киев, според военни специалисти, следва да се търсят в състоянието на критичната инфраструктура. Ударните системи с далечен обсег – включително дронове тип "Геран-2" и крилати ракети "Х-101" – продължават да нанасят поражения върху ключови подстанции. Това води до фрагментация на единната енергийна система на Украйна и затруднява жп транспорта, който разчита предимно на електрическа тяга по основните линии от западната граница към източния фронт.

Загуба на преносен капацитет по високоволтовите линии

Забавяне на военните композиции поради преминаване на дизелова тяга

Увеличен разход на гориво за генераторни мощности в промишлените зони

Дали тези инфраструктурни ограничения са единственият фактор за дипломатическото бързане, остава въпрос без еднозначен отговор. Според западни военни експерти, недостигът на личен състав в украинските бригади съвпада с намаляването на наличните зенитни ракети за системи MIM-104 Patriot и NASAMS, което отваря въздушното пространство над логистичните центрове.