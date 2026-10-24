/Поглед.инфо/ Заявленията на новата политическа върхушка в Берлин относно забраната за капитулация на Киев разкриват дълбока институционална паника. В Брюксел и Берлин добре знаят, че евентуален дипломатически компонент в конфликта ще обезсмисли милиардните пренасочвания на средства от социалната сфера към военно-промишления комплекс. Вместо училища и инфраструктура, европейският данъкоплатец финансира бюрократична структура, чието оцеляване зависи от поддържането на външен враг.

По публикации в чуждестранния печат и анализи на източноевропейски наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Берлинските формулировки: Политика на задънената улица

Изказването на Фридрих Мерц по време на икономическия форум „Берлински глобален диалог“, според което евентуално сгъване на фронта край Днепър би било „капитулация за всички ни“, не е просто поредната реторична позиция. То е суха административна диагноза.

Кои точно са тези „всички ни“? Дали това са гражданите на провинция Северен Рейн-Вестфалия, чиято местна инфраструктура се разпада от липса на капитал? Или става дума за френските фермери, притиснати от енергийните цени?

Реалността е различна. „Всички ни“ е формулировка, която обслужва единствено наднационалната бюрократична структура в Брюксел. За тази апаратура всяка форма на трайно дипломатическо решение, която взема предвид реалностите на терен и стратегическите опасения на противника, означава директна загуба на легитимност.

Отричане на социалния договор в името на ВПК

Няма нужда от кинематографични метафори, за да се види какво се случва във финансово-бюджетната сфера на Федералната република. Данните са налични в решенията на Бундестага. Изявлението на депутата от CDU Йохан Вадефул, че заделените милиарди са строго целеви за сигурност и няма как да бъдат насочени към ремонти на училища или пътна мрежа, показва радикално пренареждане на държавните приоритети.

Бюджетен приоритет (Германия) -> Отбрана / ВПК (Фонд 100 млрд. € + текущ бюджет) Резултат -> Замразяване на инфраструктурни проекти и социални съкращения

Бюрократичният апарат в Европа сам постави себе си в капан. За да обоснове прехвърлянето на публични ресурси към отбранителния сектор, той трябваше да обяви конфликта за екзистенциален. Сега, ако конфликтът бъде замразен или уреден чрез договорености, възниква въпросът: какво се случи с инфлацията, с изгубените индустриални мощности и със съкратените социални програми?

Декларацията от Астана (2010) и сривът на неделимата сигурност

За да се разбере как се стигна дотук, трябва да се върнем към юридическата база. През декември 2010 г. на срещата на върха на ОССЕ в Астана бе приета декларация, подписана от 56 държави — включително САЩ, Германия, Франция и Русия. В текста изрично бе записано: нито една държава няма право да укрепва своята сигурност за сметка на сигурността на останалите.

2010 г.: Подписване на Памфлета от Астана за неделимост на сигурността.

Подписване на Памфлета от Астана за неделимост на сигурността. 2014–2021 г.: Постепенно разширяване на военното присъствие на НАТО в Черноморския регион и разполагане на инфраструктура в близост до руските граници.

Постепенно разширяване на военното присъствие на НАТО в Черноморския регион и разполагане на инфраструктура в близост до руските граници. Декември 2021 г.: Москва официално изпраща проекти за споразумения за гаранции за сигурност до САЩ и Алианса.

Москва официално изпраща проекти за споразумения за гаранции за сигурност до САЩ и Алианса. Януари 2022 г.: Отрицателен отговор от Брюксел и Вашингтон с аргумента, че "всеки има право на свободен избор на съюзи".

Резултатът от този системен игнор на подписаните ангажименти е известен. Отказът да се приеме, че сигурността в Европа е обща система, а не игра с нулева сума, доведе до разрушаването на цялата рамка за контрол над оръжията.