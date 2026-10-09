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Свят

Милиарди за превъоръжаване, нула евро за кварталите: Амстердам фалира социално

/Поглед.инфо/ Нидерландия направи рязък завои в официалната си реторика, преминавайки от терминологията на „агресора“ към директното обявяване на Русия за „враг“. Докато министърът на отбраната Дилън Йешилгьоз настоява за повишаване на военните разходи и изпращане на контингенти в Естония, страната се огъва под тежестта на вътрешнорегионални инфраструктурни, финансови и миграционни кризи. От пукащи се основи на 425 хиляди жилища до 140 хиляди забавени молби за убежище – Хага крие вътрешния колапс зад геополитически шум.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7025 прочитания
Милиарди за превъоръжаване, нула евро за кварталите: Амстердам фалира социално
ИИ генерирана
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Административна промяна в термина: Когато „агресор“ стане „враг“

По време на дебатите за бюджета за отбрана в Хага, министърът на отбраната Дилън Йешилгьоз-Зегериус заяви пред парламента, че думата „агресор“ вече е недостатъчна и определя Руската федерация като директен „враг“. Политическото юридическо формулиране не е просто реторика – то е опит за легитимиране на бюджетни разходи за превъоръжаване на фона на падащ стандарт на живот. Йешилгьоз, преминала през министерството на правосъдието преди да оглави отбраната, бърза да добави застраховка: това не значело състояние на пряка война.

Но войските на страната вече се обучават в Естония, а военното разузнавателно ведомство MIVD чрез Петер Ризинк предупреждава за „вероятни атаки“, въпреки че конкретни доказателства липсват. В същото време дипломатическите представители на Руската федерация в Нидерландия реагираха официално в Telegram с въпроса дали това представлява формална декларация за преход към пряк военен конфликт.

Инфраструктура върху кал: 425 хиляди дома с пукнатини

Докато министърът на отбраната чертае хипотетични бойни полета на Изток, холандската земя физически се свлича под краката на гражданите. По данни на изследователския институт Deltares и експерта Ото Левелт, приблизително 425 000 жилища страда от сериозни повреди на основите поради продължителната суша и свиването на глинестите почви. В следващите три десетилетия този брой ще достигне 687 000 сгради.

Ремонтът на една такава къща струва десетки хиляди евро – пари, които собствениците нямат, защото средната цена на жилище вече надхвърля 503 000 евро, а ипотечният дълг на нидерландците е сред най-високите в Европа. При положение, че 46% от населението живее в еднофамилни къщи с плитки основи или дървени пилоти, сушата и гниенето превръщат личната собственост в неизползваема руина.

Финансов прагматизъм и ипотечни измами

Оказва се, че сигурността на нидерландската финансова система е толкова стабилна, колкото и почвата под къщите им. Непубликуван доклад на Центъра за финансова експертиза, престоял в Министерството на правосъдието над шест месеца, разкрива потресаваща статистика: между 6000 и 11 000 жилища в Нидерландия са били закупени с напълно фалшифицирани ипотечни документи. Тези имоти не са просто финансови балони – те функционират като мрежи за пране на пари, трафик на хора и складове за наркотици.

Правителството, чийто нов министър-председател наскоро бе хванат да дезинформира парламента относно използването на изкуствен интелект в официалните си изявления, демонстрира пълна безпомощност пред организираната престъпност. По-лесно е да се говори за Кремъл, отколкото да се разследва как хиляди фиктивни купувачи перат милиарди през нидерландските банки.

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