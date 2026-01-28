/Поглед.инфо/ На 27 януари министрите на отбраната на Китай Дун Дзюн и на Русия Андрей Белоусов проведоха видео среща.

По време на нея Дун Дзюн заяви, че Китай е готов да работи заедно с Русия за изпълнението на консенсуса между държавните им ръководители, да засилва стратегическото взаимодействие, да обогатява съдържанието на сътрудничеството, да усъвършенства механизмите за обмен, така че да се повишават способностите им за справяне с различни рискове и предизвикателства. По думите на министъра, това ще спомогне за внасяне на положителна енергия в глобалната сигурност и стабилност.

Белоусов посочи, че Москва е готова да засили стратегическите консултации между въоръжените сили на двете държави, да задълбочи практическото сътрудничество в области като съвместни действия и подготовка на кадри, както и да допринася за издигането на стратегическото взаимодействие на ново по-високо ниво.