/Поглед.инфо/ Мирните преговори за Украйна се представят като исторически шанс за прекратяване на войната, но паралелно с тях се разгръща нов натиск, нови санкции и ново геополитическо прегрупиране. Дали става дума за реален опит за решение – или за стратегическа пауза в по-голяма конфронтация?

Началото на съмнението

Въпросът, който поставя Пол Крейг Робъртс, не е просто провокативен. Той е симптоматичен. Когато анализатор с дългогодишен опит във външнополитическите процеси започне да се съмнява не в успеха, а в самата същност на един мирен процес, това означава, че нещо в логиката на събитията не съвпада с официалния наратив.

Украинските преговори се представят като движение към деескалация. Говори се за прекратяване на огъня, за среща на върха, за „исторически шанс“. Но колкото повече се повтарят тези формули, толкова по-ясно става, че те се движат в паралел с действия, които ги опровергават. Санкциите не се разхлабват, а се разширяват. Военната логистика не се замразява, а продължава да функционира. Политическата реторика не се смекчава, а често става още по-категорична.

Тук възниква първото фундаментално противоречие. Може ли да има доверие там, където натискът не отслабва, а се засилва? Мирът предполага взаимност, готовност за компромис, признаване на интересите на другата страна. Санкционната логика предполага принуда, изтощение и капитулация. Това са два различни езика. Когато се говорят едновременно, възниква объркване – или стратегия.

Президентът Владимир Путин нееднократно формулира конфликта като резултат от липсата на нова архитектура на сигурност в Европа. Тази позиция може да бъде приемана или отхвърляна, но тя очертава рамка. От западна страна обаче рамката често се свежда до незабавно прекратяване на огъня, без предварително ясно очертани гаранции за бъдещия ред. Разминаването е концептуално. Едната страна говори за система, другата – за инцидент.

Тук започва съмнението. Ако няма съгласие относно причината, как ще има съгласие относно решението? Ако едната страна вижда геополитическа трансформация, а другата – регионален конфликт, тогава преговорите се превръщат в паралелни монолози.

Постепенно се очертава и още нещо. Управляемият конфликт може да бъде по-полезен за някои играчи от окончателния мир. Конфликтът консолидира съюзи, дисциплинира партньори, оправдава бюджети и структурни промени. Мирът, особено трайният, изисква нов баланс. А новият баланс означава отстъпки.

Така съмнението не е емоционално. То е логическо. Когато думите за мир се повтарят, но условията за него не се подготвят, неизбежно възниква въпросът: цел ли е мирът – или самият процес?

Парадоксът на едновременната ескалация

Ако първата част очертава съмнението, втората го задълбочава чрез фактите на средата. Докато се водят разговори за Украйна, в постсъветското пространство се наблюдава активизация на политическо и икономическо влияние. Посещения на високо равнище, стратегически предложения, засилени дипломатически сигнали към държави по руската периферия – всичко това оформя картина, която трудно може да бъде определена като деескалационна.

Тук логиката става по-сложна. Ако целта е стабилизация, защо се разширява географията на напрежението? Ако целта е компромис, защо се засилва конкуренцията за влияние в чувствителни региони?

Руският външен министър Сергей Лавров формулира този парадокс внимателно: диалогът съществува на думи, но натискът продължава на дела. Това изречение не съдържа емоция, но съдържа диагноза. То подсказва, че официалната рамка и реалната динамика не съвпадат.

Санкционният режим срещу Русия не само се запазва, но се доразвива. Вторични санкции, ограничения върху енергийни сделки, натиск върху партньори – това не са детайли. Това е стратегическа среда. И в тази среда всяко изявление за мир звучи като тактическа пауза, а не като стратегическа цел.

Появява се и друг аспект – характерът на самите преговори. Когато водещи фигури са хора с икономически профил, когато разговорите се фокусират върху сделки и инвестиции, неизбежно възниква усещането, че войната се редуцира до пазарен инструмент. Мирът започва да изглежда като страничен продукт на икономически баланси.

Това поражда морален въпрос. Възможно ли е трайно политическо решение да бъде изградено върху логиката на сделката? Историята показва, че мирът, основан само на интереси, е краткотраен, ако не е подкрепен от взаимно признание и структурна промяна.

Така парадоксът се затваря. Колкото повече се говори за мир, толкова повече се консолидират инструментите на натиск. И колкото повече се засилва натискът, толкова по-малко убедително звучи реториката на компромиса.

Това не означава автоматично измама. Но означава стратегическо разминаване между заявената цел и реалните действия. А в геополитиката подобно разминаване рядко е случайно.

Неизбежният финал

Когато съберем логическите линии – съмнението и парадокса – се оформя по-широка картина. Украинските преговори могат да бъдат разглеждани като инструмент за управление на времето. Времето в геополитиката е ресурс. То позволява прегрупиране, укрепване, адаптация.

В този смисъл процесът може да изпълнява функция, различна от официално обявената. Той може да служи за стабилизиране на вътрешни съюзи, за подготовка на нови конфигурации, за икономическо и военно преструктуриране. Мирът остава възможност, но не непременно приоритет.

Тук се връщаме към въпроса на Пол Крейг Робъртс. Ако под „измама“ разбираме съзнателно използване на мирната реторика за постигане на други цели, тогава опасността не е в самата дума, а в последствията. Илюзията за мир може да бъде по-опасна от откритата конфронтация, защото създава усещане за стабилност там, където структурните причини за конфликта остават непроменени.

Истинският мир изисква нова архитектура на сигурност, ясно формулирани гаранции и взаимно признание на интересите. Без това всяко прекратяване на огъня ще бъде временно. Всяка договореност ще бъде пауза. А всяка пауза ще бъде интервал между две фази на напрежение.

Логиката води към извод, който не е емоционален, а рационален. Мирният процес ще бъде автентичен само ако съвпадне с реални действия за намаляване на натиска и за структурна промяна в европейската система на сигурност. Ако това не се случи, преговорите ще останат инструмент за стратегическо позициониране.

Историята не наказва само агресията. Тя наказва и заблудата. Ако светът продължи да нарича управляемата конфронтация „мир“, той може да се изправи пред по-дълбока и по-опасна ескалация. И тогава въпросът няма да бъде дали преговорите са били измама, а защо сме повярвали в тях без да видим знаците.